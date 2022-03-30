11 игроков «Мадрида» поедут в Катар

11 игроков «Мадрида» могут принять участие в Чемпионате мира в Катаре. Бразилию представляют Каземиро, Милитао, Винисиус и Родриго – эта сборная-лидир по количеству игроков Королевского клуба.

Дани Карвахаль, похоже, закрепился в составе сборной Испании, Азар и Куртуа – незаменимы в Бельгии, а Бензема во Франции. Ситуация с Менди и Камавингой в сборной Франции пока неопределенная.

Йович присоединится к Сербии, Вальверде к Уругваю, а Модрич будет представлять Хорватию.

Эта цифра может увеличиться в зависимости от трансферов «Мадрида» будущим летом.