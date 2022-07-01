ТОП-5 лучших нападающих сезона: Бензема и Мбаппе в тройке, новичок «Ливерпуля» уступил Левандовскому

Только два игрока забили больше гола за игру.

#5 Чиро Иммобиле («Лацио») – 0,84 гола за игру

В футбольном мире вряд ли есть нападающие, которые заслуживают бОльшего признания, чем получают – Чиро Иммобиле явно долгие годы недооценивают. Итальянский нападающий был одним из самых стабильных игроков в Серии А за последние несколько лет.

С момента перехода в «Лацио» в сезоне 2016/17 Иммобиле забил 150 голов в лиге, в среднем 0,78 гола за игру.

В прошлом сезоне Иммобиле забил 32 гола во всех турнирах за «Лацио», а в этом году забил два гола за сборную Италии. В 2022 году на счету итальянского форварда 16 голов в 19 матчах, в среднем 0,84 гола за игру.

#4 Дарвин Нуньес («Бенфика»/«Ливерпуль») – 0,84 гола за игру

После множества впечатляющих выступлений в «Бенфике» Дарвин Нуньес стал одним из самых востребованных игроков этим летом. «Ливерпуль» оказался самым настойчивым и подписал его за 85 миллионов фунтов стерлингов.

Нуньес провел звездное время в «Бенфике», забив 34 гола во всех соревнованиях в сезоне 2021–22.

Darwin Nunez scored 26 league goals for Benfica at a rate of one every 76.5 minutes last season 🧐@adrianjclarke profiles @LFC's new forward ➡️ https://t.co/YndFTQJ4zf pic.twitter.com/f4Y9OA0dhp — Premier League (@premierleague) 26 июня 2022 г.

23-летний форвард забил 16 голов в 2022 году в 19 матчах во всех турнирах. Новый игрок «Ливерпуля» в этом году забивает в среднем 0,84 гола за игру, и будет интересно посмотреть, как он покажет себя в Премьер-лиге в предстоящем сезоне.

#3 Роберт Левандовски («Бавария») – 0,95 гола за игру

Сейчас в футбольном мире очень мало нападающих, которые были бы так же стабильны, как Роберт Левандовски. Польский форвард забил 50 голов во всех турнирах в прошлом сезоне.

Левандовски был жизненно важен для сборной Польши и забил за нее два гола в 2022 году.

Нападающий мюнхенской «Баварии» забил 20 голов в 2022 году и в среднем забивает 0,95 гола за матч. Хотя будущее Левандовски в баварском клубе неопределенно (согласно Sky Sports ), нет никаких сомнений в том, что он будет много забивать – хоть в «Баварии», хоть в «Барсе».

#2 Карим Бензема («Реал») – 1,04 гола за игру

Бензема забил много важных голов и внес огромный вклад в победу «Реала» в Лиге чемпионов и Ла Лиге – всего 44 гола в 46 матчах.

На данный момент Бензема забил 24 гола в 23 матчах в 2022 году, в среднем 1,04 гола за игру. Для «Золотого мяча» наверняка хватит, а вот первое место занял несостоявшийся партнер Карима по «Реалу».

#1 Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 1,09 гола за игру

Благодаря своей невероятной скорости, умопомрачительному дриблингу и голевому чутью 23-летний футболист забил 39 голов во всех соревнованиях в сезоне 2021–22. В этом году Мбаппе уже трижды забивал за сборную Франции.

Сейчас он забил 24 гола в 22 матчах, в среднем 1,09 гола за игру, что на данный момент является лучшим показателем в мире.