«Спартак» и «Динамо» потратили больше всех, составы стоят минимально за 10+ лет. Все о трансферах в РПЛ

Илья Васильев захлопнул окно.

Уже больше года РПЛ изолирована от привычного европейского рынка. Но последнее трансферное окно оказалось ярче прошлых: клубы закупались не только в дружественных странах, Арсен Захарян, Далер Кузяев и Саба Сазонов уехали в топ-5, а «Зенит» осуществил самую дорогую продажу в истории РПЛ: Малком за 60 миллионов евро укатил в Саудовскую Аравию.

Примечание: текст собран на основе данных о стоимости сделок от Transfermarkt.

Клубы потратили почти 100 млн, но до самого бедного окна далеко

Этим летом в РПЛ потратили чуть больше, чем прошлым. При этом трансферный рынок все еще подкошен: клубы тратят даже меньше, чем в пандемийный сезон-2020/21.

Хуже было в кризисные 2014-2015 годы: тогда летом клубы потратили 82,8 и 19,6 миллиона евро соответственно. Перед РПЛ-2015/16 мы увидели самую удивительную кампанию в истории: траты «Спартака» составили 61% от общих (12,5 млн на Зе Луиша и Попова, остальные клубы выложили 6,5 в сумме), сразу девять команд не оформили ни одного трансфера за деньги.

Летом 2023-го в РПЛ потратились все, но разделение на богатых и бедных очевидно: «Динамо», «Спартак», «Зенит» и ЦСКА закупились на 72,8 млн из 98,2 общих, «Рубин», «Краснодар» и «Оренбург» – на 16,81, остальные девять команд – на 8,6 (каждая выложила менее 1,4 млн).

Год назад возможностей было меньше. По сути, от России не закрылись: часть Латинской Америки, Сербия, могли заходить в Болгарию, Турцию и Португалию. Сейчас география расширилась до топ-чемпионатов (например, добавились Испания и Франция).

После перехода на «осень – весна» трансферную стоимость всех футболистов РПЛ еще не оценивали так низко. Учитывая, что стало меньше денег на звезд (а цены в Европе, наоборот, растут) и игроков для перепродажи, РПЛ скоро вернет наш 2007-й – тогда лигу оценили в 612 млн евро.

«Спартак» и «Динамо» потратили больше всех, а «Рубин» неожиданно залетел в топ-5

Ниже – диаграмма летних покупок в РПЛ.

Выводы!

1. «Спартак» – лидер по тратам. Команда Гильермо Абаскаля подписала инсайда ЦСКА Хесуса Медину, вингера «Кадиса» Тео Бонгонда, левого защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука и центрального защитника «Альмерии» Срджана Бабича.

Боссы «Спартака» готовились к более масштабной закупке: вели переговоры по защитникам Рожерио (был «Сассуоло», перешел в «Вольфсбург») и Давинсону Санчесу (был «Тоттенхэм», теперь – «Галатасарай»; он был бы дороже Бабича). Кажется, «Спартак» искал центрального нападающего – маловероятно, что Абаскаль рассчитывал провести осень с Павлом Мелешиным как единственной альтернативой Александру Соболеву.

Сейчас скамейка Абаскаля – одна из самых внушительных в лиге (рядом только «Зенит»). «Спартак» может давить не только стартовым планом, но и классными заменами.

2. «Динамо», как и прошлым летом, второе. Тогда руководство латало дыры после массового отъезда легионеров, а сейчас повышает конкуренцию для Марцела Лички.

«Динамо» продало ценные активы (Арсен Захарян, Себастьян Шиманьски), а Саба Сазоновв с Николой Моро уехали в Италию.

В том числе с этими деньгами «Динамо» вышло на рынок. В опорной зоне дыра еще со времен Славиши Йокановича: Матиас Норманн играл ужасно, Александр Кутицкий не убеждал, Даниил Фомин вообще не шестерка. В итоге Личка даже экспериментировал с Диего Лаксальтом, превратив крайнего защитника в опорника. Получилось интересно, теперь ему поможет Луис Чавес.

Еще «Динамо» воспользовалось конфликтом Хорхе Карраскаля с Владимиром Федотовым и желанием колумбийца остаться в Москве. Личка отказался от жесткого прессинга и позволяет творить, так что Карраскалю понравится. Вопрос только в позиции: слева очень хорош Муми Нгамале, поэтому Хорхе начнет правее.

«Динамо» захлопнуло окно приобретением Бителло из «Гремио» за 10 млн евро. Личка анонсировал, что бразилец может сыграть на разных позициях, обостряет передачами и эффективен в дриблинге. В матче с «Пари НН» Бителло вышел справа в атаке, а затем забил «Краснодару» в Кубке.

3. Самый дорогой трансфер «Зенита» – Страхиня Эракович (8 млн евро – данные Transfermarkt). В Санкт-Петербурге давно вели серба, поэтому вмешались после предложения «Спартака». Выкуп Густаво Мантуана и Ду Кейрос – продолжение размена по Юри Алберто.

Остальные переходы – внутренние. Вильзон Изидор оказался в Петербурге после неудачного побега во Францию, Александра Коваленко забрали из «Сочи» благодаря связям, а Марио Фернандес поехал в «Зенит» на фоне недопонимания с ЦСКА.

«Зенит» не нашел замену Малкому, но собрал неплохую банду, чтобы двигаться дальше с новой идеей Сергея Семака.

4. ЦСКА потратил даже больше, чем прошлым летом (сейчас – 12 млн евро, тогда – 9), но трансферная кампания провалена. Владимир Федотов лишился важных универсалов (Хесус Медина, Бахтиер Зайнутдинов), потерял Игоря Дивеева из-за травмы, в центре поля всего четверо на две позиции, игроки разрываются между разными ролями.

В таких условиях ЦСКА купил лишь латераля Хелвена (ради него Милана Гайича подвинули налево), инсайда Виктора Давилу и 19-летнего полузащитника Аббосбека Файзуллаева. В последнюю ночь сорвался переход левого латераля Велингтона – он вернулся в Бразилию. Приток новичков ненадолго взбодрит ЦСКА, но зимой нужно отработать лучше.

5. Дальше – неожиданные траты «Рубина». Казань вернулась из ФНЛ и сразу заскочила в топ-5. Команда Рашида Рахимова заметно усилилась: Мирлинд Даку – один из лучших столбов РПЛ, Угучукву Иву закрыл опорную зону, а Игор Вуячич – главный защитник команды.

В последний день трансферного окна «Рубин» представил сразу пятерых новичков: вратаря Егора Шамова, центрального защитника Угоша Дрезгича, полузащитников Валентина Ваду (играл в Испании и Франции) и Николу Чумича, вернул в Россию Лазара Ранджеловича.

6. В прошлом сезоне «Краснодар» стабилизировал состав: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников и Эдуард Сперцян – звездные воспитанники, Хуниор Алонсо и Джон Кордоба – среди лучших в РПЛ, Жоау Баши и Кади усиляют игру. Теперь «Краснодар» подвез точечное усиление: Лукас Оласа заменил Кристиана Рамиреса, а центральный защитник Тормена хорошо стартовал со «Спартаком» (2:0).

7. Главное трансферное достижение «Оренбурга» – все латиноамериканцы остались. Спортивный директор Дмитрий Андреев докрутил прошлогодние аренды: Брайан Мансилья выкуплен, на полноценный контракт пришел Степан Оганесян. Есть и интересный новичок – 19-летний Эмирджан Гюрлюк с большим тактическим диапазоном на фланге.

И куда без новых аренд: Арсен Адамов уже прокачал правый фланг, а Ярослав Михайлов поможет Кириллу Капленко в опорной зоне (или составит конкуренцию). Обоих новичков взяли из «Зенита».

8. Коротко об остальных:

● «Пари НН» усилился благодаря связям Сергея Юрана: Александр Трошечкин, Илья Кухарчук и Дмитрий Тихий пересекались с ним в «Химках»;

● «Ахмат» выкупил центрального полузащитника Камило из «Лиона» за 800 тысяч евро, арендовал Светослава Ковачева (выходил на фланге атаки), атакующего полузащитника Даниэла Жуниора и центрального защитника Ясмина Челиковича;

● «Крылья Советов» потратились минимально: взяли 19-летнего нападающего Егора Карпицкого из солигорского «Шахтера», выкупили Сергея Бабкина у «Локо» (уже ключевой опорник для Игоря Осинькина), арендовали Егора Ушакова у ЦСКА. Главное – сохранили Никиту Салтыкова, который заменяет Сергея Пиняева и даже Бенхамина Гарре;

● «Локо» – среди главных провалов лета. Кое-как закрыли позицию центрального нападающего (дублера Дзюбы) арендой Тимура Сулейманова, не нашли замену Камано, не усилили центр обороны;

● «Балтика» провела масштабную кампанию благодаря свободным агентам и арендам: Сослан Джанаев, Анхело Энрикес и Кристиян Бистрович точно помогут. Плюс хорошая работа в России: Артур Галоян – уже основной полузащитник, а 20-летний Сергей Пряхин остался в команде после прошлогодней аренды из ЦСКА;

● «Сочи» привез классного свободного агента Мартина Крамарича (уже основной инсайд с 3 голами), Марсело Алвес играет в тройке защитников, остальным новичкам пока нужно время (Юрий Медведев, Иван Игнатьев). Единственный трансфер за деньги – Вячеслав Литвинов из «Краснодара» (радует первыми передачами);

● «Урал» приобрел центрального нападающего Гильерме Шеттине, который пока не вытеснил Алексея Каштанова, и выкупил из «Ленинградца» Игоря Дмитриева – 19-летний вингер классно усиляет игру во вторых таймах;

● «Ростов» тоже разжился свободными агентами (Роман Акбашев, Илья Вахания, Алексей Ионов и Евгений Чернов). Плюс выкупили из «Санта-Клары» Мохаммада Мохеби – его Валерий Карпин заметил в матче России против Ирана;

● «Факел» – еще один провал. Удалось заменить креативщика Романа Акбашева Никитой Моцпаном, но Федор Кудряшов приехал очень поздно, а фланги обороны не стали сильнее.

Бителло – самый дорогой трансфер лета, появились сделки с Испанией и Францией

Тренд прошлого лета – самые дорогие сделки были заключены еще зимой (тогда «Спартак» и ЦСКА реализовали аренды с правом выкупа, которые пошли в зачет летом). Часть значимых переходов состоялась внутри РПЛ, остальные были связаны с Латинской Америкой. Зимой-2023 к ним добавились дружественные страны: Азербайджан, Сербия.

Летом 2022-го Россия заключила 30 денежных компенсаций с Европой, но большинство сделок пришлись на Сербию с Боснией (11), Португалию (6) и Болгарию (4). Сейчас – 29, зато клубы РПЛ зашли в Испанию (Срджан Бабич из «Альмерии» и Тео Бонгода из «Кадиса» приехали в «Спартак», Лукас Оласа из «Вальядолида» – в «Краснодар») и Францию (Камило – из «Лиона» в «Ахмат» и Николоз Кутателадзе – из «Родеза» в «Пари НН»).

Однако новичков-европейцев не так много. В Россию переезжают латиноамериканцы, африканцы, балканцы, белорусы, узбекистанцы, молдаване. Португальцы Кики («Урал») и Жоао Ламейра («Балтика»), словенец Мартин Крамарич («Сочи») – редкие исключения, пришедшие свободными агентами.

Это лето для России – в топ-3 в истории по продажам. Все из-за Малкома

Разумеется, самый дорогой переход из РПЛ – Малком в Саудовскую Аравию за 60 миллионов евро.

Часть сделок связана с арендами, оформленными еще в прошлом сезоне из-за нежелания играть в России (Себастьян Шиманьски, Никола Моро, Ян Кухта).

Радует, что российские клубы продают и в новые страны: Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад», Саба Сазонов теперь в «Торино», Макса Кофрие забрали обратно во Францию.

Благодаря Малкому летнее окно-2023 стало одним из лучших в истории РПЛ: летом 2013-го «Анжи» был распродан Сулейманом Керимовым, в 2016-м «Зенит» покинул Халк, сейчас не хватило совсем немного для второго места в истории.

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Этим летом у клубов РПЛ было заметно больше возможностей. К Латинской Америке, Сербии, Турции и Португалии добавились Италия и Франция.

Однако сразу 74% (72,8 миллиона евро из 98,2) трат пришлись на четыре команды: «Спартак», «Динамо», «Зенит» и ЦСКА. Возможности остальных были скромнее даже на фоне прошлого лета, когда привозить легионеров было сложнее.

Благодаря Малкому лето-2023 ворвалось в топ продаж: клубы РПЛ суммарно получали больше денег только летом 2013-го и 2016-го благодаря сделкам с суперзвездами.

Но глобально чемпионат России беднеет, лига стоит все дешевле.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко, Павел Бедняков; vk.com/pfcsochi