Дани Карвахаль назвал лидеров «Мадрида» в преддверии Класико

В беседе с изданием Marca в преддверии долгожданного воскресного Класико Дани Карвахаль сказал: «Бензема переживает один из лучших моментов в своей карьере, он тянет команду вперед своей игрой и голами, и это очень важно для нас».

«Что касается Модрича, то кажется, что годы над ним не властны. Он играет все лучше и лучше, мы ценим все, что он делает для нас».

«Алаба — лидер. На поле и за его пределами, он демонстрировал это с первого дня. Он потрясающий, и как профессионал, и как человек».

Между тем, Карим Бензема, не сыграет против «Барселоны», он не тренировался с командой на этой неделе.