Агент Тчуамени отрицает какие-либо соглашения с «Мадридом»

В беседе с Le Parisien агент Орельена Тчуамени заверил, что ни с одним клубом не было договоренности по поводу полузащитника. Игрок сосредоточен на «Монако» и получении места в сборной Франции на чемпионате мира 2022 года.

Согласно предыдущим сообщениям, «Реал Мадрид» этим летом интересовался Чуамени, как будущей заменой Каземиро.

Ожидается, что 22-летний футболист обойдется «сливочным» примерно в 50 миллионов евро. У него контракт до 2024 года.

В текущем сезоне Тчуамени провел за «Монако» 42 матча, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.