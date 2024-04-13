Так «Зенит» перевернул матч с «Краснодаром». Браво Семаку!

Замена поставила соперника в тупик.

«Зенит» перевернул матч в Краснодаре за второй тайм и превратил 0:1 в победу 2:1. Благодаря этому ушли от главного конкурента на четыре очка, чемпионство все ближе.

Но как удалось все изменить?

Сергей Семак неожиданно отказался от схемы 4-3-3: выбрал 3-4-3, где Дуглас Сантос – левый латераль (перед матчем казалось, что выйдет в роли восьмерки), а Клаудиньо – полузащитник в паре с Вильмаром Барриосом.

Первый тайм у «Зенита» не задался. Коллективно ошиблись в эпизоде с пропущенным голом: недосказанность Педро и Андрея Мостового, скидка Нуралы Алипа в зону подбора, Клаудиньо проигнорировал включение Лукаса Оласы. А еще сомнительная позиция Сантоса при атаках, работающий прессинг «Краснодара» при розыгрышах от ворот, хозяева выбегали в контратаки и периодически атаковали через середину.

Начало второго тайма – один из самых солидных отрезков в сезоне: Семак подкрутил роли Педро, Клаудиньо и Сантоса, а выход Артура добавил акцентов слева. «Зенит» создал три явных момента, два из них привели к голам.

Теперь – к важному контексту.

В первом тайме «Зенит» активнее атаковал справа. Два главных момента: удары Андрея Мостового и Педро после заброса Клаудиньо и блок Витора Тормены по Вячеславу Караваеву. Но в остальном игра не шла:

● остальные комбинации справа не получались, отчасти – из-за неудачных кроссов Страхини Эраковича;

● левый фланг вообще не работал, редкие подачи прерывались, Педро на позиции инсайда не оставался 1-в-1;

● возможно, такая конфигурация структуры с тремя защитниками оказалась слишком трусливой. Алип не поддерживал атаки, а Сантос (с травмой) оказывался слишком глубоко. В итоге «Зенит» оставлял многовато игроков сзади (три ЦЗ + Барриос, так как Эракович в основном подключался уже в процессе атак, а не в начале). В итоге продвижение было сбито, им занимался только Клаудиньо.

Но после перерыва сменились акценты: а) Сантос с позиции третьего центрального разыгрывает лучше Алипа (из глубины сохранил больше сил на концовку), он и вариативнее в подключениях, б) Артур – неожиданная, но более атакующая опция, чем Сантос в этом состоянии, в) Педро оказывался ближе к Кассьерре и Мостовому, поэтому защитники были перегружены, г) в такой структуре Клаудиньо получил партнеров для нормальных розыгрышей.

Два важных итога: «Зенит» усилил давление на левый фланг (сделал больше касаний, чем справа) и дополнил идею голевых моментов первого тайма, об этом – ниже.

Как это работало?

Во-первых, Артур создал ширину, которая вытянула Олакунле Олусегуна. Во-вторых, это важно из-за умного движения Педро, который вытащил Тормену из пятерки защитников. В итоге Матео Кассьерра получил огромную зону, которую Клаудиньо увидел из глубины.

Техническая запись – «Яндекс Плюс х VSporte»

«Зенит» был вариативен: рядом с Кассьеррой оказывался не только Педро, но и Мостовой. Защите «Краснодара» стало тяжело: а) Кади окончательно просел и забил на оборону, б) Олусегун велся на ширину, в этот раз – из-за Педро, к тому же рядом был Сантос, в) защитники выдергивались дальше – именно поэтому Мостовой и Кассьерра поймали Тормену и Хуниора Алонсо.

Второй гол – частичное продолжение идей первого тайма, совмещенное с задумками Семака из второго. Смотрите: в первом «Зенит» выдергивал латераля Жоао Баши к Эраковичу и создавал ситуации 4-в-4 – так врывались Мостовой и Караваев.

Во втором тайме – похожая комбинация, но с изменениями. Педро и Мостовой грузили центральных защитников, а Олусегун вынужден был заужать. Но! В этот раз в глубине оказался Кассьерра, развернувший атаку налево.

К спуску Кассьерры добавилась ужасная игра Кевина Кастаньо: колумбиец игнорировал и Клаудиньо, и подстраховку. Так проще реализовать ширину: «Зениту» оставалось лишь грамотно довести атаку до нацеленного на штрафную Артура.

Дополнительный восторг – Кассьерра. Шикарный гол, умный и выверенный ассист: создал шанс Мостовому, помог в первом тайме Караваеву.

В итоге замены перевернули матч и повлияли на чемпионскую гонку. Семак провалил первый тайм, но идеально вернулся во втором – браво за матч-менеджмент.

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«Зенит» камбэкнул в Краснодаре: 2:1! Вплотную к чемпионству?