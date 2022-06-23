Карвахаль предсказал одного из финалистов Лиги чемпионов-2023

Нетрудно догадаться, в ком так уверен испанский защитник.

Дани Карвахаль уже видит «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов в следующем году в Стамбуле.

В интервью Diario AS Карвахаль сказал: «Я призываю наших болельщиков приобрести билеты в Стамбул на финал Лиги чемпионов в следующем году».

«Мы постараемся достичь этого снова», — добавил защитник.

«Реал» — единственный клуб, который выиграл Лигу чемпионов (до 1992 года — Кубок Европейских чемпионов) 5 раз подряд. Однако предсказывать выход в финал на данном этапе может быть слишком рано.

Или нет? Друзья, а какую пару финалистов нового сезона ЛЧ видите вы? Оставляйте свои версии в комментариях