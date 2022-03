«Реал Мадрид» назван величайшим футбольным клубом мира по результатам нового опроса

По данным нового опроса «Реал Мадрид» признан величайшим клубом в мире, набрав более 34 000 голосов.

Опрос проводился онлайн-изданием Sport Bible с участием таких клубов, как «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

Тем не менее, «Лос Бланкос» с 34 титулами Ла Лиги и 13 титулами Лиги чемпионов является фаворитом болельщиков в мире.

У «Барселоны» есть достижения в Испании, но трофи «Мадрида» в Европе оставляют «блауграну» далеко позади.

Что касается «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии», то они не могут сравниться с «Мадридом», когда дело касается титулов в Лиге чемпионов.

What’s the biggest football club in the world?