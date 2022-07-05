Очередной расистский скандал. Милитао ответил хейтерам, оскорбившим его, Винисиуса и Родриго

Бразильское издание Metropoles опубликовало материал об оскорблениях в интернете, от которых пострадали Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Родриго.

3 июля испанская газета Diario AS запостила в своем Твиттере фотографию трех игроков «Реала», попросив читателей прокомментировать ее одним эмодзи.

📝 Define esta imagen con un emoticono pic.twitter.com/mQqqkSMWk7 — Diario AS (@diarioas) 3 июля 2022 г.

Хотя большинство комментариев были позитивными, нашлись индивиды, решившие поглумиться над футболистами из-за цвета их кожи. Хейтеры оставляли в комментах эмодзи обезьян и вопросы вроде «это какая-то африканская сборная?»

Милитао не смог закрыть глаза на оскорбления и ответил хейтерам: «Расистские комментарии к моему фото с Винисиусом и Родриго оскорбляют не только нас, но и всю черную молодежь, будущих спортсменов, у которых есть мечты, похожие на наши. #StopRacism».

Los comentarios racistas en la foto mía con @ViniJr y @RodrygoGoes nos ofenden no solo a nosotros, sino a todos los jóvenes negros, futuros deportistas, que tienen sueños como los nuestros. ✊🏿 #StopRacism https://t.co/qnjb1aKKpY — Éder Militão (@edermilitao) 5 июля 2022 г.

К сожалению, расизм ― существенная проблема испанского футбола. Мадридский «Реал» как один из крупнейших клубов страны должен внести свой вклад в борьбу с этим безнравственным явлением.