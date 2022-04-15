Асенсио сбавляет обороты

На протяжении всего сезона (практически) единственным сомнением Анчелотти относительно его типичного стартового состава была фигура третьего игрока в атакующем трезубце. Бензема и Винисиус незыблемы; Каземиро, Кроос и Модрич вечны; только травмы обезоружили Карвахаля, Милитао, Алабу и Менди; о Куртуа и говорить нечего. Лишь противостояние Асенсио и Родриго неделю за неделей выглядело как самая равная гонка за место в списке Карлетто. Голы и мощный дальний удар против передач и хорошего впечатления. Временами левая нога Асенсио казалась незаменимой, однако в самый горячий момент сезона, с Лигой Чемпионов на кону, Марко теряет набранный темп.

В том числе и благодаря своим голевым показателям (на его счету десять голов) Марко получил место в «старте» в противостоянии с «ПСЖ». Это было его первое появление в основе в главном континентальном турнире, в которому он сыграл до этого всего 31 минуту в рамках группового этапа. На «Парк де Пренс» Асенсио не блистал, как и вся остальная команда, и Анчелотти снова положился на него в ответном матче, в надежде на камбэк. Однако испанец не оказал должного влияния на игру и потерял несколько минут по сравнению с первым матчем: от замены на 72-й минуте в первой игре до замены на 57-й в ответной. В обоих случаях его заменял Родриго, а в ¼ финала Марко и вовсе не получил ни одной минуты игрового времени. И наконец, у Асенсио и Родриго появился новый конкурент, который обошел их на правом фланге – Феде Вальверде.

Уругвайский сокол воспользовался международным перерывом в качестве трамплина, проведя два отличных матчах в составе своей национальной сборной (он квалифицировался на Чемпионат Мира, будучи ключевой фигурой в команде и играя на более выдвинутой позиции, чем в «Мадриде»). В матче с «Челси» Анчелотти, опасаясь физического превосходства действующих победителей Лиги Чемпионов, выбрал Феде в качестве ложного вингера. Ложного, потому что он атаковал на фланге с позиции «восьмерки» и прикрывал спину Карвахаля на позиции «двойки». Эксперимент не мог пройти лучше, и с тех пор в больших матчах играет 15-й номер, а не 11-й.

Если на «Стэмфорд Бридж» Вальверде провел на поле 86 минут, то в ответном матче на «Бернабеу» он сыграл все 120. А когда «сливочным» нужно было отыгрываться со счета 0-3, выбор итальянского тренера пал на 21-й номер, на Родриго, который спустя мгновение стал героем, переправив мяч в ворота после гениального паса Модрича на 80-й минуте. Асенсио, в свою очередь, мог довольствоваться лишь празднованием гола со скамейки запасных, пройдя путь от игрока стартового состава в 1/8 финала до игрока глубокого запаса в следующем раунде. Его конкуренты за место в составе, тем временем, переживают приятные времена как раз в тот самый момент, когда сезон вступает в свою решающую стадию.

Это не самый плохой сезон для Асенсио, по крайней мере в цифрах. Он забил 10 голов, являясь третьим лучшим бомбардиром «Мадрида» после Бензема и Винисиуса, у которых 38 и 17 голов, соответственно. Однако вездесущность Вальверде и оппортунизм Родриго на этом заключительном отрезке сезона привели Марко к тому, что он потерял позиции в списке предпочтений Анчелотти. Фактически, бразилец обогнал испанца по количеству сыгранных минут: 1792 минуты против 1720. Вальверде, в свою очередь, со своими 2172 минутами далеко впереди, хотя его многофункциональность дает ему преимущество в этом отношении. До окончания сезона осталось менее двух месяцев, и, учитывая, что контракт Марко рассчитан до июня 2023-го, а «Милан» заинтересован в его подписании, впереди игрока ждут решающие матчи, которые определят его будущее.

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