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Новый «Краснодар»: Алонсо – глубинный плеймейкер, поиск мяча между линиями, Кордоба – нападающий-ориентир

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Гибко прессингуют, но провалились против ЦСКА на подборах.

В начале января «Краснодар» объявил о назначении Владимира Ивича главным тренером. В Израиле Ивич рассказывал, что верит в агрессию и интенсивность, однако считает себя достаточно гибким: «Мне нравится атакующий агрессивный футбол с высоким прессингом, и я подстраиваю схему, исходя из обстоятельств. Большинство игр в сезоне мы провели по схеме 4-2-3-1. Возможны и 4-3-3, но в плей-офф из-за отсутствия креативных игроков пришлось поменять расстановку – так мы перешли на 3-5-2».

Изменения произошли и в составе «Краснодара»: после приостановки контракта вернулся центральный защитник Хуниор Алонсо, подписаны центральный полузащитник Кади Боржес и вингер Дэвид Мозес.

На зимних сборах «Краснодар» разобрался с «Бунедкором» (1:0), «Сочи» (1:0), «Ростовом» (4:0) и разгромно проиграл «Спартаку» (0:4). Еще команда Ивича вылетела из Пути РПЛ в Кубке России: крупно уступила ЦСКА в Москве (0:3), а затем одержала минимальную победу в ответной игре (1:0). 

Что подготовил «Краснодар» к возвращению РПЛ?

Как атакует «Краснодар»: много проникающих передач от Алонсо, комбинации слева и зависимость от подыгрыша Кордобы 

В игре с «Бунедкором» (1:0) «Краснодар» отрабатывал фланговые комбинации, где глубинными плеймейкерами стали Хуниор Алонсо и Кристиан Рамирес. 

Алонсо отвечал за проникающие передачи, тогда как Рамирес совмещал работу на фланге и заходы с мячом в опорную зону (контрастировал с высокой позицией правого защитника Сергея Волкова). Зачастую Кристиан оставался глубже на мяче, тогда как Эдуард Сперцян и Олакунле Олусегун менялись позициями и задействовали Джона Кордобу (спускался в глубину) с Михайло Баняцом (приходил налево с позиции правой восьмерки). 

Например, здесь четко видно, как Олусегун из глубины зашел в середину, а Сперцян получил мяч на скорости около штрафной благодаря классному смещению Кордобы.

После победы над «Бунедкором» Сперцян рассказал, что Ивич требует принимать мяч между линиями. «Краснодар» много работал над поиском мяча в разных зонах, но главный алгоритм – смещение Кордобы под Алонсо и Рамиреса, после чего Джон в касание-два искал набегающего партнера.

Ближе к возобновлению сезона главным плеймейкером стал Алонсо. Вполне возможно, что на это повлияло небольшое повреждение Рамиреса (получил травму в первой игре Зимнего Кубка). Однако и после возвращения Кристиана Хуниор постоянно искал полузащитников и Кордобу: в первом эпизоде Алонсо открылся под Сафонова и отдал вперед, а во втором – забросил на Джона.

Зачастую «Краснодар» использовал асимметричную систему: центральные защитники оставались глубже, Рамирес был чуть ниже на фланге, Волков поднимался максимально высоко, тогда как восьмерки (например, Сперцян и Кади) оказывались практически рядом с Кордобой (или помогали флангам), а тройка нападения располагалась узко.

В матче с «Ростовом» плотность помогла забить дважды. Гол Мозеса – результат смещения Кордобы в глубину, после чего «Краснодар» потерял мяч, но быстро его вернул и развернул атаку дальше, а точный удар Кордобы – комбинация с Ионовым после проникающей от Ленини.

Алонсо смело двигает мяч и опасен на стандартах

Весной Алонсо станет основным разыгрывающим защитником. Отдельно выделим московский матч, когда Хуниор грамотно прочитал эпизод. Перед ним разобраны простейшие варианты: заброс в центр опасен давлением, а Гайич быстро перестроится при передаче на фланг (Рамирес не попал в кадр).

Поэтому Алонсо рванул вперед, усложнив задачу ЦСКА: его еще не догнали, плюс Гайич оставался в полупозиции. Далее он быстро разобрался: простая передача на фланг сбавила бы скорость, поэтому отдал проникающую на Кордобу. 

Кордоба низко спустился с Рошей на спине и снова отыгрался с Алонсо, запустившим мяч в свободную зону. 

Алонсо опасен при стандартах справа. На сборах «Краснодар» пришел к системе, когда двое оставались во вратарской и прибегали на ближнюю штангу при подаче, а трое разбегались из глубины во вратарскую – так Алонсо откликнулся на розыгрыш Кади и Сперцяна, после чего опасно пробил (Ленини забил на отскоке).

Против ЦСКА стандарт немного отличался: двое все еще во вратарской, но разбегались из глубины уже вчетвером (трое из них – в створ ворот), а Алонсо открывался на дальнюю штангу, спрятавшись за единоборством Кордобы и Набабкина.

Прессинг-варианты «Краснодара»: 4-3-3 с выдвижением восьмерки к Кордобе, 4-4-2 со Сперцяном впереди, гибрид с Ионовым-латералем

«Краснодар» на сборах и против ЦСКА использовал 4-3-3 и 4-2-3-1 со Сперцяном в роли десятки. При обороне схема трансформировалась. 

Например, в 4-3-3 Ивич просил Кордобу выдавливать атаки на фланг, где ловушка замыкалась восьмеркой, а ее движение поддерживала остальная четверка полузащитников, чтобы создать максимальную плотность и разобрать ближайшие короткие варианты.

Важно, что прессингующих страховали крайние защитники: в первом случае давление замкнул Рамирес, а во втором – Волков атаковал Терехова на чужой трети после флангового перевода.

Другой вариант «Краснодар» наигрывал против «Ростова». Команда использовала 4-2-3-1, где Сперцян забирал опорника Глебова (пара полузащитников в глубине ориентировалась на восьмерок), но фланговая агрессия была такой же, как и на примерах выше.

При обороне «Краснодар» неоднократно оборонялся двумя четверками, где центральные защитники агрессивно реагировали на забросы, а полузащитники подбирали мяч и контратаковали (особенно неплохо развивал ответки Кади).

На сборах Ионов ситуативно выступал латералем при обороне, но против ЦСКА механизм превратился в систему. Алексей становился пятым защитником, что позволяло Рамиресу акцентированнее играть по Медине – эти отборы запустили несколько неплохих контратак.

«Краснодар» слишком зависим от Кордобы и подборов. Из-за этого ЦСКА наказывал в быстрых переходах

«Краснодар» провалился в Москве: слабо атаковал, а ЦСКА реализовал два стандарта и разрывал в контратаках. Команда Ивича высоко поднимала восьмерок и крайних защитников для поиска мяча и подыгрыша, из-за чего оборона оказалась очень зависима от последующих перестроений и реакции на эпизоды.

«Конечно, могла быть ситуация и 0:5, но шансы ЦСКА шли не от их организованных атак, а от наших ошибок, совершенных в центре поля. Эти ошибки были не такие критичные. Главная проблема – в переходе в атаку и потере мяча в этот момент», – объяснял Ивич.

Например, выше показан смелый эпизод от Алонсо, но следующая фаза – негативный пример от гостей. Сначала Рамирес неточно сыграл на подборе (Кордоба не зацепился), а Медина обыграл запоздавшего Ленини – «Краснодар» получил опасный выход (продвижение Хесуса отрезало восьмерых).

Здесь «Краснодар» неудачно выбежал в контратаку: Кордоба проиграл борьбу, а затем его партнеров отрезал Роша.

Еще через несколько минут «Краснодар» ошибся после смещения Сперцяна на фланг: Алонсо поздно среагировал на Гайича, а Ленини не контролировал спину.

Назначенный пенальти – абсолютный кошмар на подборах. «Краснодар» дважды проиграл борьбу, а затем Ленини сам потерял мяч.

***

На зимних сборах «Краснодар» наигрывал фланговые комбинации и поиск мяча между линиями. Прессинг подстраивался под соперников: против «Сочи» использовались 4-3-3 с агрессивными рывками восьмерок вперед, с «Ростовом» персоналили Уткина-Селяву-Глебова, а на выезде в Москву Ионов часто оказывался латералем, чтобы помогать Рамиресу.

Сейчас «Краснодар» не выглядит прочным после потерь. Однако команда Ивича обладает неплохими ресурсами: Кордоба в состоянии разорвать РПЛ подыгрышем и разворотами (пока слишком мало комбинаций с грамотным продолжением), Сперцян – одна из главных звезд чемпионата, Кади может стать открытием весны, а Рамирес и Алонсо топово начинают атаки.  

Впереди – сложный март с мотивированными «Торпедо», «Динамо» и «Локо», где необходимо стабилизировать центр и прибавить в финальной трети.

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Фото: fckrasnodar.ru

3 комментария

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Shamarin
Автобуса не будет - это Краснодар.
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Кирилл Голивец
Кади очень понравился на сборах прессинг-объемом для позиции. Есть в нем что-то от Перейры даже.
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Никита Самарин
За Краснодаром как минимум будет интересно следить, с новом тренером в этом сезоне нужно стабилизировать игру, чтобы в следующем можно было претендовать на топ 3.
+1
-2
-1
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