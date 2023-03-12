10 комментариев

Илья Васильев все проверил.

«Ростов» Валерия Карпина провально начал весну: проиграл «Уралу» в Кубке России (1:1, 1:2), а затем ужасно оборонялся против «Локомотива» (1:3).

Карпина постоянно сопровождают яркие просадки во второй половине сезона:

• в сезоне-2009 «Спартак» проиграл чемпионскую гонку «Рубину»;

• перед зимним перерывом-2013/14 «Спартак» отставал всего на одно очко от лидирующих «Зенита» и «Локомотива», но весной стартовал с одного очка в двух матчах и легендарного поражения от «Тосно» в Кубке России (0:1) – резкий спад привел к назначению Дмитрия Гунько;

• неудачно подготовил «Мальорку» во время зимнего перерыва (три поражения подряд привели к отставке), а уже через год вылетел с «Армавиром» из ФНЛ;

• избежал стыков с «Ростовом» только в последнем туре РПЛ-2017/18;

• набрал 11 очков во второй половине РПЛ-2019/20;

• через год снова взял 11 очков в 11 матчах.

Команды Карпина всегда ужасны весной?

Первый заход Карпина в «Спартак»: в 2009-м дважды сыпался в решающий момент, провалил 2010-й, ушел после переходного чемпионата

Карпин возглавил «Спартак» весной 2009-го. На тот момент положение еще не стало критическим: Микаэль Лаудруп набрал 4 очка в 4 матчах.

Карпин быстро сработался с командой и перед летней паузой набрал 16 очков (больше только «Москва» – 18). Так «Спартак» закрепился на третьем месте и сохранил шанс на чемпионство.

«Спартак» мощно включился во второй части чемпионата: после скандального ухода Владимира Быстрова набрал 22 очка в 8 играх и отставал от «Рубина» всего на 1 балл. Но «Спартак» расклеился после личной встречи с казанцами: крупно проиграл (0:3), затем сыграл вничью с «Динамо» (1:1) и уступил «Сатурну» (1:2). После мини-кризиса Спартак» все же пришел в себя (15 очков из 15), а перед заключительными турами отставание снова сократилось до минимального.

Но «Спартак» снова самоустранился: с «Крыльями» подачу Антона Бобра замкнул Мартин Штранцль, а Сослан Джанаев скопировал Александра Филимонова (1:2) – после этого «Рубин» вез уже 4 очка за 2 тура до конца чемпионата.

Перед дерби с ЦСКА «Спартак» верил, что «Зенит» Анатолия Давыдова обыграет «Рубин», но Казань не проиграла (0:0). Джанаев снова не справился с легким ударом (2:3), но досадная ошибка ничего не меняла в чемпионской гонке. В последнем туре немотивированные спартаковцы в большинстве уступили «Зениту» на «Петровском» (1:2).

Как итог – Карпин практически не отклонялся от первоначального темпа набора очков, но завалил два важнейших отрезка: после классного старта отпустил «Рубин» в личной встрече, а затем набрал 0 очков в решающих турах.

Леонид Федун гордился серебром и даже сравнивал Карпина с Алексом Фергюсоном, но сезон-2010 оказался провалом. «Спартак» отпустил лидеров и ушел на летние каникулы 6-м, а баланс побед, ничьих и поражений возвращал во времена ромбика Олега Романцева (4-4-2).

Пауза не помогла: «Спартак» дважды проиграл после возобновления чемпионата, одержал одну победу в шести турах и ни разу за сезон не выиграл трижды подряд. Характерно, что команда снова развалилась в конце: после победы над «Зенитом» (1:0) «Спартак» набрал 6 очков в 5 матчах.

Весной 2011-го «Спартак» заштормило сильнее. Карпин пробрался в четвертьфинал Лиги Европы (прошли «Базель» и «Аякс»), но после начала чемпионата России резко скатился: получил 3:10 от «Порту» и после пятого тура шел последним в РПЛ. Но Карпин очень харизматично сохранил работу, превратив за 5 минут «Валера, иди сюда» в «Валера, верим». Знаменитый диалог слегка встряхнул «Спартак», но на дистанции лучше не стало – команда ушла в отпуск седьмой с минусовой разницей забитых и пропущенных.

После перерыва «Спартак» пришел в норму: нормально оборонялся, проиграл только «Рубину» (0:3), дважды разобрался с «Локо» (3:0, 2:0), на характере выгрызал ничьи против «Зенита» (2:2) и ЦСКА (2:2).

Но весенний отрезок окончательно добил Карпина. После поражения от ЦСКА (1:2) он сообщил Федуну, что доработает сезон и уйдет. Хотя нельзя сказать, что «Спартак» провалился весной – в первой восьмерке доминировал только «Зенит» (только Карпин его обыграл), а остальные постоянно отнимали очки друг у друга.

Второй заход в «Спартак» неоднозначен: доиграл сезон за Эмери, во время чемпионской гонки разругался с Федуном

Уже через полгода Карпин вернулся в турбулентный «Спартак» – исправлять ошибки Унаи Эмери. Испанца убрали за два тура до зимней паузы: Карпин проиграл «Зениту» в РПЛ (2:4) и «Селтику» в ЛЧ (1:2), а затем победил «Рубин» (1:0).

«Спартак» снова с трудом вкатился в весну: набрал 8 очков в 5 турах, только в конце победил два раза подряд, но оказался стабильнее конкурентов, поэтому забрался в топ-4.

В следующем сезоне копились разногласия: Карпин не вышел даже в групповой этап ЛЕ (не выполнил одну из задач на сезон), Федун провалил трансферную кампанию, но в чемпионате все было прекрасно: «Спартак» ушел на зиму с минимальным отставанием «Зенита» и «Локо».

Это самая сложная весна для оценки. Да, «Спартак» стартовал с поражения от «Терека» (0:1), влетел «Тосно» в Кубке (0:1), а затем упустил победу над «Анжи» (2:2), но импульсивность Федуна сделала только хуже. С Дмитрием Гунько «Спартак» выпал из еврокубковой зоны (еще тренера жестко хейтил Александр Бубнов), набрал всего 10 очков (6 – в двух заключительных играх), тогда как темп Карпина уступал только волшебной осени-2011 и серебру 2009-го.

Карпин мог работать в «Мальорке» дальше и не удержал «Армавир» в ФНЛ после мощной весны

В Испании Карпин постоянно боролся со слухами об увольнении. Команда начала с 2 очков в 8 турах. Карпина почти убрали, но спортивный директор пообщался с командой и оставил тренера. После этого «Мальорка» выиграла 5 матчей подряд и взлетела в середину таблицы, но нестабильный декабрь снова выбил почву из-под ног.

«Мальорка» стартовала в Сегунде с 7 очков в 3 матчах на фоне перехода Марко Асенсио в «Реал», но руководство не успокоилось и дождалось трех поражений подряд для увольнения, хотя клуб шел на адекватном 15-м месте.

Назначение в «Мальорку» изначально было авантюрным: Карпин никогда не работал с командами такого уровня, после неудачного старта уволили генерального директора, трансферная кампания была провалена, а клуб уже давно ничего не показывал (сезоном ранее чуть не вылетели из Сегунды).

В следующем сезоне Карпин возглавил «Торпедо» из Армавира. В начале чемпионата армавирцы поставили рекорд по нулевым ничьим (5 подряд), а в октябре команду уничтожила серия из 9 поражений в 10 матчах. Итог – «Торпедо» ушло на паузу предпоследним, отставая от ближайшего конкурента на 6 очков.

«Армавир» все же вылетел в ПФЛ, но провел весну лучше ожидаемого: 10 очков в 5 матчах на старте (осенью – 16 за 24 игры), 6-е место по итогам второй половины, а реализация повысилась в 4 раза. Но этого не хватило, чтобы остаться в лиге: «Торпедо» закончило 18-м в 4 очках от красноярского «Металлурга».

Карпин провалил три весны в «Ростове» (одну – по уважительной причине), но спас от вылета в прошлом сезоне

Зимой 2018-го Карпин возглавил «Ростов» вместо Леонида Кучука. Перед весенней частью команда замыкала топ-10, на 3 очка отставая от «Уфы», шедшей шестой. При этом «Ростов» опережал зону стыков всего на 4 очка, поэтому Карпин вписался в сложную турнирную ситуацию.

Менеджеры делали все для упрощения задачи: подписали Бьорна Сигурдарсона, арендовали Аяза Гулиева, вернули из аренды Дмитрия Скопинцева, нашли свободного агента Рагнара Сигурдссона. Опыт «Мальорки» и «Армавира» научил Карпина адаптации, поэтому он сохранил схему с тремя центральными защитниками.

«Ростов» стал одной из худших команд весны, хотя необходимо учитывать сложный календарь и ужасный газон на «Олимпе»: проиграли «Краснодару» (1:3), удержали ничью с «Зенитом» (0:0), уступили ЦСКА (1:2) и «Локомотиву» (0:1), одержали первую победу только в шестой игре с умирающим СКА. В конце «Ростов» обыграл «Тосно», но спасся от стыков только в последнем туре – Карпин даже перед решающим матчем в Хорватии в отборе на ЧМ-2022 называл игру с «Уралом» самой важной в карьере.

В следующем сезоне Карпин построил более надежную оборону (осенью меньше пропустил только ЦСКА). В первой половине РПЛ «Ростов» создавал больше, чем допускал, и мог уйти на перерыв в топ-5.

Во второй части защита слегка просела (Аяз Гулиев перешел в «Спартак», Сверрир Ингасон – в ПАОК, Мачей Вилюш травмировался), а атака не стала острее после подписания Матиаса Норманна, Романа Еременко и Ивелина Попова. Небольшая пробуксовка спустила Карпина на 9-е место по итогам сезона (из-за трансферов ждали большего), но «Ростов» точно не был в кризисе.

Мелкие проблемы Карпин списал на поздний приезд новичков, а вот перед сезоном-2019/20 команда работала над новой философией с самого начала сборов. «Ростов» изменил стиль, владел мячом, качественно контратаковал, прессинговал, много создавал и допускал.

Вторую половину сезона испортил ковид. «Ростов» пропустил больше всех из-за яркости Антона Заболотного и Александра Кокорина (и совсем немного – из-за странных решений Роспотребнадзора и лиги), а состав ни разу не повторил осенние сочетания и потерял стабильность (например, регулярно играли Александр Саплинов, отсидевший Павел Мамаев, а Данил Глебов затыкал дыры в разных зонах).

Яркий и атакующий «Ростов» закончился после поражения от «Маккаби» из Хайфы в квалификации Лиги Европы (1:2). Параллельно команда осталась без лидеров: Дмитрий Чистяков уехал в «Зенит», Ивелин Попов – в «Сочи», Алексей Ионов и Евгений Чернов – в «Краснодар», Бахтиер Зайнутдинов – в ЦСКА, а Эльдор Шомуродов – в «Дженоа», тогда как из новичков только Кенто Хасимото реально усилил состав. В постоянно меняющихся условиях Карпин сохранил стиль, но его эффективность постепенно снижалась.

Зимой «Ростов» расторг контракт с Романом Еременко, а существенных изменений впереди не было. При этом сильно просела оборона, из-за чего команда шла вниз.

Сезон-2021/22 Карпин начал тренером-совместителем, но после двух поражений сосредоточился на сборной России. Руководство «Ростова» приняло странное решение – Юрий Семин работал в другом стиле. В итоге легендарный тренер с трудом набирал очки, вылетел из Кубка, а затем расторг контракт. Год дорабатывал Заур Тедеев, но «Ростов» погружался еще глубже и перед возвращением Карпина упал в зону стыковых матчей.

После отъезда легионеров Карпин провел огромную работу с молодежью и прокачал лидеров: выиграл личные встречи у конкурентов, вырвал победу над «Спартаком» (3:2) и досрочно избежал стыковых матчей. Тренер признавал, что весенние результаты – чудесная аномалия, но ему удалось стабилизировать оборону и прагматично создавать моменты.

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Получается, что спад результатов у команд Карпина после перерыва – не миф. Но каждый случай разумно рассматривать отдельно:

• только на трех отрезках в карьере Карпин набирал больше очков за игру, чем в серебряный сезон-2009. «Спартак» долго преследовал «Рубин», после поражения в личке хандрил в двух играх, но затем собрался и выиграл 5 матчей из 5. В конце чемпионата «Спартак» все равно мог зацепиться за титул, но Мартин Штранцль и Сослан Джанаев допустили результативные ошибки;

• сезон-2010 – в целом неудачный, но последние туры – копия результатов чемпионата-2009;

• в переходном сезоне-2011/12 Карпин оправился после ужасной весны («Спартак» много забивал и конкурировал с «Зенитом»), но утонул в непредсказуемости первой восьмерки, хотя все равно вошел в топ-3 по набранным весной очкам;

• Карпин улучшил турнирное положение после Эмери (практически столько же набранных очков за игру, зато улучшенная разница забитых и пропущенных) и вывел «Спартак» в еврокубки;

• увольнение после «Тосно» и «Анжи» сложнее оценить. Решение даже сейчас кажется слишком импульсивным – «Спартак» шел в лидерах, а после назначения Гунько с трудом втиснулся в топ-5;

• Карпин показывал нормальные результаты в «Мальорке», но после увольнения генерального директора отношение к тренеру изменилось, а три поражения подряд стали последней каплей (хотя серия осенью была хуже);

• армавирское «Торпедо» вылетело из ФНЛ, но весенний отрезок был мощным: команда шла шестой по очкам, в четыре раза больше забивала и меньше пропускала;

• весной 2018-го Карпин адаптировался в «Ростове», но качества не было – команда до последнего тура могла оказаться в стыках;

• затем Карпин построил одну из лучших оборон в РПЛ, но зимой «Ростов» лишился нескольких игроков, а новые идеи не появились – команда стагнировала, но точно не провалилась;

• пандемия разбила прекрасный атакующий «Ростов» – здесь претензий к Карпину гораздо меньше;

• весной 2021-го «Ростов» деградировал: снизилось качество игры на обеих половинах, новички не закрыли отъезд лидеров, а Карпин не менял стиль – команда набрала столько же очков, сколько и в ковидный сезон;

• начало 2022-го – топовая антикризисная работа в обескровленном «Ростове».

Как итог – один явный провал в «Ростове»-2020/21, разочарование из-за результата, а не качества игры («Спартак»-2009, «Армавир»-2015/16), импульсивное увольнение без адекватной выборки (весна-2014), несколько серых отрезков («Спартак»-2010, 2011/12 и 2012/13, «Ростов»-2017/18) и топ-работа в прошлогоднем «Ростове».

Карпин неудачно начал 2023-й, но делать глобальные выводы очень рано. Правда, качество игры «Ростова» падало еще осенью – после паузы на сборные команда смотрелась хуже, но все равно вошла в топ-3 перед перерывом.

В интервью Леониду Слуцкому Карпин уделил особое внимание полям – весной «Ростов» далеко не всегда сможет удерживать мяч внизу. Плюс команда вообще не усилилась, а на сборах не было новых идей по игре в атакующей трети.

Против «Локомотива» «Ростов» тестировал игру в два нападающих. Это полностью сломало прессинг, но периодически впереди возникали моменты. Теоретически Карпин в состоянии доработать идею и адаптировать ее под скиллы команды – тогда шансы на весенний провал снизятся.

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Ступников