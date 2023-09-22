8 комментариев

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«Динамо» губит плохая организация. Упустили уже шесть очков в концовках

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Так и будет, если забивать на оборону.

«Динамо» Марцела Лички стартовало энергично: обыграли «Зенит» (3:2) и ЦСКА (2:1), много забивают (16 голов, больше только у «Крыльев» и «Зенита») и лишь по дополнительным показателям не попадают в топ-3. К тому же, усилились под конец трансферного окна . 

Для идеального начала не хватило качественной обороны. «Динамо» позволяет соперникам почти столько же, сколько создает: занимает 15-е место по допущенным ударам, 11-е – по качеству допущенных моментов. По ожидаемым очкам – это самая перебирающая команда лиги (15 набранных при 11,27 ожидаемых).

Наибольшие проблемы «Динамо» испытывает в конце матчей. В последние недели тенденцию публично признает даже Марцел Личка:

● «В конце матча вратарь Песьяков чуть не забил. Соперники знают, что с нами надо играть до конца, потому что в концовках мы всегда трясемся. В этот раз ошибка была у игроков, которые не забили голы, выйдя один на один», – после «Ростова» (2:1);

● «Если ты ведешь 1:0, любая контратака, угловой, рикошет могут привести к голу. Это случилось. Я разочарован, потому что в первом тайме через быстрые выходы надо было забивать на два‑три гола больше. Сегодня мы должны были терпеть, открыв счет, и искать шансы в контратаках. Однако мы пропустили контратаку», – после «Пари НН» (1:1)

● «При 1:0 мы могли забивать еще два-три мяча. К сожалению, у нас не получилось сохранить этот счет. Нам надо забивать больше голов, в этом наша проблема», – после 1:1 с «Краснодаром» в Кубке.

В последние 15 минут матчей РПЛ «Динамо» допустило 3 xG (вообще – 11,21). При этом соперники бьют не очень часто: забили пять мячей всего с 15 ударов. В большинстве матчей по воротам «Динамо» лишь по разу били из штрафной (исключения – «Рубин» и «Ростов»). 

Эта статистика немного обманчива: «Динамо» стабильно допускает явные моменты. В конце матча спокойно было только против «Краснодара» (уступали 1:3, поэтому сопернику не требовалось атаковать), кризисного ЦСКА и «Балтики» (комфортные 2:0 к 76-й минуте). 

Зато с «Крыльями» (3:3) и «Зенитом» динамовцы отвратительно закрывались: теряли владение и вообще не переходили чужую половину. После этого не справились с навалом «Рубина» (2:2, Казань отыгрывалась в большинстве) и чуть не пропустили от Песьякова на стандарте.

С «Пари НН» заигрались в центре поля – большие вопросы к Хорхе Карраскалю, который после потери вообще не стремился добежать до своей штрафной.

Из-за провальных финишных отрезков «Динамо» потеряло шесть очков.

При этом все могло быть хуже – в Петербурге тоже пропустили в конце, но на 96-й вырвали победу.

Через три месяца после назначения Лички можно смело говорить: «Динамо» не научилось защищаться. Команда плоха при обороне не только в конце матчей, но и на остальных отрезках. Атакующая группа пассивна при обороне, поэтому ошибки в конце матчей очень чувствительны.

Плохая организация убивает «Динамо» в режиме удержания счета.

«Крылья» мощно включились после замен Осинькина на 65-й минуте, наладили игру на краях («Динамо» не блокировало навесы и в первом тайме), при этом вскрывая середину за счет Гарре. В итоге «Динамо» вжалось к штрафной и хаотично отбивалось.

Против «Зенита» Личке пришлось переходить на трех центральных защитников. Плотность не мешала «Зениту» разыгрывать через середину, а затем выводить мяч на фланги для прострелов.

Оба раза оборонительный режим рушил атаку: после 60-й минуты «Динамо» нанесло всего один удар из штрафной и три раза коснулось в ней мяча. Личка считает, что «Динамо» мешает реализация. Все логично: если удается забивать, команда приближается к сценарию матча с «Балтикой». Прижиматься с комфортным преимуществом проще (хотя выезд в Ростов показывает, что иногда и этого мало). 

После «Пари НН» Личка заявил, что «Динамо» должно терпеть и разрывать в контратаках. Замены Марцела вполне подходили: Карраскаль и Бителло опасны на пространстве, но пижонство Хорхе убило игру. Проблемы не только в неуместной пятке в середине – такая структура подходит для контрвыпадов, но не чинит игру на своей половине. «Динамо» неорганизованно оборонялось: сзади явно отрабатывала шестерка игроков, остальные включались по ситуации.

Единственный вариант для нынешнего «Динамо» – поиск баланса

Да, Личка хочет прокачать реализацию, но «Динамо» и дальше будет трясти, если игроки продолжат забивать на оборону. 

В таком режиме невозможно оборонять результат даже на дистанции восьми туров – и тем более всего сезона.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

8 комментариев

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ДМ-1чемпион
В ДИНАМО очень много новичков, при чём все игроки основного состава! Надо время, что бы сыграться! Верим в команду! Вперёд ДИНАМО!
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Timiko
Ответ Маргарита Михайловна
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Чувствую, что Вы пришли из ветки фигурного катания. Из сообщения ощущается личная безызбежная неприязнь.
В целом проблема шире: как только пришли Влады А4, бустеры и чеботкины, вот тогда и начались проблемы.
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Мельников Михаил
А кто-то дал от Лички хорошей организации?
Проблема таких тренеров, они из любой команды сделаю "Оренбург" - то есть борьба за 5-6 место потолок. Как и приверженцы чисто оборонительного футбола, в итоге и топовых, и посредственных игроком могут привести к борьбе за медали.

Хотя... я иногда слишком много рассуждаю. В конце концов, совершеннейший дилетант на топ уровне сумел с Челси взять ЛЧ, а совершеннейший дилетант вообще со Спартаком РПЛ.
+2
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george1991
Все так. Но радует что тренеры видят проблему, работают над ней, а значит со временем наладят баланс. Верим!
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tolobas
Личка хочет играть по бразильской системе: забьем сколько захотим, а вы сколько сможете. Но, не всегда получается
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Маргарита Михайловна
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mahurat
Дисциплинки не хватает в Динамо. Вот в прошлом сезоне (чемпионате), еще при Йокановиче в микротурнире только московских команд (5 + Химки) Динамо уверенно победило, набрав 23 очка.( Спартак - 21). Химки и Торпедо раздолбали с общим счетом 14:1! (Четыре победы). Всего в чемпионате - 45 очков, т.е. с остальными 10-ю командами - 22 очка. В итоге 9-е место. Что, Динамо слабее Ростова, Оренбурга, Ахмата..? Что, тренер виноват? А Раздолбаи, раз**баи и распи**яи на поле не причем?.
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