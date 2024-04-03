У «Спартака» 0 голов без Промеса. Все так ужасно?

Единственные без голов в РПЛ-2024.

Главный факт недели: в РПЛ только «Спартак» ни разу не забил после рестарта.

Потеря Квинси Промеса оказалась фатальной: поражение в Воронеже (0:2) осенью, а сейчас два очка в трех матчах.

При Гильермо Абаскале Промес вернул статус суперзвезды: у Доменико Тедеско, Руя Витории и Паоло Ваноли просто иногда вспыхивал, а при испанце снова стал ярчайшим игроком РПЛ.

Промес делал разницу в любых экспериментах Абаскаля: разрывал вторым нападающим в контратакующем ромбе, восхищал левым вингером в 4-3-3, легко встраивался в 3-5-2 и 3-4-3, а с октября по февраль – играл десятку/центрального нападающего в линейных 4-4-2.

Эта схема не решила атакующие проблемы «Спартака», но Промес оставался влиятельным. В новом замысле Абаскаля он должен был созидать и угрожать, открываясь между линиями.

Сезон возобновился без Промеса, вместе с которым в ОАЭ осталась и острота. Весной «Спартак» во второй восьмерке по ожидаемым голам и на дне по явным моментам (данные – Opta).

Кроме того, без Промеса в атакующей группе нет и стабильности – во всех трех матчах разные сочетания:

а) пара Промес – Угальде разбита (Михаил Игнатов слабее, Александр Соболев – другой), б) на сборах Виктор Мозес чаще выходил в старте, но сейчас Антон Зиньковский безальтернативный основной, в) на старте Хесус Медина остался без конкуренции и подмены из-за повреждения Тео Бонгонды, г) Манфред Угальде начал с «Уралом» в запасе из-за сборной.

Неужели все держалось только на Промесе?

Давайте посмотрим шире и разберем неудачную статистику на составляющие:

1. Опорник Руслан Литвинов пропустил сборы и вышел только на конец матча с «Факелом» (0:2). Его конкурент Кристофер Мартинс топово отпахал в обороне с «Зенитом» (0:0), но в остальном – кошмар. Слаб на мяче, уязвим под давлением, не чувствует рывки вингеров – без Литвинова «Спартаку» не хватало чувства темпа и интеллекта, так как Мартинс игрок другого профиля.

Руслан классно вернулся с «Уралом»: почти все подходы «Спартака» связаны с его разворотами, диагоналями и химией с Пруцевым. Когда Литвинов полностью восстановится, «Спартак» прибавит.

2. Трансфер Хесуса Медины – провал. Пришел с хорошей атакующей, но специфической статистикой: заработал ассисты на стандартах (7 голевых, 3 из них – с игры), разрывал левым латералем весной-2023, впечатлял и инсайдом при рывках за спину.

Абаскаль использует Медину иначе: сначала восьмеркой, теперь правым полузащитником. Он вынужден заходить в середину или оставаться один в один – не лучшие условия для Хесуса.

При этом много плохих решений: запорол два хороших момента с «Факелом», на последних минутах зачем-то ударил с 25-30 метров с «Уралом», хотя впереди открывались партнеры, и взбесил Абаскаля.

Бонгонда с «Уралом» сыграл сильнее – ждем, когда Тео будет готов на весь матч.

3. Зиньковский не тащит слева. Антон – не конкурент Промеса, но в состоянии заменить благодаря кроссам и дриблингу. Пока острота от Зиньковского лишь ситуативна , левый фланг удалось раскачать лишь выходом Виктора Мозеса на конец матча с «Факелом».

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4. Учитываем плохую реализацию . «Спартак» наиграл на 2,49 xG: мог вырвать победу в Санкт-Петербурге ударом Игнатова из-за штрафной, Зиньковский запорол выход против Ильи Помазуна, Бонгонда попал в защитника после отката Игнатова. Учитываем и возможный пенальти на Зиньковском.

5. Не без вопросов к Абаскалю:

«Факел» разобрал «Спартак» прессингом и превосходством на флангах. Абаскаль в перерыве убрал Мартинса, сломавшего игру под давлением, но никак не повлиял на остальное – «Спартак» так и не понял, что делать с агрессией гостей. Команда изменилась только после второго пропущенного, хотя, по словам Абаскаля, план Б готовили заранее. Выводы: тактический провал с первых минут и слишком затянутые изменения;

После «Урала» Абаскаль сказал: «Игра удавалась в какой-то мере, за исключением финальной трети. Последние передачи, удары – в этом нужно было быть более агрессивными. Чего не хватило для агрессии? Ударов, ударов и еще раз ударов».

«Спартак» нанес 21 удар по воротам «Урала». Странная оценка: больше было лишь против «Оренбурга» (1-й тур, 23 попытки) и «Пари НН» (12-й, 23).

«Спартак» несколько раз мощно угрожал на пространстве, но стабильно вяз в позиционном нападении: пара нападающих не раскачивала, крайние защитники не созидали. Все это множилось на проблемы Медины, Зиньковского, отсутствие Промеса, постоянные перемены в центре нападения. В итоге Абаскаль не предложил альтернативу, стандарты тоже не заработали (0 голов за сезон).

***

Суммируем.

К отсутствию Промеса прибавились другие проблемы: из-за восстановления Литвинова сезон возобновил Мартинс (ударило по владению), фланг Медины не заработал, вынужденные перестановки в атакующей четверке, Абаскаль тактически пассивен.

Впереди – «Зенит» в Кубке России. Скорее всего, дисциплина сзади даже важнее атакующего кризиса. «Спартак» выстоял в Петербурге благодаря самоотверженности в центре, но был близок к провалу на флангах.

В такой игре у «Спартака» появится пространство и шанс на контратаки (удобно, что без ставки на владение) – шанс для быстрых лидеров.

«Динамо» – удобный соперник, чтобы прервать сухую серию в РПЛ. Даже кризисный «Спартак» неудобен Марцелу Личке: подвижное нападение, набирающие форму Литвинов и Бонгонда, адаптирующийся Угальде.

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Что нового у Промеса: сидит в камере на 20 человек, побрили налысо

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Александр Вильф