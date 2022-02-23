Одриосола – первое приобретение

26-летний Альваро Одриосола вернется в «Мадрид» будущим летом. Латераль, который в этом сезоне успешно выступает в составе «Фиорентины», вернется в Королевский клуб по окончании срока аренды с твердым намерением закрепиться в составе «сливочных» в сезоне 2022/23. Намерение «Мадрида» – укрепить позицию правого защитника в будущем. Если не вдаваться в подробности, то в этом сезоне на этой позиции играют три игрока: Карвахаль (он сыграл в 15 матчах во всех соревнованиях), Лукас Васкес (обычно заменяющий Карвахаля, сыграл 21 раз) и Начо (сыграл в десяти матчах).

Обращает на себя внимание, что теоретически основной правый латераль (Карвахаль) провел на поле меньше времени, чем его дублер (Лукас Васкес). Постоянные мышечные травмы Карвахаля привели к необходимости подыскать ему естественную замену. Вот тут-то и возникает фигура Одриосолы. Латераль сыграл за «Мадрид» в девяти последних матчах прошлого сезона (в шести из них вышел в «старте») и забил два гола (в ворота «Кадиса» и «Гранады»).

Прошлым летом простой в работе, вызванный заражением коронавирусом, не позволил Одриосоле продолжить работу в стане «сливочных». Разговор с Анчелотти побудил его отправиться искать игровое время в другом клубе. После того, как в «Баварии», в сезоне 2019/20 у него почти не было минут (всего 180), именно в Италии латераль вернул себе вертикальную, атакующую игру и нашел свою экосистему: он завоевал любовь и восхищение болельщиков «Фиорентины».

В этом сезоне Одриосола сыграл 1504 минуты в 21 матче, забив один гол (в ворота «Дженоа») и отдав одну голевую передачу (в матче со «Специей»). Но именно благодаря своим атакующим и оборонительным свойствам он стал одним из самых любимых игроков в составе «фиалок». Более того, «Фиорентина» опубликовала физические показатели Одриосолы в декабре: за 306 минут он преодолел в среднем 11,6 км за матч, со средней скоростью 7,8 км/ч и с максимальной скоростью 33 км/ч.

Одриосола полностью адаптировался в «Фиорентине», и итальянский клуб был бы не прочь оставить латераля у себя, однако на данный момент «Мадрид» намерен вернуть своего игрока и заявить на следующий сезон. Контракт с Альваро рассчитан до 2024 года, а сам латераль полностью сосредоточен на том, чтобы закончить сезон наилучшим образом: помочь «Фиорентине» попасть в зону еврокубков (команда занимает седьмое место, и ее отделяет одно очко от еврокубковой зоны) и побороться в Кубке Италии, где «фиалки» встретятся с «Ювентусом» в полуфинале. Одриосола получит еще один шанс добиться успеха в «Мадриде». Он обещал это своей семье...

Помимо Одриосолы, «Реал Мадрид» внимательно следит за четырьмя другими игроками, которые входят в будущие планы клуба. Это Браим Диас, который также играет в итальянском чемпионате, нападающий Борха Майораль, а также полузащитники Рейньер и Кубо.

Браим Диас, как и Одриосола, извлекает максимум пользы из своего пребывания в итальянской Серии А. Он принял участие в 29 матчах (во всех соревнованиях), забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Роль Браима настолько велика, что в дерби с «Интером» его выход на поле помог «Милану» отыграться.

В это зимнее трансферное окно Борха Майораль перешел из «Ромы» в «Хетафе». Моуриньо поставил на нападающем крест после тяжелого поражения от норвежского «Буде-Глимта» (1-6). За «Рому» Борха сыграл всего 249 минут, забив один гол. В «Хетафе» Кике придал ему уверенности, и он отплатил тремя голами в пяти матчах...

Такефуса Кубо, выступающий в «Мальорке» на правах аренды, восстановился после травмы мениска, которая вывела его из строя на два месяца. Он вернулся в игру с большим желанием: именно он забил победный гол в ворота «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» в компенсированное время.

Рейньер вносит наименьший вклад в игру своей команды, дортмундской «Боруссии»: он сыграл всего 284 минуты в 13 матчах (провел только один полный матч против «Ингольштадта»). На его счету нет голов и голевых передач. «Фламенго», бывшая команда бразильца, рассматривает вариант с его арендой.

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