78 комментариев

Тактический экспресс-разбор Ильи Васильева.

ЦСКА и «Зенит» сыграли напряженную ничью (1:1), петербуржцы отыгрались с большим трудом в самом конце.

Все началось с грубой ошибки Михаила Кержакова и Нуралы Алипа – Антон Заболотный идеально отборолся и наказал за тяжелый пас. Затем «Зенит» забрал инициативу и мог отыгрываться еще в первом тайме. Однако после перерыва ситуация выровнялась, хотя команда Сергея Семака все равно была острее.

Владимир Федотов больше удивил составом: Хелвен сразу сыграл правым латералем, Милан Гайич перешел налево, а Иван Обляков вернулся в тройку нападения. В «Зените» основная интрига связана с центральными защитниками: Роберт Ренан заболел, поэтому вместо него в очередной раз вышел Нуралы Алип. В нападении Ивана Сергеева разменяли на Густаво Мантуана.

Что было дальше?

Ошибка Кержакова и Алипа – следствие прессинга ЦСКА. Потеря на левом фланге у «Зенита» была уже третьей

«Зенит» традиционно разыгрывал от своих ворот. С ренессансом Кассьерры появилась дополнительная опция – рывки защитникам за спину. Получается, прессинг выманивает соперника, после чего «Зенит» вылетает в быстрые атаки.

ЦСКА встречал «Зенит» после передач назад или на фланг. При атаках слева ЦСКА разбирал главных интеллектуалов гостей: Сантос и Клаудиньо/Вендел моментально оказывались под давлением. Перед голом «Зенит» дважды терял владение: в первом эпизоде Клаудиньо не обыграл Хелвена (мяч ушел в аут).

Во втором – Набабкин зажал Вендела, после чего мяч подхватил Мендес.

Перед пропущенным голом «Зенит» попал в похожую ситуацию. Центры продвижения не только разобраны, но и не в состоянии легко развернуться (Барриос и Клаудиньо).

ЦСКА накрывал прицельно.

В итоге «Зенит» задавили на маленьком клочке поля: Алип отдал Кержакову на ближнюю штангу неудобно, а Михаил решил переложить мяч под правую ногу, но сделал это медленно – Заболотный наказал.

После пропущенного «Зенит» забрал контроль. И атаковал через правый фланг

Как только пропустил, «Зенит» забрал инициативу: до перерыва контролировал мяч 70% времени, вел 9:1 по ударам (единственная попытка Гайича заблокирована), доминировал по действиям в штрафной (19:3) и подал 10 угловых. Ниже – карта касаний «Зенита» в первом тайме после пропущенного (ворота ЦСКА – слева), где видно, что команда Семака зависала на чужой трети как раз справа.

«Зенит» атаковал с помощью подключений Марио и Караваева: Фернандес принимал диагонали, подыгрывал и открывался в зоне между Мойзесом и Гайичем, а Вячеслав сдаваивал фланг и мог меняться с партнером. Плюс туда приходили Вендел и Клаудиньо, благодаря чему «Зенит» там комбинировал. Марио не раз опасно вбегал в эти зоны и зарабатывал стандарты.

Например, вот расположение «Зенита» перед проникающей от Клаудиньо.

А так создал момент вторым темпом благодаря забеганию Караваева (идеальный ракурс – 17-я секунда).

«Зенит» опасен на стандартах в первом тайме. Очень много угрозы от Марио

В первом тайме «Зенит» создал большинство моментов благодаря стандартам: всем составом оказался во вратарской Акинфеева (Игорь не добрался к мячу, мяч чуть не срезали в ворота), Марио бил с линии вратарской и неплохо набегал в конце тайма, Кассьерра мог забивать после аута.

Выделим два эпизода.

Первый – сэйв Акинфеева после удара Фернандеса. Лучший ракурс – на 14-й секунде. Клаудиньо и Сантос разыграли угловой. Фокус – на Марио и Караваеве на дальней штанге. Основное единоборство – у Марио и Набабкина, но Фернандесу сильно помог Караваев. При передаче на Дугласа он оценил эпизод: переключился на Набабкина и блокировал его продвижение к Марио, из-за чего Фернандес легко разбежался.

Второй – удар Кассьерры после аута. Во-первых, грамотно ворвался Алип.

Во-вторых, классно отработал сам Кассьерра: на 18-й секунде видно, как Матео ушел за спину Мойзесу, а уже после срезки Нуралы выскочил из-за спины бразильца.

Ужасный матч ЦСКА в атаке. Игру впереди почти вытащил Акинфеев (!)

По данным Opta, матч с «Зенитом» в атаке – худший для ЦСКА за последние 13 лет. ЦСКА нанес всего четыре удара за игру – это самый слабый результат с апреля 2010-го, тогда у ЦСКА тоже было четыре попытки против «Зенита».

Команда Федотова за всю игру сделала лишь шесть касаний в чужой штрафной (выделяются только гол и удар Чалова). ЦСКА переиграл «Зенит» по xG, однако почти вся ценность скрылась в голевом моменте – в остальное время команда Федотова была стерильной впереди.

Карта xG ЦСКА и «Зенита», данные – Opta

Единственный самостоятельный момент ЦСКА организовал Акинфеев – вынос Игоря привел к удару Чалова.

«Зенит» провел слабый второй тайм, но стал подвижнее благодаря заменам. Игру спас угловой

Во втором тайме атака «Зенита» застопорилась: подключения Марио были не так эффективны, проникновения в штрафную закончились, моментов почти не возникало, все удары – после 85-й минуты. ЦСКА организованно и низко отрабатывал, а защитники сняли несколько перспективных заходов «Зенита».

Семаку пришлось менять «Зенит»: «Во-первых, выпустили Мостового. Это быстрый игрок. Он стал играть на своей излюбленной позиции, тем более на этой позиции играет Набабкин. С выходом Мостового и Кругового, перешли на другой фланг – было несколько возможностей там убежать. Оба быстрых игрока, хотелось добавить скорости и освежить нашу игру. Оба вышли активно. Даня в плане движения добавил», – объяснил тренер.

Еще обновления: выход Александра Ерохина вместо Кассьерры и замена Густаво Мантуана на Ивана Сергеева.

«Зенит» стал быстрее благодаря свежим краям (забегание Кругового в эпизоде с падением, попытка дальнего удара, дриблинг Мостового), но спасение пришло после углового. Первый стандарт «Зенит» заработал после подачи Кругового справа, который остался там после выхода Мостового. Он ничего не принес, зато Ерохин топово отборолся у боковой и заработал еще один шанс.

Удивило, как легко Эракович обыграл Заболотного: не было борьбы и блоков. Однако прыжок защитника – класс. Возможно, задачу усложнило и появление Сантоса. Обычно он подает стандарты, а здесь пришел в штрафную, и никто его не забрал на фоне того, что Дуглас участвовал в розыгрыше слева секундами ранее. В итоге Гайич попытался с ним сыграть, но никак не помешал после отскока.

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«Зенит» провел сильный первый тайм: очнулся после пропущенного гола, забрал инициативу, давил справа и был опасен на стандартах. На этом отрезке ЦСКА спас Акинфеев. Сэйвы Игоря сохранили счет и не позволили «Зениту» выйти на второй тайм с психологическим преимуществом. Акинфеев – главный герой матча. Особенно на фоне сэйвов после удара Фернандеса (Марио был очень полезен и опасен).

Во второй половине команда Семака была не так опасна, но как раз смогла додавить ЦСКА.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф