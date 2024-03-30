Карпин уничтожил «Динамо» за 20 минут. Как?
Худший матч «Динамо» при Личке.
«Динамо» жестко влетело «Ростову» (1:4): ничего не создало в стартовые 20 минут, рассыпалось в середине первого тайма и устроило парад грубых индивидуальных ошибок в каждом (!) пропущенном.
Перед возобновлением РПЛ мы считали «Динамо» полноценным участником чемпионской гонки. Но предупреждали, что баланс слишком хрупок, проблемы сзади возникают на ровном месте, а тяжелые матчи с «Ростовом» и «Спартаком» – серьезные краш-тесты.
С «Ростовом» попали в точку: игра «Динамо» получилась ужасной. Зато команда Валерия Карпина снова порадовала и одержала третью весеннюю победу подряд (единственные, кто не терял очки после рестарта).
Как «Ростов» порвал «Динамо»?
Старт первого тайма не так однозначен: наметились проблемы «Динамо», но «Ростов» очень легко терял мяч
Первый тайм «Динамо» в атаке – кошмар: 0,16 xG, 4 удара по воротам и ни одного из штрафной.
Данные и графика – «Opta Sports»
Но в стартовые 15-20 минут «Ростов» коллекционировал разные потери при владении.
«Динамо» не реализовало быстрые отрывы: теряли мяч, тормозил атаки или же защитники «Ростова» съедали в решающий момент.
Самый неприятный эпизод для гостей – потеря Максима Осипенко на десятой минуте: Хорхе Карраскаль отобрал мяч после небольшого помутнения защитника в опорной зоне и перевел налево, но Луис Чавес пробил прямо в Сергея Песьякова.
Но при классической обороне вопросов к «Ростову» почти нет: дисциплинированные 5-4-1, отработки крайних защитников и качественный объем от Умара Сако, Данила Глебова и Осипенко.
«Ростов» размазал «Динамо» прессингом. Организовал два гола в первом тайме и не допускал быстрые атаки
В прошлом туре «Ростов» задавил прессингом «Краснодар» (2:1): заставил ошибаться Матвея Сафонова, выносил компактностью, не ошибался при высокой линии, а Сако и Осипенко закрыли Джона Кордобу и Жоау Баши.
«Динамо» – новая жертва. Принципы Валерия Карпина привычны: вингеры давили центральных защитников, центральный нападающий Егор Голенков контролировал опорника Диего Лаксальта, восьмерки Хорен Байрамян и Кирилл Щетинин отвечали за ширину, а Данил Глебов подхватывал Карраскаля.
При такой структуре освобождался Чавес (эпизодически – Карраскаль), но «Ростов» адаптировался с помощью центральных защитников: Осипенко или Сако спускались за оппонентом (перед третьим голом за Хорхе вышел Евгений Чернов). Сзади в 3-в-3 доминировали защитники «Ростова»: из-за прессинга забросы Игоря Лещука получились некачественными, а обороняющиеся подчищали лонгболлы и выигрывали борьбу.
Техническая запись – «Яндекс Плюс х VSporte»
Суперсила «Ростова» – компактность и моментальный откат. Команда мгновенно оказывалась дома, навязывала борьбу и создавала преимущество. Например, в этом эпизоде к Евгению Чернову устремились Глебов и Щетинин: оба опережали Карраскаля, а Кирилл еще и помог сохранить мяч.
Кстати, в первом пропущенном голе «Динамо» могло разогнать шикарную атаку. Сначала «Ростов» традиционно поддавил, но хозяева вернули мяч Лещуку. Гости не успели перестроиться, из-за чего высвободился Карраскаль: Чернов указывал на Хорхе, но не мог отпустить Бителло, оба центральных защитника на своих позициях, а Глебов сосредоточен на Лаксальте.
Но Лещук сыграл через Дасу. Дальше вы знаете.
Третий гол похож. Снова неудачный вынос, после которого четко сработавший по Карраскалю Чернов выбил вперед. «Ростов» зацепился за мяч, а Голенков и Мохаммад Мохеби разобрались с Роберто Фернандесом и Фабианом Бальбуэной.
«Динамо» не адаптировалось под фланги «Ростова»
«Динамо» редко подстраивается под фланги соперников – так на нестабильных крайних защитников ложится огромная нагрузка. Марцел Личка врубает матч-менеджмент (например, Муми Нгамале превращался в латераля при обороне во втором тайме гостевой игры с ЦСКА), но не так часто.
Против «Ростова» тоже возникали проблемы на флангах. Например, Денис Макаров игнорировал Чернова: поглядывал, но побежал назад. Пришлось страховать ЦЗ Бальбуэне, следившему за Щетининым.
Справа интриговал Илья Вахания. С позиции правого защитника включался в опорную зону «Динамо».
Это приводило к трем сценариям: так освобождал пространство Роналдо, заставлял выдергиваться Сергея Паршивлюка, реактивно включался оттуда на фланг. Все происходило при потворстве Бителло и Макарова, если он появлялся там – оба выглядели пассивно. В итоге без явных моментов, но с перспективными подходами.
Индивидуальные ошибки окончательно убили «Динамо». Их слишком много
«По первому голу: я сказал, что не буду злиться исключительно на вратаря. Если мы хотим играть через пас от своих ворот, то такие ситуации могут возникать. Во втором голе тоже была плохая коммуникация, в третьем голе нам немного не повезло, когда мяч отскочил к игроку «Ростова».
У нас было 11 сборников, мы встретились в полном составе только в пятницу», – высказался Личка.
Индивидуальных ошибок было слишком много. Вот самые явные:
1. Привоз Лещука в первой голевой атаке;
2. Символическая борьба Фернандеса против Голенкова во втором;
3. Голенков очень легко продавил Фернандеса за минуту до третьего гола;
4. Нулевое взаимодействие Бальбуэны и Фернандеса перед первым мячом Мохеби;
5. Технический прокол Дасы на первых секундах второго тайма, но Щетинин не попал в пустые;
6. Обрез Карраскаля перед четвертым голом.
Катастрофа.
Рестарт «Ростова» – супер
«Ростов» – лучшая команда весны. Разнесли «Крылья», по делу обыграли «Краснодар» и теперь прошлись по чемпионским амбициям «Динамо». Весной в РПЛ только банда Карпина еще ни разу не теряла очки.
Что мы уже увидели:
● Осипенко в роли Стоунза. Устраивает рейды в чужую опорную зону, проходит любой прессинг, выключил Джона Кордобу и Константина Тюкавина, после отбора у Нгамаре проскочил Бальбуэну – чуть не хватило до выхода один на один;
● Сако, который легко вписался в алгоритмы Карпина. Порядок с пасом и продвижением, дисциплинированно отрабатывал в глубину при прессинге, подчищал высокую линию защитников;
● Ваханию ложным фулбеком. Не влиял передачами, зато помогал партнерам создавать пространство и активно отрабатывал сзади;
● сильный отрезок Щетинина: ассисты с «Крыльями» и «Краснодаром», запрессинговал Дасу и забил «Динамо»;
● результативность Мохеби. В стартовых 18 турах выбил 2+1, против «Краснодара» и «Динамо» – 4+1.
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Конечно, «Динамо» все еще в гонке. Но нет уверенности, что это всерьез: осенние проблемы не решены (недоработки вингеров, плохие концовки), нет качественных оборонительных трансферов (никто не умеет защищаться и удерживать преимущество), никакого прагматизма против мощных соперников (противоречит стилю Лички). В итоге «Динамо» слишком разбалансировано.
А «Ростов» – блеск. Карпин восхитительно начал весну: интенсивность на уровне, неожиданные решения при владении и классный прессинг.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press