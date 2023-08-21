78 комментариев

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ЦСКА – «Зенит» в пяти быстрых мыслях. Акинфеев и Марио – главные герои, стандарты Семака прекрасны

ЦСКА ЦСКА
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Антон Заболотный Антон Заболотный
Владимир Федотов Владимир Федотов
Сергей Семак Сергей Семак
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Зенит Зенит
Вендел Вендел
Федор Чалов Федор Чалов
Марио Фернандес Марио Фернандес
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Виллиан да Силва Роша Виллиан да Силва Роша
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Футбол Футбол

Тактический экспресс-разбор Ильи Васильева.

ЦСКА и «Зенит» сыграли напряженную ничью (1:1), петербуржцы отыгрались с большим трудом в самом конце.

Все началось с грубой ошибки Михаила Кержакова и Нуралы Алипа – Антон Заболотный идеально отборолся и наказал за тяжелый пас. Затем «Зенит» забрал инициативу и мог отыгрываться еще в первом тайме. Однако после перерыва ситуация выровнялась, хотя команда Сергея Семака все равно была острее.

Владимир Федотов больше удивил составом: Хелвен сразу сыграл правым латералем, Милан Гайич перешел налево, а Иван Обляков вернулся в тройку нападения. В «Зените» основная интрига связана с центральными защитниками: Роберт Ренан заболел, поэтому вместо него в очередной раз вышел Нуралы Алип. В нападении Ивана Сергеева разменяли на Густаво Мантуана.

Что было дальше?

Ошибка Кержакова и Алипа – следствие прессинга ЦСКА. Потеря на левом фланге у «Зенита» была уже третьей

«Зенит» традиционно разыгрывал от своих ворот. С ренессансом Кассьерры появилась дополнительная опция – рывки защитникам за спину. Получается, прессинг выманивает соперника, после чего «Зенит» вылетает в быстрые атаки. 

ЦСКА встречал «Зенит» после передач назад или на фланг. При атаках слева ЦСКА разбирал главных интеллектуалов гостей: Сантос и Клаудиньо/Вендел моментально оказывались под давлением. Перед голом «Зенит» дважды терял владение: в первом эпизоде Клаудиньо не обыграл Хелвена (мяч ушел в аут).

Во втором – Набабкин зажал Вендела, после чего мяч подхватил Мендес.

Перед пропущенным голом «Зенит» попал в похожую ситуацию. Центры продвижения не только разобраны, но и не в состоянии легко развернуться (Барриос и Клаудиньо).

ЦСКА накрывал прицельно.

В итоге «Зенит» задавили на маленьком клочке поля: Алип отдал Кержакову на ближнюю штангу неудобно, а Михаил решил переложить мяч под правую ногу, но сделал это медленно – Заболотный наказал.

После пропущенного «Зенит» забрал контроль. И атаковал через правый фланг

Как только пропустил, «Зенит» забрал инициативу: до перерыва контролировал мяч 70% времени, вел 9:1 по ударам (единственная попытка Гайича заблокирована), доминировал по действиям в штрафной (19:3) и подал 10 угловых. Ниже – карта касаний «Зенита» в первом тайме после пропущенного (ворота ЦСКА – слева), где видно, что команда Семака зависала на чужой трети как раз справа.

«Зенит» атаковал с помощью подключений Марио и Караваева: Фернандес принимал диагонали, подыгрывал и открывался в зоне между Мойзесом и Гайичем, а Вячеслав сдаваивал фланг и мог меняться с партнером. Плюс туда приходили Вендел и Клаудиньо, благодаря чему «Зенит» там комбинировал. Марио не раз опасно вбегал в эти зоны и зарабатывал стандарты.

Например, вот расположение «Зенита» перед проникающей от Клаудиньо.

А так создал момент вторым темпом благодаря забеганию Караваева (идеальный ракурс – 17-я секунда).

«Зенит» опасен на стандартах в первом тайме. Очень много угрозы от Марио

В первом тайме «Зенит» создал большинство моментов благодаря стандартам: всем составом оказался во вратарской Акинфеева (Игорь не добрался к мячу, мяч чуть не срезали в ворота), Марио бил с линии вратарской и неплохо набегал в конце тайма, Кассьерра мог забивать после аута. 

Выделим два эпизода.

Первый – сэйв Акинфеева после удара Фернандеса. Лучший ракурс – на 14-й секунде. Клаудиньо и Сантос разыграли угловой. Фокус – на Марио и Караваеве на дальней штанге. Основное единоборство – у Марио и Набабкина, но Фернандесу сильно помог Караваев. При передаче на Дугласа он оценил эпизод: переключился на Набабкина и блокировал его продвижение к Марио, из-за чего Фернандес легко разбежался.

Второй – удар Кассьерры после аута. Во-первых, грамотно ворвался Алип.

Во-вторых, классно отработал сам Кассьерра: на 18-й секунде видно, как Матео ушел за спину Мойзесу, а уже после срезки Нуралы выскочил из-за спины бразильца.

Ужасный матч ЦСКА в атаке. Игру впереди почти вытащил Акинфеев (!)

По данным Opta, матч с «Зенитом» в атаке – худший для ЦСКА за последние 13 лет. ЦСКА нанес всего четыре удара за игру – это самый слабый результат с апреля 2010-го, тогда у ЦСКА тоже было четыре попытки против «Зенита». 

Команда Федотова за всю игру сделала лишь шесть касаний в чужой штрафной (выделяются только гол и удар Чалова). ЦСКА переиграл «Зенит» по xG, однако почти вся ценность скрылась в голевом моменте – в остальное время команда Федотова была стерильной впереди.

Карта xG ЦСКА и «Зенита», данные – Opta

Единственный самостоятельный момент ЦСКА организовал Акинфеев – вынос Игоря привел к удару Чалова.

«Зенит» провел слабый второй тайм, но стал подвижнее благодаря заменам. Игру спас угловой

Во втором тайме атака «Зенита» застопорилась: подключения Марио были не так эффективны, проникновения в штрафную закончились, моментов почти не возникало, все удары – после 85-й минуты. ЦСКА организованно и низко отрабатывал, а защитники сняли несколько перспективных заходов «Зенита».

Семаку пришлось менять «Зенит»: «Во-первых, выпустили Мостового. Это быстрый игрок. Он стал играть на своей излюбленной позиции, тем более на этой позиции играет Набабкин. С выходом Мостового и Кругового, перешли на другой фланг – было несколько возможностей там убежать. Оба быстрых игрока, хотелось добавить скорости и освежить нашу игру. Оба вышли активно. Даня в плане движения добавил», – объяснил тренер.

Еще обновления: выход Александра Ерохина вместо Кассьерры и замена Густаво Мантуана на Ивана Сергеева.

«Зенит» стал быстрее благодаря свежим краям (забегание Кругового в эпизоде с падением, попытка дальнего удара, дриблинг Мостового), но спасение пришло после углового. Первый стандарт «Зенит» заработал после подачи Кругового справа, который остался там после выхода Мостового. Он ничего не принес, зато Ерохин топово отборолся у боковой и заработал еще один шанс.

Удивило, как легко Эракович обыграл Заболотного: не было борьбы и блоков. Однако прыжок защитника – класс. Возможно, задачу усложнило и появление Сантоса. Обычно он подает стандарты, а здесь пришел в штрафную, и никто его не забрал на фоне того, что Дуглас участвовал в розыгрыше слева секундами ранее. В итоге Гайич попытался с ним сыграть, но никак не помешал после отскока.

***

«Зенит» провел сильный первый тайм: очнулся после пропущенного гола, забрал инициативу, давил справа и был опасен на стандартах. На этом отрезке ЦСКА спас Акинфеев. Сэйвы Игоря сохранили счет и не позволили «Зениту» выйти на второй тайм с психологическим преимуществом. Акинфеев – главный герой матча. Особенно на фоне сэйвов после удара Фернандеса (Марио был очень полезен и опасен).

Во второй половине команда Семака была не так опасна, но как раз смогла додавить ЦСКА.

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Свирепая концовка ЦСКА и «Зенита». Массовая драка, где хватали за горло и все друг на друга орали

Заболотнный уже забил больше, чем за весь прошлый сезон. Второй бомбардир лиги и главный форвард ЦСКА

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

78 комментариев

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Sebastian Debussy
Забалотный прям радует, всегда с уважением к нему относился, потому что он никогда не корчил из себя не чего, и спокойно признавал что он скажем так не супер футболист. Но он никогда не халявил, в скандалах не замечен, простой мужик осазноющий свой уровень, по этому всегда рад за него, а в этом сезоне у него пока все хорошо, удачи Антон!
+79
-6
+73
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Илья Васильев
Автор
Ответ Кузьма Добрынин
Экспресс разбор, в котором сразу в начале не правильно указана позиция Келвена. Супер!)
Грубая ошибка, хотел расписать наоборот и не перепроверил этот фрагмент. Спасибо, что обратили внимание, сейчас исправим.
+69
-3
+66
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Кузьма Добрынин
Экспресс разбор, в котором сразу в начале не правильно указана позиция Келвена. Супер!)
+48
-4
+44
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шатанледс 12
Ответ Ar2rxwell
Цска отскочил, надо признать
Зенит отскочил в Суперкубке. Вернулось, получается
+43
-7
+36
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Ar2rxwell
Цска отскочил, надо признать
+63
-34
+29
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Евгений Вырныгаев
не представляю день, когда Игорь уйдет. Буду долго и много плакать, потом покурю со значением.....
+32
-5
+27
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artpal
Ответ Голубой лев
А кстати куда подевались все хитромудрые эксперты, которые вопрошали зачем Зениту Фернандес?
Мы все поняли, он нужен, чтобы на эмоциях сыграть два матча против ЦСКА
+29
-6
+23
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Snafu
Бразильские ютуберы произносят Кэлвин, на сайте ЦСКА он Келлвен, и только спортс придумал писать его через Х - прямо дико интересно, почему.
+21
-2
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Голубой лев
А кстати куда подевались все хитромудрые эксперты, которые вопрошали зачем Зениту Фернандес?
+25
-7
+18
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Rundatgame
С таким количеством моментов у Зенита, xG по итогам выше у ЦСКА. Система подсчета ожидаемых голов компрометирует себя такими цифрами после подобных матчей.
+18
-5
+13
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Кузьма Добрынин
Ответ Илья Васильев
Грубая ошибка, хотел расписать наоборот и не перепроверил этот фрагмент. Спасибо, что обратили внимание, сейчас исправим.
Спасибо! Приятно читать Ваш блог, продолжайте :)
+15
-3
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Shuller18
Ответ воен
В какую же серость превратил ЦСКА Федотов. Вообще никакой мысли в атаке: бей вперёд - игра вперёд. Чалов в таком футболе деграднул до неузнаваемости, потому что в начале этого сезона ТШ возвёл философию игры на вынос в абсолют. Какой вообще смысл приводить в команду новичков из-за бугра, если играть в такое? Берите Ерохина, Сутормина и ещё каких-нибудь заболотноподобных солдатиков - Акинфеев вынесет.
Надо Гайча?)
Так нет в начале сезона креативных исполнителей, пока ехал Давила и лечился Обляков, ща мб получше станет после паузы на сборные. А пока играем как умеем.
+15
-5
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Полосатый Октобус*)
Ответ Slavnov
аахаха,стандарты семака прекрасны,сколько там угловых было,штук 15,сколько голов?тогда у абаскаля,стандарты гениальны
У Абаскаля всё гениально
+10
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Дмитрий Александров
Угловые Семака, а точнее, Тимощука ужасны. Какие-то нелепые розыгрыши, которые приводят только к ухудшению позиции подающего.
+14
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Гоша Петров
Ответ воен
В какую же серость превратил ЦСКА Федотов. Вообще никакой мысли в атаке: бей вперёд - игра вперёд. Чалов в таком футболе деграднул до неузнаваемости, потому что в начале этого сезона ТШ возвёл философию игры на вынос в абсолют. Какой вообще смысл приводить в команду новичков из-за бугра, если играть в такое? Берите Ерохина, Сутормина и ещё каких-нибудь заболотноподобных солдатиков - Акинфеев вынесет.
В какую серость?вспомни результаты и игры при Березуцком или Оличе.
+9
-1
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brace
Ответ 9черное
Главный герой - Шмарио и его забег после гола
Причем скамейка сидеть осталась и только он рванул туда, это сделал показательно, чтобы поставить все точки ...
+13
-5
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воен
В какую же серость превратил ЦСКА Федотов. Вообще никакой мысли в атаке: бей вперёд - игра вперёд. Чалов в таком футболе деграднул до неузнаваемости, потому что в начале этого сезона ТШ возвёл философию игры на вынос в абсолют. Какой вообще смысл приводить в команду новичков из-за бугра, если играть в такое? Берите Ерохина, Сутормина и ещё каких-нибудь заболотноподобных солдатиков - Акинфеев вынесет.
+35
-28
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Андрей Корсаков
Ответ Евгений Вырныгаев
не представляю день, когда Игорь уйдет. Буду долго и много плакать, потом покурю со значением.....
Да конифей для цска, как Яшин для динамо.
+8
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JoaoMoutinho
Ответ Rundatgame
С таким количеством моментов у Зенита, xG по итогам выше у ЦСКА. Система подсчета ожидаемых голов компрометирует себя такими цифрами после подобных матчей.
Удары головой статистически сложнее наносить так, чтобы забивать
+6
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Олег Платонов
не отскочил, а держался
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Макс Осипов
Ответ воен
В какую же серость превратил ЦСКА Федотов. Вообще никакой мысли в атаке: бей вперёд - игра вперёд. Чалов в таком футболе деграднул до неузнаваемости, потому что в начале этого сезона ТШ возвёл философию игры на вынос в абсолют. Какой вообще смысл приводить в команду новичков из-за бугра, если играть в такое? Берите Ерохина, Сутормина и ещё каких-нибудь заболотноподобных солдатиков - Акинфеев вынесет.
какая чушь...
Чалов говорит деграднул...
ниче что в прошлом году был его лучший сезон, и в этом он уже показал несколько супер действий??
обводки супер, пяточка та на гайча бесподобна
только сегодня как не в своей тарелке был
ты вроде старый пользователь, а такую чушь пишешь
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artpal
Ответ Groznyi2024
И опять НИ СЛОВА про ПЕНКУ(И) в ворота коней
Там вне игры было у Марио, поэтому не пенальти
Кукуян поставил, потом увидел флаг бокового и отменил
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Sebastian Debussy
Ответ Ghost Ghost
Комментарий скрыт
Это в чем же?
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raulka
Ответ Pushka Zotova
Общеизвестные факты, которые подтверждают и клуб ЦСКА и игрок Марио Фернандес: 1. За 10 лет Марио имел много возможностей перейти в другие, более сильные, клубы и чемпионаты, с более высокими зарплатами, - и всем им отказал, заявляя о своей преданности клубу. 2. Марио отпросился домой, в Бразилию. Поскольку этот фокус не раз проделывал Вагнер Лав, другой знаменитый армейский бразилец, расставание прошло без проблем, по взаимному согласию и бесплатно. 3. Марио вернулся в ЦСКА с желанием играть за этот клуб, на за переход клубу нужно было заплатить 360 тыс. евро; 4. Клуб на принципе отказался платить 360 тыс. евро. и предложил ветерану самому заплатить за переход 5. После этого предложения, расценив его как оскорбительное, игрок вышел из переговоров с ЦСКА и подписал контракт с Зенитом. 6. Незадолго до этого похожая история произошла с другой легендой ЦСКА Вагнером Лавом, который тоже хотел вернуться в клуб на прощальный сезон и на которого тоже не нашлось - ни места, ни денег. Армейцы, знаете как это выглядит со стороны? ЦСКА пожалел 360 тыс. евро за своего ветерана, и вообще плевать хотел на своих ветеранов и на свою историю. А знаете как на самом деле? Да так же, как и выглядит. Разлетающиеся из клуба во все стороны легенды и таланты, вагнеры, медины и прочие фернандесы, стирание собственной истории со стен стадио, непонятные фуксы и гайчи- всё это говорит о том, что клубом сейчас управляют совершенно неадекватные, непрофессиональные люди.
хорошая попытка, Марио, перелогинься
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werley
Ответ воен
В какую же серость превратил ЦСКА Федотов. Вообще никакой мысли в атаке: бей вперёд - игра вперёд. Чалов в таком футболе деграднул до неузнаваемости, потому что в начале этого сезона ТШ возвёл философию игры на вынос в абсолют. Какой вообще смысл приводить в команду новичков из-за бугра, если играть в такое? Берите Ерохина, Сутормина и ещё каких-нибудь заболотноподобных солдатиков - Акинфеев вынесет.
Так Ерохин, Сутормин и прочие дороже обойдутся, чем исполнители из-за бугра. А так, какое финансирование - такая и команда. Выделялось бы много денег - покупали бы дорогих и высококачественных технарей и под них взяли бы соответствующего тренера, делающего ставку на импровизацию и позиционные атаки. Но поскольку денег мало, то приходиться играть в основном дуболомами и в этом плане Федотов очень полезен, так как дуболомный футбол выстраивать умеет. Это как для автогонок Формулы-1 нужны машины типа Феррари или Макларена, а для рейдов "Полная Чухлома" Феррари и Макларены не нужны, здесь полезнее простая российская Нива.
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