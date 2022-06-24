Фото дня: «Реал» гуляет на свадьбе Дани Карвахаля 💍

«Реал» сегодня празднует на свадьбе Дани Карвахаля и его девушки Дафни Канисарес.
Дафни родилась в мае 1990 года. Она старше Карвахаля почти на два года. Пара познакомилась в 2018-м, а 7 декабря 2020 года у влюбленных родился очаровательный сын Мартин.
Да, Дафна – не родственница легендарного кипера «Валенсии». Канисарес – весьма распространенная испанская фамилия.
Куртуа со своей девушкой:
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