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«Мадрид» рассматривает возможность продажи Родриго

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Diario AS сообщает, что летом Родриго может уйти из «Мадрида».

«Сливочные» планируют большую трансферную кампанию летом, но им нужно место в команде и деньги, чтобы подписать Мбаппе и Холанда.

Ожидаемый приход Мбаппе, скорее всего, приведет к тому, что Родриго получит меньше игрового времени. Следовательно, «Мадрид» рассматривает возможность продажи бразильца после окончания сезона.

Предполагается, что запрашиваемая цена составляет 40 млн евро, и заинтересованы в нем несколько клубов Премьер-лиги.

21-летний футболист провел за «сливочных» 95 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 18 результативных передач.

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