Карвахаль: лидер вернулся

Это не лучшие дни для футбола. С одной стороны, есть арбитры и их способность выводить армию ультрас – тех, кто видит только красные карточки, удаления и мошенничество команд соперников, но никогда собственных. Потом мы удивляемся поведением арбитров, которые вынуждены убегать, потому что вскоре им нужно судить другой матч. А еще есть дело о комиссиях Пике и Федерации за Суперкубок… Это уже упражнение в вере защищать, что соревнование настолько чисто, что клиентские отношения не влияют на спортивный аспект. Плохие времена для футбола.

Однако в эту суматошную неделю появилась фигура Дани Карвахаля. Не секрет, что в течение некоторого времени он был далек от своей лучшей формы, по крайней мере, по мнению большинства болельщиков. На «Бернабеу» сопровождали свистом неудачные игровые действия латераля, особенно в матчах с «ПСЖ» и «Барселоной». Эти два матча стали тяжелым испытанием для игрока, за которым тянется давняя история травм и мышечных проблем. Однако в этот процент критиков не попал тренер сборной Испании Луис Энрике, который в эту международную паузу снова вызвал Дани для участия в товарищеских матчах.

Вернувшись в «Мадрид», Карвахаль взял на себя роль одного из лидеров. Он блистал в Лондоне и терпел на «Бернабеу» в противостоянии с «Челси». Ответный матч Дани закончил в невиданной ранее для себя роли центрального защитника, которую открыл для него Анчелотти. Карвахаль был образцом в обороне, несмотря на неестественную для себя позицию, и ключевым игроком, который помешал финальному штурму англичан. Помимо футбольных качеств у кантеранос есть порыв отдавать себя в полное распоряжение команды, когда и где угодно, в любой момент времени, не жалуясь. Они воспитанники Ла Фабрики, поэтому готовы ко всему. Например, играть на левом фланге с «Севильей» и отдать голевую передачу. Или вернуться на правый фланг, чтобы помочь Начо – еще один человек, который никогда не жалуется – сравнять счет. При большей или меньшей удаче в игре они просто приносят очки.

Сезон «Мадрида», в котором есть много «но», может стать рекордным для Анчелотти. Никто до сих пор не выигрывал четыре главных чемпионата, в случае Карлетто – Премьер-лига, Бундеслига, Скудетто и Лига 1. Если он добавит в этот список Ла Лигу, то его достижение станет практически недосягаемым. История гласит, что он простой тренер, но он будет иметь прямое отношение к тому, что его команда стала лучшей. Против этого нет никаких «но».

Хосе Мария Родригес, издание Marca

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