«Я предпочитаю быть с Лукой в одной команде»: Матео Ковачич воздал должное Модричу перед ответным матчем в ЛЧ

Полузащитник «Челси» и бывший игрок «Мадрида» Матео Ковачич проанализировал предтоящий ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов между двумя клубами.

«Прошлая игра была не лучшей, как и результат. Но есть надежда, мы мотивированы и хотим показать максимум», - заявил Ковачич прессе.

«История знает множество примеров того, как команды переворачивали результаты, эти примеры могут нас вдохновить. Я помню, когда мы с «Мадридом» проигрывали «Вольфсбургу» 2-0, а потом на «Бернабеу» выиграли 3-0. «Челси» уступил 3-1 «Наполи», но потом отыгрался. Футбол всегда полон сюрпризов», - отметил хорват.

Также Ковачич не мог не сказать о Луке Модриче – кумире его юности.

«Его сложно остановить, потому что Лука фантастический игрок. Я восхищаюсь им, потому что когда я был ребенком, он играл за мою любимую команду – «Динамо Загреб». Сейчас мы друзья, но я восхищаюсь им еще больше».

«Лука всегда был хорош. Почему он так хорош? Он любит футбол, и он настоящий профессионал. Я был очень рад снова увидеть его и сыграть против него. Я предпочитаю быть с Лукой в одной команде, но завтра мы постараемся его обыграть, чтобы выйти в следующий раунд».