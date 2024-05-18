7 быстрых мыслей о победе «Динамо»: это было сложно, несмотря на 4:1

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» (4:1) – и приблизилось к первому титулу за 48 лет. Счет намекает на веселую победу, ведь команда Игоря Осинькина без задач и мотивации. Но это не совсем так: прагматизм романтичного «Динамо» шокировал, атаку тащил центральный защитник Бальбуэна, с игры из штрафной нанесли только один удар.

Илья Васильев коротко рассказал о главном.

«Динамо» на финише – блеск, осторожность, раздолбайство и дисциплинированность

И вот почему:

– ярко и без вопросов прибили «Пари НН» (4:1);

– выезд в Оренбург (2:1) – шокирующий. Допустили слишком много моментов, игра могла качнуться в любую сторону;

– классическое раздолбайство с «Сочи» (3:2) и «Балтикой» (3:2). Против «Сочи» в первом тайме уничтожали, но рассыпались в конце (традиция сезона, так пропустили 14 мячей), в Калининграде пропустили на 67-й, «Балтика» могла забить третий. Но каждый раз в дополнительное время включался Муми Нгамале.

– неожиданная дисциплинированность против «Зенита» (1:0): выключили центр поля и допустили только момент со стандарта, Фабиан Бальбуэна провел сверхкачественный матч (с «Крыльями» привез штрафной Юрия Горшкова), Марцел Личка раскачал игру выходом Бителло, прибили Сергея Семака стандартом;

– игра с «Крыльями» (4:1) – самая необычная из-за реализации. Спокойно оборонялись, в решающий момент задавили стандартами, хотя слабо атаковали.

Отдать мяч «Крыльям» даже логично. План Лички сработал

«Динамо» – не первый соперник «Крыльев», легко отдавший мяч. Да, необычно, когда потенциальный чемпион садится в последней домашней встрече. Но это рациональное решение. «Крылья» с трудом атакуют позиционно, их зона комфорта – контратаки (особенно вместе с Бенхамином Гарре), в рамках которых «Динамо» уязвимо.

Например, так сушил игру «Краснодар» Владимира Ивича против пиковых «Крыльев». Другое подтверждение – отрезки, когда «Самаре» необходимо отыгрываться, она с трудом креативит в таком режиме.

План Марцела Лички сработал: «Крылья» нанесли 9 ударов (4 из них – из штрафной), реже били только в восьми играх сезона (последний раз – месяц назад с «Балтикой»), меньше ударов «Динамо» допустило только в трех матчах сезона.

«Динамо» ужасно атаковало, но все сделало вовремя

Неожиданный матч «Динамо» в атаке – всего один удар из штрафной с игры.

Кстати, этот момент – результат контратакующей манеры «Динамо» в первом тайме. Хозяева поймали «Крылья» на потере, а Карраскаль после элегантного дриблинга вывел Нгамале против Ломаева – без гола, но заработал стандарт перед результативным ударом Бальбуэны.

Затем все происходило очень вовремя: выстрел Бальбуэны в начале второго тайма и глупость Ломаева в тот момент, когда «Динамо» можно было дожать.

«Динамо» вывезло на стандартах

«Динамо» – середняк РПЛ на стандартах (6 голов по данным Whoscored), но организовали два гола напрямую + один вторым темпом. Несколько неочевидных наблюдений:

– как же классно Тюкавин отыгрался с Карраскалем перед первой подачей – так раскачали защитников и оголили вратарскую. Плюс кошмар от Александра Солдатенкова, он вообще не сопротивлялся Бальбуэне. И обнимашки Нгамале с Фернандо Костанзой – класс, не пустил его на ближнюю штангу;

– разумный пас от Лаксальта перед вторым голом: отказался от кросса, так как заметил Бальбуэну в свободной зоне;

– перед голом Бителло удивил не только Иван Ломаев, но и оппонент бразильца – Николай Рассказов. Он блокировал Бителло, но вообще не следил за мячом, поэтому удар стал для него сюрпризом.

Радостно за Нгамале. Герой сезона после незаслуженного хейта год назад

Муми Нгамале на финише – гений концовок. Очень рад за него. В прошлом сезоне при Славише Йокановиче его постоянно критиковали, хотя часть хейта незаслуженная.

В первой половине сезона Личка адаптировал фишку Йокановича с диагональными вбеганиями и дал больше свободы – так Нгамале стал важной фигурой. Шикарно восстановился после травмы, полученной на Кубке Африки, и сейчас добавляет уверенностью в концовках.

Три гола на 90+ в трех матчах подряд – кайф. это историческое достижение для РПЛ.

Бальбуэна – зверь

Фабиан Бальбуэна – вау. Неоднозначный сезон: много странных ошибок в воздухе, хуже выбирает позицию, в основном вывозит харизмой и уверенностью. И матч с «Крыльями» – олицетворение сезона парагвайца. Сегодня Бальбуэна максимизировал плюсы: воткнул со стандарта и неожиданно зарядил издали во втором тайме на сложнейшем отрезке, раскованно оборонялся (хоть и привез голевой штрафной).

Ломаев – ужас

Ломаев – худший вратарь РПЛ прямо сейчас.

Он прекрасен с мячом: уникально играет ногами и моментально вбрасывает рукой. И ужасен в воротах: нервный, легко ошибающийся, абсолютно нестабильный. В первой половине сезона ошибался чаще, потом – чуть ровнее, сейчас же две результативные ошибки за месяц: необдуманно вышел на Анхело Энрикеса с «Балтикой» (в рывке не было необходимости) и без помех промазал по мячу с «Динамо».

Беда и со статистикой: всего 64% сэйвов (среди постоянно играющих меньше только у Артура Нигматуллина – 63,56%) и пропустил на 7,84 ожидаемых гола больше (учитывались только удары в створ).

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф