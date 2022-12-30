Глебов почти идеален: пашет, уважает свой клуб (отказался от «Спартака»!), не боится болельщиков и выступает против Fan ID

Новая серия новогоднего сериала Sports.ru о людях с вдохновляющими историями. Илья Васильев рассказывает о полузащитнике «Ростова» Даниле Глебове.

В 2022-м российский футбол продолжил страдать: из РПЛ уехали сильные легионеры, воцарился FAN ID, а чиновники активно засматриваются в сторону Азии. Футбол так и не сделал шаг в сторону честности и открытости, но внутри системы все равно остались положительные герои.

Данил Глебов – один из лучших опорников сезона-2022/23. Он тактически прибавил после возвращения Валерия Карпина в «Ростов» и теперь сочетает важнейшие роли на поле (атакует и обороняется на каждой трети поля). А еще он против FAN ID.

Илья Васильев рассказывает о прогрессе полузащитника «Ростова».

Глебов не ушел в «Спартак» перед сложным сезоном, а затем стал капитаном «Ростова»

В августе 2021-го Валерий Карпин ушел из «Ростова» в сборную России. Команду принял Юрий Семин, но легендарный тренер не потянул: одержал одну победу в 7 матчах, делил 14-е место в чемпионате и неожиданно влетел в Кубке «Чайке» из села Песчанокопского Ростовской области.

После поражения от «Чайки» игроки «Ростова» пошли на разговор к разочарованным фанатам. Главным ответчиком стал Данил Глебов – именно 21-летнего полузащитника назначили капитаном команды из-за отсутствия Максима Осипенко.

– Парни, чего вам не хватает? Что случилось? Где перелом произошел? С «Ахматом» мы будем здесь, но это будет ваш шанс последний, правда. На такую игру мы не хотим смотреть.

– Мы понимаем, что мы обосрались, понимаем. Это позор, это позор.

– Ты ж еще молодой! Тебе есть что доказывать! Не играй за бабки!

– Я и не играю за бабки! Мы хотим выигрывать так же, как и вы.

Через несколько дней Глебов стал основным капитаном «Ростова», а затем в интервью «Чемпионату», что летом отказался от «Спартака»: «Я в «Ростове» почти три года: команда переживает не самое лучшее время и сейчас не лучшая ситуация, чтобы уходить. С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфер с криками: «Отпустите меня, я хочу в «Спартак». Да и не стал бы так делать никогда. Я адекватно принял бы любую позицию руководства.

Когда я только-только перешел в «Ростов», клуб мне очень сильно помог. «Спартак» – это, конечно, большой клуб, но человеческие отношения должны быть выше.

Уважение к клубу – важная деталь, которая множится на рефлексию и самообучение. Недавно Глебов рассказывал Sport24 об отчислении из школы «Локомотива»: он забивал на учебу и предупреждения о последствиях, из-за чего лишился места в интернате. «Локо» все же разрешил остаться в клубной структуре, но при условии, что Глебов сам снимет квартиру в Москве – такой возможности у его семьи не было, поэтому Данил согласился на предложение «Анжи». По словам Глебова, в Махачкале он понял, насколько важно единение в команде – именно тогда пришло осознание, что необходимо нести ответственность за себя и команду.

Данил корректен в общении болельщиками: осознает роль капитана, пришел в комментарии Sports.ru и выступил против FAN ID

Спустя пару недель после диалога с фанатами Карпин вызвал Глебова в сборную – тренер объяснил, что по совместной работе в «Ростове» Данилу уже известны игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам.

Полузащитник так и не сыграл против Словакии (1:0) и Словении (2:1), зато дебютировал на следующем сборе против Кипра (6:0), а затем вышел спасать Россию в Хорватии (0:1). Провал в Сплите был настолько ярким, что Карпин долго рефлексировал и дважды объяснялся через эфиры «Коммент. Шоу», а Глебов пришел в комментарии Sports.ru, чтобы поддержать Федора Кудряшова.

Если объективно, то Глебов не очень аккуратно высказался: «Не знаю никого, кто бы не ошибался: слесарь, сантехник, электрик – все допускают промахи. Просто футбол – массовое мероприятие, его смотрят много людей. Легче всего критиковать, но лучше поддержать Кудряшова». В итоге реплику Глебова не очень тепло приняли, но полузащитник не зарыл голову в песок, а ответил на последующую критику.

Разумеется, первоначальное неприятие связано с имиджем современных футболистов-лимитчиков – для большинства спортсмены остаются надменными, глупыми и оторванными от реальности из-за огромных зарплат, которые наполняются бюджетными деньгами. Например, недавно мы прочитали великолепное интервью Максима Канунникова (за 12 сезонов забил 36 голов в чемпионатах России), где нападающий рассказывал, как легко оставлял по 700-750 тысяч в магазине и даже не смотрел на суммы.

В монологе для Sports.ru Глебов размышлял иначе: «Капитан – звено между игроками и болельщиками, считаю общение обязательным. Особенно после неудачных матчей, иначе – провал. Нужно слышать болельщиков и объяснять, что мы, конечно, хотим выигрывать, как и они, руководство, тренеры, но бывают дни, когда что-то не получается.

Возможно, вы слышали, как я сказал болельщикам: «Я не играю за бабки». Думаю, болельщики не всегда понимают мотивацию футболистов. Если кто-то думает, что все выходят на поле только для того, чтобы заработать очень хорошие деньги, то ошибается. Когда я выхожу на поле, я думаю о нем. О том, как выиграть во чтобы то ни стало. А не о том, сколько зарабатываю».

Вообще единение фанатов и Глебова особенно заметно благодаря FAN ID – культура боления напрямую связана с протестами. От реформы страдают абсолютно все: футболисты лишаются поддержки, клубы – заработка, а фанаты – важной части своего досуга. В итоге за новый закон только депутаты.

«Ростов» – среди главных критиков FAN ID, а Глебов неоднократно рассказывал о солидарности с болельщиками: «По мне должен быть разговор с лидерами фанатского движения всех команд. Мне кажется, нужно выслушать друг друга и принять удобное для всех решение.

У фанатов есть своя позиция. Нужно уважать ее. Все болельщики бойкотируют. Естественно, мы не можем предъявить им, что они не ходят. У них позиция, они поддерживают другие клубы. Мы должны поддержать их. Если бы я был активным болельщиком, я бы не стал оформлять FAN ID».

Глебов прогрессирует при Карпине и осваивает гибридную роль в полузащите

В январе 2019-го Глебов перешел в «Ростов» и застал одну из самых ярких команд в клубной истории с тройкой Норманн – Еременко – Попов в полузащите. Он стал игроком ротации, а уже в следующем сезоне закрепился в основе и вошел в топ-5 команды по сыгранным минутам (уступил только вратарю Песьякову и основной паре центральных защитников). После ухода Норманна Глебов выиграл конкуренцию в опорной зоне: в сезоне-2021/22 лидировал по сыгранным минутам, а в этом чемпионате вообще обходится без замен.

«Карпин говорил, что еще в 2019-м я не знал, как обрабатывать мяч. Возможно, Валерий Георгиевич и чуть утрирует, но Глебов в 2019-м и сейчас – два разных игрока, не буду спорить. Не могу сказать, что все было настолько печально, но все-таки брака при передачах было слишком много. Он есть и сейчас.

Когда меня поставили опорником на место Норманна осенью 2020-го, стал еще больше отрабатывать длинные пасы. С ними мне помогал Михаил Осинов (третий по матчам за клуб в российской истории, сейчас тренер – Sports.ru) – и сейчас можем во время паузы на тренировке или после нее сделать по десять передач. Осинов – как мой личный тренер. Если на тренировке из, условно, пяти передач проходит три, он подходит после и предлагает доработать этот момент.

Сразу после перехода в «Ростов» у меня было очень много желтых карточек, но после двух удалений в матчах с «Арсеналом» и «Маккаби» за четыре дня в 2020-м все стало получше. Было много критики. Наверное, принял ее правильно – стал менее агрессивно идти в стыки. Но у меня и раньше не было агрессии для нанесения травмы – я такой же игрок, зачем ломать друг друга. Из-за молодости и желания выиграть каждый эпизод иногда шел в стык без головы – и все. Сейчас, если не успеваю, лучше отпласируюсь или увернусь, чтобы не поднять ногу выше дозволенного», – рассказывал Глебов в интервью Sports.ru.

После возвращения Карпина в начале 2022-го Глебов – один из главных игроков «Ростова». В весенний отрезок из-за отъезда легионеров много времени досталось молодежи, а Данил окончательно превратился в лидера. «Ростов» начал вторую половину сезона-2021/22 14-м (всего 2 очка от прямого вылета), но законил сезон 9-м и делил 4-е место по набранным очкам весной.

В этом сезоне Карпин продолжил эволюцию «Ростова»: команда прекрасна при владении на своей половине и средней трети, Глебов – важное звено в продвижении, контроле, а перед зимней паузой он еще и опасно включался около чужой штрафной.

В сумме Глебов обеспечивает несколько опций и точно один из самых прогрессирующих полузащитников России:

• при позиционной обороне становится третьим центральным защитником, чтобы Осипенко и Мелехин/Прохин играли чуть шире и страховали крайних защитников;

• в начале атак спускается к центральным защитникам для перехода на 3-4-3, после чего отдает разрезающие передачи/диагонали, позволяет Осипенко и Мелехину/Прохину подключаться на чужую треть;

• остается в опорной зоне, когда разыгрывает с защитниками Песьяков, и играет на подборах;

• вместе с Песьковым образовывает двойку разыгрывающих при начале атак;

• включается в прессинг по опорнику или атакует соперников сразу после потерь «Ростова»;

• протаскивает мяч на рывках на границе средней и финальной трети.

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Глебов – одно из главных открытий 2022 года. Данил закрепился в статусе лидера «Ростова» на поле (важнейшее звено во всех фазах) и в раздевалке (еще осенью 2021-го стал капитаном). Он откровенно размышлял о роли повязки, после чего рассказал о важности общения с фанатами: Глебов адекватно реагирует на критику, тоже против ограничений для болельщиков и с уважением относится к своему клубу.

Глебов – ключевой игрок с большим тактическим диапазоном, помогающий на обеих половинах, и почти безошибочно интерпретирующий разные роли при перестроениях – кажется, в 2023-м важность Данила станет еще более явной при условии, что «Ростов» максимально зависит от лидеров из-за обилия молодежи в составе.

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Фото: globallookpress.com/Edgar Breshchanov; РИА Новости/Александр Вильф, Сергей Пивоваров, Виталий Тимкив, Илья Питалев