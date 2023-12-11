Детали от Ильи Васильева.

«Краснодар» Владимира Ивича и ЦСКА Владимира Федотова – ярчайшая тренерская дуэль 2023-го.

Новый раунд выиграл серб.

Развитие дуэли: от разноса до этой победы. Ивич ни разу не переиграл Федотова полностью

Команды встретились шесть раз: трижды в Кубке, в том числе в Суперфинале, трижды – в РПЛ. Противостояние можно разделить на несколько очагов:

1. Ивич дебютировал против Федотова в Москве (0:3). ЦСКА разнес на подборах и быстрых отборах: структура «Краснодара» еще не была отработана и жестко сбоила, а Иван Обляков и остальные наказывали за потери в середине поля.

Но тогда мы увидели черты нового «Краснодара»: проникающие передачи Хуниора Алонсо на Джона Кордобу, гибридную роль Алексея Ионова при обороне (с ним переходили на пятерку, сейчас помогают Олакунле Олусегун или Жоау Баши). Многое не получилось, второй матч стал формальностью (1:1).

2. Спаренные матчи: в конце РПЛ-2022/23 и кубковый Суперфинал. Тогда «Краснодар» сыграл похоже, хотя в чемпионате вышел полуосновой.

В Кубке ЦСКА создал больше, но во втором тайме краснодарцы переломили: выход Ильзата Ахметова, осложнившийся прессинг, команда Ивича получила больше свободы, но для полноценного преимущества не хватало стабильной остроты. В итоге Федотов сбил игру заменами, паузами, выносами Акинфеева, а затем магией Игоря в серии пенальти.

3. Неожиданный эксперимент Ивича осенью. Во-первых, «Краснодару» привычнее обороняться в 3-5-2, если схема гибридна, но в Москве Ивич перешел на 3-4-3. Во-вторых, неожиданная позиция Алонсо: переходил в опорную зону при владении, а левый защитник Лукас Оласа оставался в паре с Витором Торменой.

В первом тайме ЦСКА смотрелся сильнее: закрыл короткие и длинные розыгрыши, продавил фланг Волкова – Кади. После перерыва Ивич признал ошибки: вернул Алонсо в середину, а Оласу на край, так появились кроссы, проникающие передачи и моменты. В итоге с 60-й минуте в привычной тактике «Краснодар» зажал ЦСКА, но не повезло с реализацией.

4. Финал года сейчас. С неудачной игры в Калининграде и поражения от ЦСКА начался спад «Краснодара»: 11 очков с 12-го тура (7-е место в РПЛ), растерянное лидерство, дисквалификация Кордобы.

И неожиданный эксперимент Ивича. В последних турах именно Олусегун закрывал ширину соперников: садился пятым, мог сыграть крайнего защитника, неплохо атаковал по флангу, а Баши действовал в недодачу. Против ЦСКА неожиданно поменялись ролями: Жоау вышел латералем, Олакунле – в нападении. Несмотря на победу, эксперимент так себе (об этом – ниже), но Ивич снова улучшил второй тайм и менял игру заменами.

Важный респект Федотову – ЦСКА всегда играл в 3-4-3, был предельно понятен, но тренер топово готовил команду к разным вариациям «Краснодара». Ивич ни разу полноценно не переиграл ЦСКА, только эпизодами.

«Краснодар» загнал себя в ситуацию, когда тяжело атаковать. Прессингом погасили атаки ЦСКА

Перестановка Ивича привела к последствиям на обеих половинах :

● Баши не так надежен при обороне ширины. «Краснодар» получил несколько неприятных эпизодов с его края. Это множилось на небольшие проблемы с искусственным офсайдом: в одном из эпизодов Алонсо обхитрил Федор Чалов, во втором – Жоау пустил Хелвена, а защитники проворонили забегание внутрь. Латералю ЦСКА слегка не повезло;

● Олусегун и Мозес Дэвид провалились впереди. Олакунле хуже Баши в игре между линиями, легче теряет мяч, не умеет его контролировать и придерживать, а Жоау не так комфортно в роли бровочника. «Краснодар» загнал себя в условия, в которых тяжело атаковать: не бил из штрафной, с трудом удерживал мяч, терял его (один из обрезов Олусегуна привел к контрвыпаду ЦСКА);

● ЦСКА классно атаковал в переходах. Первый тайм – топ. Много моментальных передач вперед (как раз из-за легких потерь «Краснодара» и плохих открываний нападающих), Чалов шикарно подыгрывал между линиями. На этом отрезке команда Федотова переиграла Ивича.

Карта созданной опасности, данные – телеграм Opta Sports

Второй тайм – про прессинг «Краснодара».

Жестко, агрессивно и высоко при розыгрышах от Игоря Акинфеева и центральных защитников – у ЦСКА не получалось развитие атак. Но изменения Ивича минимально влияли на остроту «Краснодара». Никита Кривцов отправлял Сергея Волкова выше, как и Ахметов, Александр Кокшаров чуть лучше цеплялся за мячи, но моментов не было: гол стал вторым ударом из штрафной во втором тайме (первый – классная импровизация Баши), забросы из глубины не проходили, навесы не доставляли серьезных проблем.

Удивило, что Федотов не использовал замены для постепенно прижимавшегося ЦСКА . Вот его объяснение: «Думаю, что последние минуты мы достаточно уверенно контролировали игру, поэтому готовили замены уже в добавленное время».

Анатомия победного углового. Убедили всех в подаче благодаря Алонсо

Стандарты Сперцяна – уже бренд.

Его подачи с левого фланга – отдельный восторг. Он плотно закручивает в ворота или на ближнюю штангу (было в первом тайме). Перед голом Эдуард дерзко исполнил штрафной и неожиданно попал в перекладину.

Кстати, за несколько минут до победного углового Сперцян уже подавал справа. Но тогда Кривцова легко накрыли: изначально встал на линии штрафной, затем подошел к флажку, но рядом оказались Виктор Мендес и Аббос Файзуллаев.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

А уже через несколько минут решила наглость Кривцова и Сперцяна.

Никита заработал угловой после перекладины Эдуарда, затем а) около углового оказался Алонсо, хотя обычно он в штрафной, в это время Сперцян перемещался, б) Кривцов зашел в штрафную и двигался в сторону скопления партнеров.

Кажется, все поверили в подачу. И даже Мендес, который отвернулся и ориентировался на линию штрафной. В итоге Кривцов поменялся местами с Алонсо, а Эдуард мгновенно считал движение – точь-в-точь Дивок Ориги и Трент!

«Я просил Сперцяна сделать подачу, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок», – поделился Ивич.

Какие тут сомнения.

Выводы

Три главных.

1. Ивич vs Федотов – одна из плотнейших заруб года. ЦСКА тактически стабилен, но «Краснодару» очень тяжело. Сначала не получилось из-за обновленных установок Ивича – команда не сыгралась, затем Федотов переиграл в кубковом Суперфинале, осенний эксперимент не удался, хотя с 60-й минуты «Краснодар» был в порядке. Да и в последнем матче все не так однозначно: ЦСКА провел хороший первый тайм и больше создал во втором даже с учетом прогресса хозяев.

2. У «Краснодара» точно все в порядке с характером. Реальный провал – «Урал» в позапрошлом туре. Были проблемы и в других матчах, но лидеры круто решали в тяжелые моменты: перевернули «Ростов», справились без Кордобы с «Оренбургом», придумали шедевр на последних минутах с ЦСКА.

3. «Краснодар» заслужил зимнее лидерство даже с учетом осеннего спада. Остальные конкуренты (даже «Зенит») разочаровали нестабильностью. Не все получалось и у краснодарцев, но Ивич провел шикарную треть чемпионата, стабильно придумывал новое под топов и справился с потерей Кордобы.

Теперь нужно усиляться – и тогда весной ждем яркую чемпионскую гонку. Кто для вас фаворит?

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Александр Вильф