Таке Кубо: «Я мечтаю провести на «Бернабеу» такой же матч, как был с «ПСЖ»

В интервью изданию Marca 20-летний японец Таке Кубо говорил о ремонтаде в матче с «ПСЖ», о Модриче и Винисиусе.

Ты видел ремонтаду с «ПСЖ»?

Да, да, конечно видел. Мне показалось, что матч был проведен на очень высоком уровне, в целом, и, особенно, в плане концентрации со стороны «Мадрида». «Сантьяго Бернабеу» очень гнал команду, это была волшебная ночь.

Ты представляешь себе, что однажды тоже испытаешь нечто подобное с «Мадридом», когда ремонтные работы на стадионе будут закончены?

Все футболисты мечтают сыграть и пережить такие матчи, как этот. И я не исключение.

Кто из игроков больше всего впечатлил тебя из тех, кто может стать твоим одноклубником?

В матче против «ПСЖ» – Лука Модрич. Он был неподражаем.

Как ты оцениваешь прогресс Винисиуса? Он молодой футболист, с вертикальным стилем игры, как и ты.

Мне всегда казалось, что Винисиус – игрок элиты, сейчас этому соответствует и его статистика. Я вижу, что он уверен в себе. Он один из лучших в Ла Лиге.

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