Нобоа – культовый легионер РПЛ. Кладет 10 голов даже в 37, близок к рекорду по матчам среди легионеров

Бердыев называет его компьютером.

Этой зимой 37-летний Кристиан Нобоа продлил контракт с «Сочи» на год с возможностью продления еще на один сезон. Нобоа хорош даже в очень солидном возрасте и после разрыва крестов (еще полгода назад имел предложения от ЦСКА и «Зенита»). Теперь Кристиан – снова вместе с Курбаном Бердыевым.

Нобоа – второй по матчам среди легионеров. Среди иностранцев больше забили только Вагнер Лав, Азмун и Промес

Нобоа приехал в «Рубин» Бердыева в феврале 2007-го – конечно, он самый долгоиграющий иностранец из действующих игроков РПЛ.

Скорее всего, Нобоа вообще станет рекордсменом по матчам среди легионеров, для этого нужно отыграть еще сезон без серьезных травм. Среди действующих игроков лиги больше Нобоа сыграли только Игорь Акинфеев (531) и Игорь Лебеденко (386).

Нобоа – четвертый бомбардир РПЛ среди легионеров (75) – чаще забивали только Вагнер Лав, Сердар Азмун (по 85) и Квинси Промес (82). Среди действующих игроков РПЛ больше забивали Артем Дзюба (148), Федор Смолов (101) и Промес.

Уникальность Нобоа раскрывают данные Opta (статистика с сезона-2008) и их контекст:

• пятый по системе «гол+пас» (114), впереди – Дзюба (214), Смолов (129), Промес (115) и Дзагоев (115);

• десятый вместе с Аланом Дзагоевым и Денисом Глушаковым по голам без учета пенальти (по 52);

• шестой по передачам под удар (422), восьмой – по передачам под удар с игры и седьмой – со стандартов. Вхождение в топ-10 по передачам под удар стандартов особенно удивляет: Нобоа далеко не всегда являлся основным подающим. Например, в «Рубине» Крис делил стандарты с Бибрасом Натхо, в «Динамо» главными исполнителями были Балаж Джуджак и Матье Вальбуэна, а в «Ростове» и «Зените» Нобоа уступал право подач Тимофею Калачеву и Леандро Паредесу.

Нобоа – ключевая деталь топ-команд. Он выигрывал лигу с «Рубином», зажигал в «Ростове» и тащит «Сочи»

Нобоа не только выбил прекрасную статистику, но и был важной деталью нескольких сильных клубов.

С «Рубином» Крис брал лигу в сезонах-2008 и 2009 . В 2008-м Нобоа периодически проигрывал конкуренцию, но затащил в важнейшем матче против «Зенита» (4:1),перед которым казанцы выдали шесть ничьих подряд, а после него понеслись к золотым медалям., В конце сезона-2008 Нобоа оформил 3+3 и помог досрочно выиграть титул. В 2009-м Нобоа и Алехандро Домингес разрывали впереди, помогли защитить титул («Рубин» больше всех забил и стал лучшим по пропущенным) и разобраться с «Барселоной» на «Камп Ноу» (2:1).

Вместе с «Ростовом» Нобоа до последнего тура сезона-2015/16 боролся за золото. После этого «Ростов» зажег в Лиге чемпионов: в квалификации обыграли «Андерлехт» (2:2, 2:0) и «Аякс» (1:1, 4:1), а в группе бились с «ПСВ» (2:2, 0:0),«Атлетико» (0:1, 1:2) и даже «Баварией» (3:2, Нобоа забил со штрафного). Евросезон закончился только в 1/8 Лиги Европы – 1:1 и 0:1 с «Манчестер Юнайтед».

С «Сочи» Нобоа выиграл серебро-2021/22, оформив 7+5.

В «Зените» у Нобоа не получилось, но даже там он запомнился: отдал победный ассист на Дзюбу в эпичном матче с «Краснодаром» (3:2), который фактически стал чемпионским.

За четыре сезона в «Сочи» Крис оформил 33+16 по «гол+пас» (16+16, если не учитывать пенальти) – на этом отрезке в РПЛ выше результативность только у Дзюбы, Соболева и Азмуна.

Нобоа шикарен и в 37 (мышлением компенсирует недостаток скорости), а работа с Бердыевым – мотивация для новых рекордов

Этот сезон Нобоа начал в запасе из-за плохой физической формы (привез из отпуска восемь лишних килограммов) и интереса со стороны ЦСКА и «Зенита». Постепенно Крис вернулся в состав и стал одним из самых результативных игроков «Сочи» (10+1). Конечно, сразу шесть голов – реализованные пенальти, но и четыре мяча с игры – один из лучших результатов в команде (у Георгия Мелкадзе – 5, у Владислава Сарвели – 4).

«Нобоа поработал со многими тренерами. У него есть школа Бердыева, менталитет победителя, опыт побед в Лиге чемпионов и РПЛ, уникальный футбольный интеллект, знание своего тела, крепкая психика и отличная техника. Отсутствие скорости на фоне всего этого не выглядит недостатком.

Учитывая падение уровня чемпионата, Крис сможет играть еще года три, выделяясь на фоне остальных», – писал в своем телеграм-канале аналитик «Сочи» Александр Веряскин.

Сентябрьский матч против «Динамо» (2:1) – шедевр. В первые полчаса «Сочи» позиционно раскатывал соперника, а главным созидателем стал Нобоа. Он отскакивал под партнеров, уходил на фланг, передвигался между полузащитниками «Динамо» и отдал несколько классных передач.

Во второй голевой атаке Нобоа выступил завершителем: воспользовался расслабленностью Арсена Захаряна 41-я секунда видео) и успешно открылся под Мелкадзе.

«Динамо» мучалось с Нобоа и в серебряном матче прошлого сезона (1:5). Второй гол – топ-выстрел Ангбана с 30 метров и добивание Матео Кассьерры, но началось все с проникающей передачи Нобоа. Третий гол – классный заброс Нобоа.

За такой тактический диапазон Бердыев называет Нобоа компьютером. За несколько месяцев тренер дважды хвалил эквадорца в эфире «Коммент.Шоу» и интервью «Матч ТВ»: «Нобоа все ходы он просчитывает заранее. Таких игроков нельзя загонять в рамки, им нужна свобода».

Нобоа тоже обожает Бердыева и считает его главным тренером в карьере: «Знаком с ним с 22 лет. Я ничего тогда не знал ни про другой мир и другие культуры, ни про другой футбол, кроме эквадорского. Бердыев стал для меня вторым папой. Он и сам мне говорил: «Крис, ты мне как сын». Мы с ним и играли на одной позиции, и он многое мне показывал, учил. И сделал меня лучшим футболистом».

В «Коммент. Шоу» Бердыев делился, что наслаждался игрой Юсупова, Нобоа и Цаллагова, а в интервью клубному каналу «Сочи» рассказал, что хочет вернуть команду из серебряного сезона. Бердыев регулярно звал Криса в свои команды (кроме «Ростова» был еще период в «Рубине»-2017/18) и строил через него игру.

Вполне возможно, что при Бердыеве «Сочи» станет не таким атакующим, как при Вадиме Гаранине, но явная ставка на интеллект Нобоа может снова подарить волшебство на чужой половине.

Фото: premierliga.ru; globallookpress.com/Nikolay Alexandrov/Russian Look; РИА Новости/Максим Богодвид