Так «Зенит» перевернул матч с «Краснодаром». Браво Семаку!
Замена поставила соперника в тупик.
«Зенит» перевернул матч в Краснодаре за второй тайм и превратил 0:1 в победу 2:1. Благодаря этому ушли от главного конкурента на четыре очка, чемпионство все ближе.
Но как удалось все изменить?
Сергей Семак неожиданно отказался от схемы 4-3-3: выбрал 3-4-3, где Дуглас Сантос – левый латераль (перед матчем казалось, что выйдет в роли восьмерки), а Клаудиньо – полузащитник в паре с Вильмаром Барриосом.
Первый тайм у «Зенита» не задался. Коллективно ошиблись в эпизоде с пропущенным голом: недосказанность Педро и Андрея Мостового, скидка Нуралы Алипа в зону подбора, Клаудиньо проигнорировал включение Лукаса Оласы. А еще сомнительная позиция Сантоса при атаках, работающий прессинг «Краснодара» при розыгрышах от ворот, хозяева выбегали в контратаки и периодически атаковали через середину.
Начало второго тайма – один из самых солидных отрезков в сезоне: Семак подкрутил роли Педро, Клаудиньо и Сантоса, а выход Артура добавил акцентов слева. «Зенит» создал три явных момента, два из них привели к голам.
Теперь – к важному контексту.
В первом тайме «Зенит» активнее атаковал справа. Два главных момента: удары Андрея Мостового и Педро после заброса Клаудиньо и блок Витора Тормены по Вячеславу Караваеву. Но в остальном игра не шла:
● остальные комбинации справа не получались, отчасти – из-за неудачных кроссов Страхини Эраковича;
● левый фланг вообще не работал, редкие подачи прерывались, Педро на позиции инсайда не оставался 1-в-1;
● возможно, такая конфигурация структуры с тремя защитниками оказалась слишком трусливой. Алип не поддерживал атаки, а Сантос (с травмой) оказывался слишком глубоко. В итоге «Зенит» оставлял многовато игроков сзади (три ЦЗ + Барриос, так как Эракович в основном подключался уже в процессе атак, а не в начале). В итоге продвижение было сбито, им занимался только Клаудиньо.
Но после перерыва сменились акценты: а) Сантос с позиции третьего центрального разыгрывает лучше Алипа (из глубины сохранил больше сил на концовку), он и вариативнее в подключениях, б) Артур – неожиданная, но более атакующая опция, чем Сантос в этом состоянии, в) Педро оказывался ближе к Кассьерре и Мостовому, поэтому защитники были перегружены, г) в такой структуре Клаудиньо получил партнеров для нормальных розыгрышей.
Два важных итога: «Зенит» усилил давление на левый фланг (сделал больше касаний, чем справа) и дополнил идею голевых моментов первого тайма, об этом – ниже.
Как это работало?
Во-первых, Артур создал ширину, которая вытянула Олакунле Олусегуна. Во-вторых, это важно из-за умного движения Педро, который вытащил Тормену из пятерки защитников. В итоге Матео Кассьерра получил огромную зону, которую Клаудиньо увидел из глубины.
Техническая запись – «Яндекс Плюс х VSporte»
«Зенит» был вариативен: рядом с Кассьеррой оказывался не только Педро, но и Мостовой. Защите «Краснодара» стало тяжело: а) Кади окончательно просел и забил на оборону, б) Олусегун велся на ширину, в этот раз – из-за Педро, к тому же рядом был Сантос, в) защитники выдергивались дальше – именно поэтому Мостовой и Кассьерра поймали Тормену и Хуниора Алонсо.
Второй гол – частичное продолжение идей первого тайма, совмещенное с задумками Семака из второго. Смотрите: в первом «Зенит» выдергивал латераля Жоао Баши к Эраковичу и создавал ситуации 4-в-4 – так врывались Мостовой и Караваев.
Во втором тайме – похожая комбинация, но с изменениями. Педро и Мостовой грузили центральных защитников, а Олусегун вынужден был заужать. Но! В этот раз в глубине оказался Кассьерра, развернувший атаку налево.
К спуску Кассьерры добавилась ужасная игра Кевина Кастаньо: колумбиец игнорировал и Клаудиньо, и подстраховку. Так проще реализовать ширину: «Зениту» оставалось лишь грамотно довести атаку до нацеленного на штрафную Артура.
Дополнительный восторг – Кассьерра. Шикарный гол, умный и выверенный ассист: создал шанс Мостовому, помог в первом тайме Караваеву.
В итоге замены перевернули матч и повлияли на чемпионскую гонку. Семак провалил первый тайм, но идеально вернулся во втором – браво за матч-менеджмент.
«Зенит» камбэкнул в Краснодаре: 2:1! Вплотную к чемпионству?
Но от его игры я получаю удовольствие.
То дельфина в газон втопчет, то "лучшего напа лиги"(по мнению комментаторов Матч Тв, непонятно почему правда, но ладно)
Правда горяч по эмоциям немного. Надо еще немножко обкататься))
в связке с Нино хорош. Спору нет.
Зенит снова будет чемпионом!!!
И по сути Семак сделал так, что команда не ощутила его отсутствия при игре в разных схемах. Да, я считаю, что Зенит играл не хуже Краснодара несмотря на поражение в первом тайме. Про второй и говорить нечего - грамотная замена, перестроение схемы и итоговая победа.
Мы любим порой покритиковать Богданыча (и справедливо), но сегодня был отличный гейм-менеджмент в его исполнении.