Милитао расстался со своей девушкой. Пара ждала первенца

Эдер Милитао и Каролина Лима больше не вместе.

Каролина подтвердила это в своих социальных сетях.

«Я хочу успокоить вас и сказать, что все в порядке, что я чертовски сильна, а Сесилия (так решили назвать девочку) еще сильнее.

«После того, как Эдер вернулся из поездки, я искала его, пыталась разобраться, сделать все правильно и продолжить. Но вскоре я поняла, что наши отношения не имеют будущего и пора покончить с этим, это было лучшее решение на данный момент.

Между нами всегда будет связующее звено, которым станет Сесилия, которая всегда будет главным приоритетом в нашей жизни. Вот что важно, мы должны быть хорошими родителями для нее. Я в порядке», — заключила она.

В июне Каролина сообщила своим подписчикам, что Милитао тусуется «в лучших клубах Майами». Однако после этого игрок отправился в Бразилию, чтобы провести несколько дней со своей семьей и друзьями.

Пара была вместе чуть больше года. Малышка Сесилия должна появиться на свет в ближайшие недели.