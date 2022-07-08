Четыре игрока «Реала» вернулись в клуб из аренды, однако в Мадриде останется только один из них

«Реал» официально начал подготовку к сезону.

Согласно информации, на первую тренировку «сливочных» из аренды вернулись четыре игрока, но Анчелотти готов оставить в своей команде лишь одного из них.

Альваро Одриосола

В прошлом сезоне правый защитник был в аренде у «Фиорентины». Вероятно, именно он останется в команде и станет дублером Дани Карвахаля.

Такефуса Кубо

Японский форвард в прошлом сезоне выступал за «Мальорку». В Мадриде Кубо не задержится, «сливочные» планируют вновь отдать его в аренду.

Борха Майораль

Нападающий возвращается в «Реал» после непродолжительной командировки в Риме. Борху «Реал» также планирует вновь отправить в аренду.

Рейньер

Полузащитник в прошлом сезоне развлекался в Бундеслиге вместе с дортмундской «Боруссией». Теперь он вернулся в Мадрид, но Папа Карло не видит бразильца в своей команде.