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Очередной расистский скандал. Милитао ответил хейтерам, оскорбившим его, Винисиуса и Родриго

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Бразильское издание Metropoles опубликовало материал об оскорблениях в интернете, от которых пострадали Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Родриго.

3 июля испанская газета Diario AS запостила в своем Твиттере фотографию трех игроков «Реала», попросив читателей прокомментировать ее одним эмодзи.

Хотя большинство комментариев были позитивными, нашлись индивиды, решившие поглумиться над футболистами из-за цвета их кожи. Хейтеры оставляли в комментах эмодзи обезьян и вопросы вроде «это какая-то африканская сборная?»

Милитао не смог закрыть глаза на оскорбления и ответил хейтерам: «Расистские комментарии к моему фото с Винисиусом и Родриго оскорбляют не только нас, но и всю черную молодежь, будущих спортсменов, у которых есть мечты, похожие на наши. #StopRacism».

К сожалению, расизм ― существенная проблема испанского футбола. Мадридский «Реал» как один из крупнейших клубов страны должен внести свой вклад в борьбу с этим безнравственным явлением.

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