Эксперименты Абаскаля на сборах: агрессивные 4-3-3, смена позиций в атаке и правый нападающий Соболев

Олег Кононов и Руй Витория внимательно следят за переносом качества на уровень РПЛ.

«Спартак» выиграл Winline Зимний кубок РПЛ, не пропустив ни одного мяча: по пенальти обыграли над «Ростов» (0:0, 2:1 в серии), разгромили «Краснодар» (4:0) и уверенно разобрались с «Сочи» (2:0).

Абаскаль окончательно отказался от спартаковского ромба, наигрывая 4-3-3. Тренер сохранил высокую линию обороны, аккуратно вводил новичков, экспериментировал со сменой позиций игроков в позиционных атаках и менял роли некоторых лидеров. Что подготовил «Спартак» к рестарту РПЛ?

«Спартак» перестроился на 4-3-3: агрессивно прессинговал, высоко поднимал центральных защитников и задействовал Литвинова в широкой роли

На старте первой части сезона Абаскаль использовал 4-4-2 с ромбом в центре полузащиты. Ближе к зимнему перерыву «Спартак» серьезно изменился: в Кубке России часто переходили на тройку центральных защитников и использовали 4-3-3 (как в классической вариации с быстрыми вингерами, так и с Соболевым в роли правого нападающего) – в итоге тезис о тактическом хамелеоне стал реалистичным.

Этой зимой Абаскаль сосредоточился на 4-3-3, где огромный объем работы распределяется между центром поля и защитниками. При прессинге восьмерки играли в прием по опорникам соперника и перестраивались под фланговые переводы, а опорник «Спартака» (в чемпионате им наверняка будет Литвинов) оставался немного глубже.

Следующее – смелость крайних защитников при розыгрышах от ворот. Восьмерки не всегда успевали перестроиться под фланговые переводы, поэтому часто при давлении до чужой финальной трети добегали крайние защитники.

Центральные защитники поддерживали высокую линию и выбрасывались даже на чужую половину. В таких ситуациях Абаскаль пользуется интеллектом Литвинова (об этом – ниже) и просит крайних защитников помогать центральным (если атака соперника развивалась через левый фланг, Денисов высоко прессинговал, а правый центральный защитник выбрасывался, то левый защитник приходил в середину).

«Люблю регби за увлеченность и понимание важности каждого завоеванного или отданного сопернику метра. Контакт играет большую роль – это тоже очень важно. Перенося это на футбол, мы должны понимать, когда команда находится с мячом, нужно избегать того, чтобы соперник нас останавливал. В фазе, когда мяч у соперника, мы должны понимать, как с помощью нашего тела и корпуса мы можем остановить соперника.

Две основные концепции регби мы стараемся переносить на «Спартак». Первое – важность каждого метра. Второе – важность контакта, блокировки игрока. Естественно, мы должны действовать в рамках правил, но жестко и решительно. Лучше остановить соперника за 60 метров до нашей штрафной, нежели дать пройти к нашим воротам», – объяснял Абаскаль.

Вот – классический пример такого взаимодействия с первого сбора из матча с «Ботевом» (1:0). Левый защитник Классен располагается высоко, Зобнин находится рядом с ближайшим полузащитником (как и Пруцев), а Джикия выдвигается за нападающим. В это время правый защитник Хлусевич заужает позицию. Из-за технического брака «Спартак» не сохранил мяч, зато быстро перестроился.

Похоже стартовала и голевая атака: Николсон начал прессинг (играл слева), Зорин давил на полузащитника, Рыбус вовремя выбросился, а Дуарте отобрал мяч на чужой половине (1:37:13).

На Зимнем Кубке «Спартак» агрессивнее всего прессинговал против «Ростова», который стремился коротко разыгрывать почти в каждой атаке. Атакующая тройка москвичей мешала вратарю и центральным защитникам, а полузащитники выполняли гиперобъем в персоналке по Уткину,Глебову и Миронову, также реагируя на фланговые передачи.

«Спартак» соблюдал плотность на разных участках поля. Например, в этом эпизоде помогли защитники и Литвинов, подчищавший прессинг и периодически опускавшийся в оборону.

«Спартак» компактен при потенциальных коротких розыгрышах и лишает соперников быстрых вариантов в разных фазах. Например, здесь Игнатов среагировал на высокую позицию Зобнина и движение остальных (Литвинов и Денисов персоналили Миронова и Глебова), поэтому приклеился к Уткину.

А здесь Зиньковский прикрыл рывок Зобнина: услышал подсказку Джикии и забрал Щетинина.

Алгоритмы впереди: смена позиций (Литвинов-Дуарте, Пруцев-Денисов), Соболев – правый нападающий

«В современном футболе схемы имеют условное значение, ведь роли игроков постоянно меняется. Поэтому я привык мыслить в динамике, а не статике», – рассуждал Абаскаль после октябрьского дерби с ЦСКА (2:2). Тогда обсуждение схемы «Спартака» было актуально: Абаскаль утверждал, что Литвинов не был центральным защитником (но Руслан полноценно заиграл в опорной зоне только после того, как счет стал 0:1), а нелинейность в атаке в середине первого тайма была очень заметна.

На Зимнем Кубке «Спартак» снова удивил своей подвижностью и экспериментами. Основная деталь, которая наигрывалась еще на первом сборе, – смена позиций между восьмерками и крайними защитниками. Обычно игроки договаривались об этом с помощью жестов при розыгрышах от ворот или во время контроля мяча. Так Пруцев спустился к защитникам и забросил на Денисова (1:43:27).

После появления Дуарте появилась еще одна деталь: парагваец нередко уходит на фланг, а его место занимают Пруцев или Литвинов. Появление Денисова в чужой опорной зоне помогало перегружать ее (так он вывел Мелешина 1-на-1 в матче с «Краснодаром»). Частично это отражает осенний атакующий тренд, когда в нескольких матчах Абаскаль использовал узкое расположение атакующей тройки.

Сейчас Абаскаль пользовался свободной ролью Игнатова, который часто не привязывался к позиции вингера и ориентировался на мяч или перегруз середины. Например, в этом эпизоде Тавареш и Зобнин поменялись местами, а Игнатов забрал внимание Нобоа – так «Спартак» перешел на свободный фланг через Пруцева, нашедшего свободного Денисова.

Другой эксперимент – полноценный перевод Соболева на правый фланг (отрезками на левом фланге играл Шамар Николсон). Это не новая роль: в сентябрьском матче с «Локомотивом» (1:0) Соболев вышел справа и забил победный гол. Нападающий рассказывал, что Абаскаль не мешает позиционной импровизации атакующей группы, поэтому и до перевода на фланг он часто оказывался справа.

Данные из октябрьского текста о Соболеве

«Соболев очень хорошо понимает игру,использует пространство, положение корпуса, помогает партнерам. Помогает нам начинать атаки, отдает вовремя передачи. Речь не о том, что он вингер, он хорошо действует на благо команды. У него есть отличный удар левой ногой – то, чего нам не хватает в передней линии.», – объяснял Абаскаль после победы над «Краснодаром».

Соболев действительно приносит пользу в разных фазах: помогает в глубине и интеллектом, и габаритами (придерживает мяч, устойчив под давлением), разбрасывает мячи, отдает разрезающие передачи, исполняет диагонали и подключается в штрафную (1:39:48).

Иногда Соболев исполняет тончайшие передачи – например, идеально покатил на Игнатова левой ногой после силовой борьбы.

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На зимних сборах Абаскаль искал разные сочетания: дал игровое время Классену (интересная левая нога), ставил налево Тавареша и Хлусевича (Даниила еще и справа), тройка нападения менялась позициями, а Литвинов-Зобнин-Пруцев – наиболее сильный вариант в полузащите.

В нападении ожидается бешеная конкуренция: Мелешин классно себя показал, Бальде – усиление, Зиньковский обострял слева и справа, движение Игнатова очень полезно, Соболев и Николсон подходят под разные задачи, скоро вернется Промес и восстановится Мозес.

Опыт предыдущих сборов показывает, что к межсезонью стоит относиться очень аккуратно. Визуально «Спартак» смотрелся даже слишком легко и организованно на фоне остальных соперников – и это нельзя не отметить. Такая версия москвичей может приятно удивить весной.

Фото: РИА Новости/Александр Ступников