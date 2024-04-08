Мрак в «Краснодаре», находка ЦСКА на фланге, бульдозер из «Сочи». Самое яркое в тактике РПЛ

Заметки Ильи Васильева по итогам тура.

Это были яркие выходные: неожиданная перестрелка самых малопропускающих «Пари НН» и «Краснодара», огненный первый тайм в Ростове и разгромная победа кризисного ЦСКА. Что запомнилось?

Что показал «Спартак» против «Динамо» и почему Гильермо Абаскаля все равно надо уволить – отдельно обсуджаем здесь .

Кади придумал два гола за 13 минут. Благодаря двум деталям

Кади при Мураде Мусаеве – основной правый полузащитник «Краснодара». В первые минуты он вспарывал оборонительную структуру «Пари НН» и поучаствовал во всех опасных подходах команды. Помогали две детали.

Первая – дисциплинированно смещался при прессинге. Во время розыгрышей «Пари НН» от ворот краснодарцы расставлялись в 4-4-2, где Кади реагировал на центрального полузащитника Константина Марадишвили и уходил за ним в середину, если мяч разыгрывали через противоположный край. Помогло в эпизоде с первым голом: остался с ним при ауте «Пари НН», забрал скидку Оласы и разогнал атаку проникающей передачей.

Вторая – при владении Кади смещался в полуфланг. Накручивал соперников, уничтожил Матео Стаматова и вел игру. Помогало, что третий ЦЗ Дмитрий Тихий смещался в глубину за Эдуардом Сперцяном, из-за чего Жоау Баши и Джон Кордоба оставались 2-в-2. В итоге Кади после длинной передачи Матвея Сафонова раскрутил Стаматова и разрезал ассистом на Кордобу.

Волков – ужас. Возили в открытой игре, снова ошибся на стандарте

Сергей Волков в обороне – провал. Он ярок и быстр в атаке (хотя прямолинеен), но очень вреден для обороны. Его жестко возили слева: обыгрывали в бровку (Хуан Боселли выкатил Марадишвили почти на пустые), пробегали мимо в середину (привело к опасным дальним ударам).

Голевой стандарт – мрак. «Краснодар» не впервые сгорает весной: упустил лидерство с «Рубином», когда систематически отпускали Рустама Ашурматова, получил от Александра Трошечкина.

Кстати, проблема сейчас была не только в Волкове: Кади вообще не следил за Тихим и очнулся, когда Дмитрий уже выбежал на подачу.

Гуарирапа – бульдозер. Как же он поймал Сако и Песьякова!

После матча с «Балтикой» возникло впечатление, что Сауль Гуарирапа – провал. Он с трудом принимал мяч и запорол несколько моментов. Реабилитировался против ЦСКА: постоянно нырял за спину, оказался опасен на пространстве и уничтожил Виллиана Рошу.

С «Ростовом» продолжил доминировать: продавил защиту «Ростова» перед первым голом и уничтожил Умара Сако в эпизоде со вторым.

Такие голы – восторг. Комбинации под прессингом через все поле – супер, но можно сделать зрелищно и за две передачи. Выделяем главные шаги.

1. Грамотный заход Марсело под прессингом «Ростова». Роналдо закрывал фланг, поэтому защитник сместился в середину, отказался от короткой игры (вся полузащита под плотным давлением) и зарядил вперед.

Техническая камера – «Яндекс Плюс x VSporte»

2. Показалось, что все очень легко для Сако, но Гуарирапа оттеснил Умара на скорости и поймал движение Сергея Песьякова, который уже готовился к передаче и ушел из створа.

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Почему Ломаев оставался по центру ворот до пенальти Каштанова?

Наблюдение Александра Дорского.

Ломаев остался на месте прямо до удара Каштанова – конечно, не случайно. До матча с «Крыльями» «Урал» пять раз пробивал пенальти в РПЛ: по два раза – Даниел Мишкич и Алексей Каштанов, один раз (фактически – тоже два) – Илья Ишков. Мишкича не было на поле, Ишкову после «Локо» вряд ли скоро доверят пенальти не в послематчевой серии. К тому же, Каштанов бил пенальти в Кубке месяц назад – в общем, исполнитель был очевиден.

После перехода в «Урал» Каштанов пробил шесть пенальти – и во всех не было полноценного разбега. Либо он подходил к точке и пешком доходил до мяча с мини-паузой после первого шага (прошлый сезон), либо держал паузу перед последним шагом (всего их – четыре-пять).

Вратарь «Родины» Ринат Шакеров тоже стоял до последнего перед ударом Каштанова – и почти его отразил, мяч от руки все-таки заскочил в ворота. Против «Крыльев» Каштанов пробил гораздо лучше: сильный удар, верхом, пускай и не в угол, а немного левее от вратаря. Да и паузы у Каштанова фактически не было, скорее шаговый подход к мячу.

Ожидание Ломаева не сыграло, но оно было абсолютно оправдано – «Крылья» к этому готовились».

Агапов – латераль. Неожиданно, но как сработало?

Всегда казалось, что Илья Агапов – слишком специфическая опция для латераля, так как нет нужных скорости и дриблинга. Но решение оказалось интересным из-за:

а) специфики 4-4-2 «Факела». После победы над «Спартаком» Sports разбирал, как правый полузащитник смещался в середину при прессинге левого, чтобы страховать опорников. С ЦСКА – похожая история, поэтому при разворотах Агапов оказывался на свободном фланге;

б) четверка защитников располагалась узко и низко. Когда ЦСКА отрезал полузащиту, защитники не бросались к Виктору Давиле и Аббосу Файзуллаеву, которые спускались глубину. В итоге Агапов становился дополнительным и свободным адресом слева.

в) блоку 4-Х-Х всегда тяжело контролировать латералей без дополнительных подстроек – у «Факела» их не было;

г) Агапову привычно оказываться над штрафной или на фланге из-за активной манере в тройке центральных: в «Пари НН» он очень активно включался вперед.

Конечно, Агапову не хватало атакующих навыков, но он стабильно навешивал, простреливал и выкатил под опасный удар Давиле в начале первого тайма.

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Абаскаль все равно заслужил увольнение из «Спартака». Вот почему

Фото: vk.com/fcparinn ; vk.com/pfc_cska