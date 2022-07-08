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Четыре игрока «Реала» вернулись в клуб из аренды, однако в Мадриде останется только один из них

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Альваро Одриосола Альваро Одриосола
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«Реал» официально начал подготовку к сезону. 

Согласно информации, на первую тренировку «сливочных» из аренды вернулись четыре игрока, но Анчелотти готов оставить в своей команде лишь одного из них.

Альваро Одриосола 

В прошлом сезоне правый защитник был в аренде у «Фиорентины». Вероятно, именно он останется в команде и станет дублером Дани Карвахаля.

Такефуса Кубо 

Две ключевые причины, по которым «Реал» хочет продать Такефуса Кубо - Говорит Мадрид - Блоги - Sports.ru

Японский форвард в прошлом сезоне выступал за «Мальорку». В Мадриде Кубо не задержится, «сливочные» планируют вновь отдать его в аренду. 

Борха Майораль

Нападающий возвращается в «Реал» после непродолжительной командировки в Риме. Борху «Реал» также планирует вновь отправить в аренду. 

Рейньер

Полузащитник в прошлом сезоне развлекался в Бундеслиге вместе с дортмундской «Боруссией». Теперь он вернулся в Мадрид, но Папа Карло не видит бразильца в своей команде.

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