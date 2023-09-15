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Плюсы и минусы каждой команды РПЛ: гид перед новой частью сезона

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Уже осень.

РПЛ возвращается после паузы. На чем мы остановились две недели назад?

Самый прагматичный «Краснодар» в истории – лидер. Но Ивичу нужна надежность

Начнем с манифеста Владимира Ивича после победы над «Спартаком» (2:0): «Очень горжусь своими игроками. Они учатся выигрывать большие матчи, что следует делать в трудные моменты, когда счет нас устраивает.

Мне нравится наша позиция в таблице, я доволен матчами, которые мы провели: выиграли пять, еще в двух должны были побеждать. Положительная вещь – парни растут. Они становятся по-настоящему профессиональными футболистами. Если ты здесь, ты должен быть профессионален, знать, как играть в тяжелые моменты и сохранять результат».

Очень прагматичный стиль «Краснодара» – среди главных открытий семи туров. Мы многое видели еще весной, но теперь команда Ивича лидирует в РПЛ, поэтому к изменениям больше внимания. «Краснодар» по-прежнему готов владеть мячом и комбинировать, при этом легко переходит на забросы Джону Кордобе, настроил опасные стандарты. 

Ивич далек от оборонительного футбола, хотя прагматично отдает инициативу во вторых таймах, если ведет в счете. Далеко не всегда получается качественно: могли пропускать от «Пари НН» (1:0) и «Оренбурга» (2:0), «Локомотив» все же сравнял (1:1), поэтому необходим прогресс в низком блоке.

«Краснодар воспользовался проблемами всех топов и справедливо захватил лидерство, но всего два пропущенных гола – стечение обстоятельств и сэйвы Матвея Сафонова (допустили 7,29 xG).

Семак справился с кризисом – «Зенит» мог набрать больше очков

Сергей Семак доволен стартом сезона: «Оцениваем его как нормальный, хороший даже результат. Думаю, с теми сложностями, с которыми нам пришлось столкнуться, результат – на твердую четверку. Я ожидал, что будет хуже – касаемо результатов. Но в плане качества игры – за небольшими исключениями – оно более чем устраивает».

«Зенит» тяжело стартовал против «Пари НН» (2:0) и «Ростова» (1:1), затем на последних секундах упустил ничью с «Динамо» (2:3) и пожарил в конце с «Факелом» (2:0). Казалось, что без Малкома, Далера Кузяева и с немотивированным Венделом «Зенит» скатится, но восьмерка вернулась в хорошем настроении, команда легко адаптировалась к 3-5-2, еще и Марио Фернандес оказался полезен.

Это был сложный отрезок из-за потери лидеров, травм и привозов в защите, но Семак стабилизировал «Зенит». Петербуржцы могли набрать и больше: «Динамо» очень повезло, а с ЦСКА подвела реализация в первом тайме (1:1).

«Крылья Советов» – восторг. Это лучший старт в истории Самары

Весной «Крылья Советов» боролись за выживание – от стыков спас Бенхамин Гарре, забивший «Спартаку» (1:0). «Крыльям» прошлого сезона очень не везло с реализацией. Плюс пришлось перестраиваться из-за ухода лидеров (летом-2022 ушли Антон Зиньковский и Владислав Сарвели, зимой – Сергей Пиняев и Максим Глушенков), а Владимир Писарский все не забивал. 

Сейчас «Крылья» разрывают впереди: искрят Салтыков и Гарре (Никита тащит даже без аргентинца), в порядке Сергей Бабкин и Фернандо Костанза, неожиданно эффективен Николай Рассказов, полезны передачи центральных защитников Романа Евгеньева и Александра Солдатенкова. 

Однако статистика «Крыльев» не стала лучше. Сейчас Самара даже чуть слабее в атаке, чем весной (реже бьют из штрафной, меньше касаний внутри нее), но забила 17 голов за 7 туров (на 5 больше ожидаемого) и набрала 14 очков. Это лучший старт «Крыльев Советов» в истории РПЛ, плюс всего пять команд с 2002 года забивали на этом отрезке больше.

Осинькин адекватно оценил старт «Крыльев»: «Набрали хорошее количество очков при неплохой для нас игре. Если посмотреть на календарь, то мы должны понимать, что вторая половина первого круга у нас, скорее всего, будет сложнее. Ведь с ЦСКА, «Краснодаром», «Зенитом», «Спартаком» мы сыграем именно тогда.

В прошлом году была аномалия нерезультативности – моменты мы создавали в прежнем количестве, но голы забить не получалось. В нынешнем сезоне такого нет, и это, конечно, нам помогает».

Видно, что Осинькин понимает специфичность старта «Крыльев». Интересно, что будет дальше.

«Динамо» высоко даже при крупных проблемах сзади. Впереди – крупная перестройка через новичков

После первых матчей на сборах в 4-3-3 Марцел Личка перешел на 4-2-3-1 с Федором Смоловым в роли десятки. Основная задумка в нападении – узкие позиции вингеров для комбинаций в середине и освобождение флангов для крайних защитников. Еще интересна роль Нгамале: Муми приходит с левого фланга на правый, убегает за спину вместе с Константином Тюкавиным. 

Сзади все еще много проблем. «Динамо» – 11-е по допущенному xG, пропустило 12 голов, центр защиты ненадежен, в опорной зоне пришлось пробовать Диего Лаксальта, Смолов бесполезен в обороне. Но даже это не помешало забраться высоко после тяжелого старта – сейчас «Динамо» делит второе место с «Зенитом» и «Крыльями».

Личке сложно, так как команда сильно меняется по ходу сезона. Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад», Хорхе Карраскаль и Луис Чавес приехали перед сентябрьской паузой, а бразильца Битело подписали в день закрытия окна. 

Главная интрига – как Личка расставит новичков. Скорее всего, Карраскаль отправится направо, Чавес – в пару к Даниилу Фомину или Лаксальту, а Битело – универсал для нескольких позиций.

«Урал» качественно начал сезон и заслуженно идет пятым

«Урал» – приятная сенсация. Классный старт при кадровых проблемах: адаптивность в двух схемах, опасные ауты и угловые, прагматизм при выходе со своей половины. Такие ходы помогли победить разобранный ЦСКА (2:1) и наказать Гильермо Абаскаля за плохую оборону (3:2). До разгрома от «Зенита» (0:4) «Урал» шел в тройке, а после победы над «Спартаком» даже лидировал. Дальше пошло тяжелее.

Но, кажется, говорить о спаде «Урала» рано. Да, «Балтика» смотрелась даже лучше («Уралу» повезло – 1:0), «Зенит победил по делу (4:0), а вот «Ахмат» отскочил («Урал» проиграл 0:1). 

Промежуточный итог: Виктор Гончаренко провел четыре качественных матча (ЦСКА, «Оренбург», «Спартак», «Ахмат»), едва не додавил «Пари НН» заменами (0:0), сыграл ниже возможностей с «Балтикой» и реально провалился только в Санкт-Петербурге.

Если Гончаренко сохранит стабильность, можно повторить прошлогодний путь «Ахмата».

Возвращение Дзюбы затащило «Локомотив» в топ-6, но с такой обороной нельзя рассчитывать на большее

После шикарной весны мы вновь поверили в «Локомотив». Но старт сезона разочаровал: дырявая оборона, просевшая атака, а игра с «Крыльями» – один из главных отскоков в истории РПЛ (1:1 при 28 допущенных ударах на 3,1 xG, «Локо» выбил 0,3 xG при 2 попытках). 

«Локомотив» совсем не умеет играть без Артема Дзюбы. Это признал даже Михаил Галактионов: «Я бы так сказал: нам в эту позицию нужен по антропометрии игрок, который сможет заменять Дзюбу. Потому что без него выходит легковесный нападающий, структура игры меняется». Возможно, с учетом аренды Тимура Сулейманова «Локо» станет проще.

После возвращения Дзюбы «Локомотив» одержал две победы подряд в РПЛ (до этого – одну в пяти матчах). Артем забивал, отдавал и помогал выбегать в контратаки – он вовлечен в большинство ударов команды (1 гол и 2 ассиста).

С Дзюбой «Локо» наладит атаку, но проблемы в обороне никуда не денутся. Галактионов тасует защитников, но оборона с весны стала только хуже, полная разбалансированность. Сейчас «Локо» – худший клуб РПЛ по допущенным ударам и оборонительному xG. 

ЦСКА с трудом пережил старт при долгом отсутствии новичков. Есть проблемы сзади

ЦСКА вошел в сезон без скамейки запасных (Тороп, Лукин, Кисляк, Рядно, Носков, Кучаев, Ермаков, Арбузов, Гайч – легендарная лавка в 1-м туре), без Облякова, Дивеева и Виллиана Роши (травмы). Владимир Федотов погасил первую волну проблем: Федор Чалов зарешал с «Ахматом» (3:2), затем команда ожила против «Локо» (4:1) и «Сочи» (3:1).

Переломный момент – поражение ЦСКА от «Динамо» (1:2). В первые 45 минут обескровленный ЦСКА раскатывал хозяев, но после ошибки Кирилла Набабкина «Динамо» полетело. Второй тайм совсем не удался, затем ЦСКА еле удержал ничью в Оренбурге (1:1). С «Зенитом» тоже много везения: неожиданный гол Антона Заболотного, плохая игра в обороне в первом тайме, нулевой перформанс в атаке.

Кажется, к пятому-шестому туру команду загнали. Травмы и продажи игроков (Зайнутдинов, Медина) вынуждали играть на пределе без нормальных замен, роли при обороне менялись, качество сзади падало. Сейчас ЦСКА – 14-й по допущенному xG из-за пенальти «Ахмата» и «Динамо», но и без учета точек команда Федотова не в порядке: 11-я по качеству моментов у своих ворот и 8-я по допущенным ударам.

ЦСКА усилился латералем Хелвеном, инсайдом Виктором Давилой и 19-летним полузащитником Аббосбеком Файзуллаевым – кажется, этого мало, чтобы взбодриться на всю осень.

«Ахмат» Ромащенко хорош после отставки Ташуева

«Ахмат» начал с трех поражений в четырех матчах – и Сергея Ташуева уволили. Стилистически это был «Ахмат» прошлого сезона, но развить успех не получилось.

При Мирославе Ромащенко, который отделился от Станислава Черчесова, «Ахмат» набрал 7 очков из 9 возможных и поднялся на 8-е место (было 2 очка от зоны вылета, стало 6). «Ахмат» разнес «Оренбург» Иржи Ярошика (4:0), возил «Спартак» (0:0) и вырвал победу у «Урала» (1:0).

Пока Ромащенко аккуратен: выдерживает стиль Ташуева при атаках (сочетание вертикальности с использованием баскет-зон благодаря узким позициям вингеров), сохраняет борьбу и прессинг, использует умение Олейникова и Бериши играть на пространстве. Выбор кажется предельно адекватным, ведь у Ромащенко не было времени на перестройку. Будем следить за изменениями после паузы.

«Спартак» ужасен с четвертого тура. Ждем реакцию Абаскаля

«Спартак» резко скатился после третьего тура: набрал всего одно очко (ниже на этом отрезке только «Балтика»), всего раз забил с игры (11-й по xG), расклеился в обороне (14-й по качеству допущенных моментов), мечется между схемами.

Объективно: проблемы возникали и в первых турах, но о них меньше говорили из-за мощной атаки. Вопросы возникали прежде всего из-за оборонительного объема восьмерок и опорной зоны. 

После поражения от «Урала» (2:3) Гильермо Абаскаль стабильно промахивается с сочетаниями игроков, манерой прессинга и даже портит игру заменами (пример – уход Соболева в середине второго тайма с «Ахматом»). 

Так «Спартак» запорол игры с «Зенитом» (1:3) и «Краснодаром» (0:2) и заслуженно упал на 9-е место.

Юран строит узнаваемый автобус в «Пари НН». Севикян прекрасен

Кому-то это покажется предельно странным, но у Сергея Юрана очень узнаваемый тренерский почерк. И это написано всерьез. 

Юран не типичный физрук, подтягивающий физику. Стиль «Пари НН» – это строгие 3-5-2, яркие стандарты, умение выбегать в контратаки. «Нижний» уже набрал 10 очков, хотя стартовал с двух поражений в трех турах. Качество игры с «Рубином» сомнительно (2:1), но «Пари НН» достойно смотрелся с «Зенитом» (0:2), в первые 70 минут перекрыл «Урал» (0:0), победил «Ахмат» (2:0), выключил «Ростов» (1:0). Место в десятке – прекрасный итог старта РПЛ.

Одно из главных открытий – Эдгар Севикян. Он очень полезен впереди. Классно ищет пространство в глубине, комбинирует с партнерами, обостряет, обыгрывает. Нравится, как он работает спиной к воротам: быстро находит варианты для отката и сам хорошо разворачивается. Севикян в порядке и около штрафной, когда смещается ради исполнения забросов или ударов.

Старт «Ростова – ужас. Признает даже Карпин

Слово Валерию Карпину: «Первые семь туров – катастрофа. Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату – катастрофа.

Для «Ростова» Александр Сильянов – мегазвезда. На любой позиции в обороне. «Ростов» и так слабый, куда еще больше ослабляться? Защита без Максима Осипенко – катастрофа. Опыт, уверенность – все. Когда играют Виктор Мелехин, Данила Прохин, Андрей Лангович, Илья Вахания – играют три мальчика. Когда есть хотя бы один Осипенко, это совсем другая история».

«Ростов» набрал четыре очка из шести в стартовых турах с «Факелом» (2:1) и «Зенитом» (1:1). Из интересного – новые розыгрыши от ворот с особой ролью Николая Комличенко и Кирилла Щетинина (играют на одной линии).

Любопытно, что в прошлом сезоне «Ростов» создавал даже меньше моментов, чем сейчас, но тогда помогали стандарты и пенальти. Сейчас той результативности нет, хотя моментов после подач Даниила Уткина все равно достаточно.

Все усугубляется сзади. Без Осипенко «Ростов» близок к борьбе за выживание. 

«Сочи» – одна из самых странных команд РПЛ. Здорово сыграли с «Краснодаром» и «Ростовом», но провалились с остальными

Дмитрий Хохлов еще весной заявил, что хочет вернуть футбол Владимира Федотова. 

Для этого он попытался восстановить его установки: диагонали на высоко подключающихся латералей, свободное движение инсайдов, поиск мяча между линиями. Только результаты – так себе. Понравилась игра с «Краснодаром» (0:2), фрагменты с «Ростовом» (4:0) и «Локо» (0:1), но команда без характера. «Сочи» неплохо начинает, запарывает немногочисленные моменты, пропускает, а дальше не знает, что делать.

Отдельная тема – отсутствие адаптации под поле. Газон на «Фиште» ужасен, но «Сочи» продолжает играть низом. Из матча против «Локомотива» можно собрать целое видео, как хозяева запарывали атаки из-за кочек и неудобных передач.

Старт «Рубина» недооценен. Рахимов ставит простой футбол, но Казань должна быть выше

«Рубин» занимает 13-е место, хотя базовая статистика крайне хороша для новичка: 10-е место по xG, 5-е по качеству допущенных моментов, в середине по интенсивности прессинга, 5-е по ожидаемым очкам. Получается, «Рубин» еще и недобрал очков.

Рашид Рахимов строит 3-5-2 с подвижным треугольником в центре поля, акцентом на мощь форварда Мирлинда Даку, агрессивными подключениями латералей и ситуативным прессингом и адаптацией под розыгрыши соперников от ворот. В начале сезона было много справедливого скепсиса вокруг Рахимова в «Рубине», но пока он работает неплохо.

«Оренбург» при Ярошике – ужас. Деограсия улучшил результаты

Регресс «Оренбурга» был бы логичным и при Личке: весной команда оборонялась средне и допускала много касаний в своей штрафной. 

Иржи Ярошик перестроил «Оренбург» на 4-2-3-1 при обороне и 4-3-3 в атаке. Команда набрала всего 1 очко за 5 туров, но могла взять больше: пропустили от «Спартака» в конце (2:3), отыгрались с «Рубином» (1:1), Брайан Мансилья рано удалился с «Уралом» (0:2). Мешало, что усиление подъехало поздно: Арсен Адамов пришел в августе, Кириллу Капленко тяжело в одиночестве в опорке (нет должной помощи от Лукаса Веры и Сесара Флорентина).

Новый тренер Давид Деограсия встряхнул «Оренбург». Кажется, команда стала прагматичнее, хотя стиль и схема почти не изменились. Плюс важно учитывать, что «Оренбург» попал на измученный ЦСКА (1:1) и невнятный «Сочи» (3:0).

«Факел» уволил Евсеева, хотя не усилился. Теперь Воронеж готовит Ташуев – это удивительно

Летом «Факел» остался без основного центрального защитника Евгения Морозова («Локо»), яркого латераля Мохамеда Браими, единственного креативщика Романа Акбашева («Ростов») и одного из главных бомбардиров Георгия Гонгадзе («Торпедо»). Дополнительные беды: травма защитника Игоря Калинина, поздний приезд Федора Кудряшова. Каждый из них – потенциальный игрок основы, поэтому руководство «Факела» провалило межсезонье.

Конечно, работа Вадима Евсеева тоже не впечатлила. В интервью он постоянно подчеркивал, что команды готовятся к «Факелу» и придумывают много нового, но это подгон задачи под ответ: «Зенит» и так переходил на 3-5-2, а эксперимент Владимира Ивича совпадал с трендами прошлых матчей. В итоге Евсеев настроил «Факел» на топов, но в остальном все было серо и безнадежно.

Удивительно, что главным тренером такого «Факела» стал Сергей Ташуев, тренер с принципиально иным взглядом на игру. Интригующее реалити-шоу

«Балтика» не так уж и плоха. Давайте смотреть не только на результат

«Балтика» – стилистическое открытие сезона. Сергей Игнашевич неожиданно предложил самый агрессивный прессинг в РПЛ. Во время сборов качество давления выглядело так себе, а в сезоне все гораздо интереснее: «Спартаку», «Динамо», «Уралу» и «Крыльям» было тяжело. В итоге «Балтику» никто не уничтожил.

Другая позитивна деталь: Игнашевич меняет игру заменами. Так «Балтика» победила «Факел» (2:1) после выхода Тамерлана Мусаева в перерыве, сравняла с «Крыльями» (и все равно пропустила в добавленное время – 1:2), разрывала фланг Антона Миранчука во втором тайме с «Локо» (2:3).

Приятно впечатляет 27-летний Максим Кузьмин. Он самый креативный игрок «Балтики», советую последить: отдает классные передачи, обостряет и связывает нападение с полузащитой. Плюс 3 ассиста за 396 минут в РПЛ.

Результаты «Балтики» пока разочаровывают (последнее место в РПЛ), но работа Игнашевича видна.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Павел Лисицын, Владимир Астапкович, Сергей Пивоваров, Александр Вильф

2 комментария

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goodie
Пара Фассон - Морозов потенциально одна из сильнейших в лиге. Проблемы были с малым числом минут у Морозова (сейчас Галактионов это начинает понимать) и года без игр у Фассона. Плюс общие проблемы с физикой у команды. Если переварят нагрузки и не будет травм, то с обороной станет заметно лучше
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