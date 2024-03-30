Карпин уничтожил «Динамо» за 20 минут. Как?

Худший матч «Динамо» при Личке.

«Динамо» жестко влетело «Ростову» (1:4): ничего не создало в стартовые 20 минут, рассыпалось в середине первого тайма и устроило парад грубых индивидуальных ошибок в каждом (!) пропущенном.

Перед возобновлением РПЛ мы считали «Динамо» полноценным участником чемпионской гонки. Но предупреждали , что баланс слишком хрупок, проблемы сзади возникают на ровном месте, а тяжелые матчи с «Ростовом» и «Спартаком» – серьезные краш-тесты.

С «Ростовом» попали в точку: игра «Динамо» получилась ужасной. Зато команда Валерия Карпина снова порадовала и одержала третью весеннюю победу подряд (единственные, кто не терял очки после рестарта).

Как «Ростов» порвал «Динамо»?

Старт первого тайма не так однозначен: наметились проблемы «Динамо», но «Ростов» очень легко терял мяч

Первый тайм «Динамо» в атаке – кошмар: 0,16 xG, 4 удара по воротам и ни одного из штрафной.

Данные и графика – «Opta Sports»

Но в стартовые 15-20 минут «Ростов» коллекционировал разные потери при владении.

«Динамо» не реализовало быстрые отрывы: теряли мяч, тормозил атаки или же защитники «Ростова» съедали в решающий момент.

Самый неприятный эпизод для гостей – потеря Максима Осипенко на десятой минуте: Хорхе Карраскаль отобрал мяч после небольшого помутнения защитника в опорной зоне и перевел налево, но Луис Чавес пробил прямо в Сергея Песьякова.

Но при классической обороне вопросов к «Ростову» почти нет: дисциплинированные 5-4-1, отработки крайних защитников и качественный объем от Умара Сако, Данила Глебова и Осипенко.

«Ростов» размазал «Динамо» прессингом. Организовал два гола в первом тайме и не допускал быстрые атаки

В прошлом туре «Ростов» задавил прессингом «Краснодар» (2:1): заставил ошибаться Матвея Сафонова, выносил компактностью, не ошибался при высокой линии, а Сако и Осипенко закрыли Джона Кордобу и Жоау Баши.

«Динамо» – новая жертва. Принципы Валерия Карпина привычны: вингеры давили центральных защитников, центральный нападающий Егор Голенков контролировал опорника Диего Лаксальта, восьмерки Хорен Байрамян и Кирилл Щетинин отвечали за ширину, а Данил Глебов подхватывал Карраскаля.

При такой структуре освобождался Чавес (эпизодически – Карраскаль), но «Ростов» адаптировался с помощью центральных защитников: Осипенко или Сако спускались за оппонентом (перед третьим голом за Хорхе вышел Евгений Чернов). Сзади в 3-в-3 доминировали защитники «Ростова»: из-за прессинга забросы Игоря Лещука получились некачественными, а обороняющиеся подчищали лонгболлы и выигрывали борьбу.

Техническая запись – «Яндекс Плюс х VSporte»

Суперсила «Ростова» – компактность и моментальный откат. Команда мгновенно оказывалась дома, навязывала борьбу и создавала преимущество. Например, в этом эпизоде к Евгению Чернову устремились Глебов и Щетинин: оба опережали Карраскаля, а Кирилл еще и помог сохранить мяч.

Кстати, в первом пропущенном голе «Динамо» могло разогнать шикарную атаку. Сначала «Ростов» традиционно поддавил, но хозяева вернули мяч Лещуку. Гости не успели перестроиться, из-за чего высвободился Карраскаль: Чернов указывал на Хорхе, но не мог отпустить Бителло, оба центральных защитника на своих позициях, а Глебов сосредоточен на Лаксальте.

Но Лещук сыграл через Дасу. Дальше вы знаете .

Реклама 18+

Третий гол похож. Снова неудачный вынос, после которого четко сработавший по Карраскалю Чернов выбил вперед. «Ростов» зацепился за мяч, а Голенков и Мохаммад Мохеби разобрались с Роберто Фернандесом и Фабианом Бальбуэной.

«Динамо» не адаптировалось под фланги «Ростова»

«Динамо» редко подстраивается под фланги соперников – так на нестабильных крайних защитников ложится огромная нагрузка. Марцел Личка врубает матч-менеджмент (например, Муми Нгамале превращался в латераля при обороне во втором тайме гостевой игры с ЦСКА), но не так часто.

Против «Ростова» тоже возникали проблемы на флангах. Например, Денис Макаров игнорировал Чернова: поглядывал, но побежал назад. Пришлось страховать ЦЗ Бальбуэне, следившему за Щетининым.

Справа интриговал Илья Вахания. С позиции правого защитника включался в опорную зону «Динамо».

Это приводило к трем сценариям: так освобождал пространство Роналдо, заставлял выдергиваться Сергея Паршивлюка, реактивно включался оттуда на фланг. Все происходило при потворстве Бителло и Макарова, если он появлялся там – оба выглядели пассивно. В итоге без явных моментов, но с перспективными подходами.

Индивидуальные ошибки окончательно убили «Динамо». Их слишком много

«По первому голу: я сказал, что не буду злиться исключительно на вратаря. Если мы хотим играть через пас от своих ворот, то такие ситуации могут возникать. Во втором голе тоже была плохая коммуникация, в третьем голе нам немного не повезло, когда мяч отскочил к игроку «Ростова».

У нас было 11 сборников, мы встретились в полном составе только в пятницу», – высказался Личка.

Индивидуальных ошибок было слишком много. Вот самые явные:

1. Привоз Лещука в первой голевой атаке;

2. Символическая борьба Фернандеса против Голенкова во втором;

3. Голенков очень легко продавил Фернандеса за минуту до третьего гола;

4. Нулевое взаимодействие Бальбуэны и Фернандеса перед первым мячом Мохеби;

5. Технический прокол Дасы на первых секундах второго тайма, но Щетинин не попал в пустые;

6. Обрез Карраскаля перед четвертым голом.

Катастрофа.

Рестарт «Ростова» – супер

«Ростов» – лучшая команда весны. Разнесли «Крылья», по делу обыграли «Краснодар» и теперь прошлись по чемпионским амбициям «Динамо». Весной в РПЛ только банда Карпина еще ни разу не теряла очки.

Что мы уже увидели:

● Осипенко в роли Стоунза. Устраивает рейды в чужую опорную зону, проходит любой прессинг, выключил Джона Кордобу и Константина Тюкавина, после отбора у Нгамаре проскочил Бальбуэну – чуть не хватило до выхода один на один;

● Сако, который легко вписался в алгоритмы Карпина. Порядок с пасом и продвижением, дисциплинированно отрабатывал в глубину при прессинге, подчищал высокую линию защитников;

● Ваханию ложным фулбеком. Не влиял передачами, зато помогал партнерам создавать пространство и активно отрабатывал сзади;

● сильный отрезок Щетинина: ассисты с «Крыльями» и «Краснодаром», запрессинговал Дасу и забил «Динамо»;

● результативность Мохеби. В стартовых 18 турах выбил 2+1, против «Краснодара» и «Динамо» – 4+1.

***

Конечно, «Динамо» все еще в гонке. Но нет уверенности, что это всерьез: осенние проблемы не решены (недоработки вингеров, плохие концовки), нет качественных оборонительных трансферов (никто не умеет защищаться и удерживать преимущество), никакого прагматизма против мощных соперников (противоречит стилю Лички). В итоге «Динамо» слишком разбалансировано.

А «Ростов» – блеск. Карпин восхитительно начал весну: интенсивность на уровне, неожиданные решения при владении и классный прессинг.

Мой телеграм

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press