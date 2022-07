ТОП-5 лучших нападающих сезона: Бензема и Мбаппе в тройке, новичок «Ливерпуля» уступил Левандовскому

Только два игрока забили больше гола за игру.

#5 Чиро Иммобиле («Лацио») – 0,84 гола за игру

В футбольном мире вряд ли есть нападающие, которые заслуживают бОльшего признания, чем получают – Чиро Иммобиле явно долгие годы недооценивают. Итальянский нападающий был одним из самых стабильных игроков в Серии А за последние несколько лет.

С момента перехода в «Лацио» в сезоне 2016/17 Иммобиле забил 150 голов в лиге, в среднем 0,78 гола за игру.

В прошлом сезоне Иммобиле забил 32 гола во всех турнирах за «Лацио», а в этом году забил два гола за сборную Италии. В 2022 году на счету итальянского форварда 16 голов в 19 матчах, в среднем 0,84 гола за игру.

#4 Дарвин Нуньес («Бенфика»/«Ливерпуль») – 0,84 гола за игру

После множества впечатляющих выступлений в «Бенфике» Дарвин Нуньес стал одним из самых востребованных игроков этим летом. «Ливерпуль» оказался самым настойчивым и подписал его за 85 миллионов фунтов стерлингов.

Нуньес провел звездное время в «Бенфике», забив 34 гола во всех соревнованиях в сезоне 2021–22.

Darwin Nunez scored 26 league goals for Benfica at a rate of one every 76.5 minutes last season 🧐@adrianjclarke profiles @LFC's new forward ➡️ https://t.co/YndFTQJ4zf pic.twitter.com/f4Y9OA0dhp