Мариано может перебраться в Турцию. Его агент подтвердил поиски нового клуба

Мариано – один из главных кандидатов на выход из «Мадрида» этим летом. Ходят разговоры об интересе к нападающему со стороны «Хетафе» и других клубов Ла Лиги, а сейчас появился претендент из Турции.

По сведениям издания AS, «Фенербахче» хочет видеть нападающего «Мадрида» у себя в команде. Турецкий клуб и прошлым летом пытался подписать футболиста, но в итоге Мариано остался в «Мадриде».

Представитель Мариано Давид Арана в интервью говорил о планах игрока на это лето:

«Мариано намерен уйти, сейчас мы пытаемся найти команду и предложение, которые понравятся Мариано. Это будет нелегко, если у нас не получится, то Мариано останется в «Мадриде», его контракт не окончен. Но проблема не в деньгах, ведь в любом другом клубе Мариано сможет заработать больше».