Литвинов – новый герой «Спартака». Как он поменял оборону при Абаскале?

Илья Васильев – о трансформации молодой звезды.

Руслану Литвинову 21 год, но он для «Спартака» далеко не новое лицо.

Руслан дебютировал в «Спартаке» еще при Доменико Тедеско, но провел на поле чуть больше часа (30 минут в 6 матчах РПЛ плюс 34 – в Кубке России).

Руй Витория тоже не видел Литвинова в основе, но в сентябре Роман Зобнин вылетел из-за травмы, и «Спартак» остался с Наилем Умяровым, Йорритом Хендриксом и Литвиновым в центре полузащиты. Руслан выиграл конкуренцию и осенью 2021-го стал основным в важных матчах Лиги Европы против «Лестера» (3:4, 1:1) и «Наполи» (3:2, 2:1).

На зимних сборах Паоло Ваноли наигрывал Литвинова в обороне: он выходил страхующим или крайним центральным защитником. Весной Литвинов так и играл в тройке, а против «Урала» (3:1) вообще стал левым защитником.

Летом Гильермо Абаскаль временно сделал Литвинова правым защитником, но утверждал, что видит его в центре поля: «Мы можем потерять его важные качества, если он будет играть в защите. У него есть и хорошие качества для защитника, но я его вижу полузащитником». Сезон Литвинов начинал в запасе (вышел на замену против «Зенита» и «Ахмата»), но в Краснодаре стал шестеркой и был заменен во втором тайме после желтой карточки (4:1).

Параллельно развивалась история с нехваткой центральных защитников: с Кутеповым не продлили контракт, Абаскаль не рассчитывал на Кофрие, Маслов не играл в двойке и только недавно полноценно восстановился, а Джикия получил повреждение. Итог – перед «Оренбургом» (4:1) из профильных защитников оставался только Никита Чернов, поэтому Абаскаль маскировал отсутствие вариантов откатом Литвинова.

В интервью Sports.ru Литвинов рассказывал: «В защите тоже есть плюсы. Когда принимаешь мяч, ты больше видишь впереди себя, у тебя больше времени на обработку и принятие решения. В общем, все намного спокойнее. Если вдруг ситуация напряжная, берешь и выбиваешь мяч.

В опорке все вообще не так. Там надо быстро принимать решения, больше работы монотонной, больше бега, отбора, перестроений. При этом ты чаще с мячом, больше куража ощущаешь.

Конечно, в полузащите мне нравится чуть больше. Но это не тот случай, когда мне нравится только в полузащите, а в защите не нравится. Такого нет – обе позиции мне комфортны. Просто если выбирать, то опорка привлекательнее».

Руслан качественно начинает и поддерживает атаки. Он понимает, когда надо придержать мяч, направить атаку на фланг или покатить в середину – неоднократно его видение поля и исполнение ускоряли переход «Спартака» в финальную треть. В то же время смелость несколько раз приводила к привозам (с «Уралом» спас Селихов, против «Динамо подчистил Умяров), а Литвинов не входит в топ-10 защитников РПЛ по продвижению (зато лучший с игры среди центрдефов в «Спартаке»). В сумме перевод Литвинова в защиту дает «Спартаку» несколько опций:

• он играет простыми передачами опорнику или на фланг, но не подставляет партнеров под давление;

• качественно выносит в сторону Соболева под плотным прессингом (форвард смещается под его забросы в правый полуфланг – это отработанный алгоритм);

• отдает проникающие передачи, когда соперник располагается в среднем/компактном блоке;

• после отбора быстро находит свободных партнеров;

• поддерживает атаки подключениями в финальную треть (продвигающими передачами или забросами).

Например, в матче с «Факелом» Литвинов отлично разобрался с прессингом. Соболев просил передачу от Джикии, но Георгия смутило давление Максимова и Акбашева. Он сыграл проще, но подставил команду под прессинг (Воронеж умеет перекрывать фланги).

Передача Хлусевича назад спровоцировала давление на Максименко и Денисова, но Литвинов грамотно разобрался и поднялся в опорную зону, чтобы помочь Хлусевичу (если бы не это движение Литвинова, пришлось бы безадресно забрасывать вперед или отдавать под давление Мартинсу).

Литвинов спокойно принял мяч на свободном пространстве и эффектно забросил под рывок Промеса. Эпизод закончился заблокированным ударом Игнатова.

После «Сочи» (3:0) и «Динамо» (0:1) Абаскаль объяснил задачи Руслана: «Литвинов и Джикия часто играли на опережение, выигрывали единоборства, тем самым помогали атаке. Руслан может играть в защите, а по ходу матча подниматься в полузащиту. В защите он нам дает одно, в полузащите – другое. Сзади он хорош при выходе из обороны, еще хорош в единоборствах. Под стиль игры с высоким прессингом он отлично подходит. Держит концентрацию, не расслабляется.

А в полузащите у него хороший вертикальный пас, он может обострять. Еще Руслан хорош в районе 16 метров, линии штрафной – у него отличный удар».

Ключевая деталь – высокая линия обороны, в которую вписался Литвинов. Центральные защитники «Спартака» действуют очень агрессивно после потерь атакующей группы: мгновенно разбирают соперников и включаются в отбор, так они обеспечивают быстрый возврат мяча или тормозят резкие переходы соперников.

Литвинов практически безошибочно включался в разные единоборства: поджимал нападающих со спины и не позволял развернуться, вступал в верховые дуэли, встречал на скорости, неоднократно оставался последним и страховал борьбу Джикии и Чернова – сейчас он на 10-м месте по отборам и на 12-м по перехватам среди центральных защитников (неплохо, учитывая, что его перевели назад только в третьем туре).

Литвинов играл против разных типов нападающих (мощная пара у «Урала» и «Факела», ложная девятка «Оренбурга», подвижная тройка «Сочи») и около своей штрафной справлялся всегда.

В низком блоке игра зависела от коммуникаций с правой восьмеркой, опорником и центральным защитником. Литвинов много подсказывал партнерам и даже руководил, при этом ему регулярно нужно было делать непростой выбор – например, выброситься или нет на подстраховку в полуфланг/середину. Литвинов хорошо ориентировался в пространстве и соперниках, совершил несколько важных отборов, обеспечивал подстраховку за спиной Джикии/Чернова и в опорной зоне (не позволял разворачиваться нападающим).

Литвинов начинал центральным защитником в пяти матчах и пока обошелся без грубых ошибок. Особенно прекрасна была игра против Мелкадзе и Сарвели: Руслан выжимал их из своей зоны и практически не позволял разворачиваться на скорости. Был единственным постоянным звеном сзади, поскольку Джикия пропустил «Оренбург» и «Урал» (из-за чего играл Чернов).

Сравнение первых двух туров и отрезка с Литвиновым не очень корректно, так как 13-е место «Спартака» по допущенной опасности с игры объясняется игрой в меньшинстве против «Ахмата» (речь о первых двух турах). Начиная с «Оренбурга», команда Абаскаля в порядке: на 2-м месте по допущенной опасности (лучше только «Зенит») и на 3-м – по пропущенным голам (выше – «Краснодар» и «Зенит»).

В этом сезоне Литвинов еще не играл против такой мощной атаки, как у «Зенита». Если Абаскаль выпустит Руслана, многое решится в его дуэлях с нападающими: атакующая тройка зенитовцев очень подвижна и быстра на всех участках поля. Но, учитывая контратакующий потенциал «Спартака», интересно понаблюдать за началом атак после его отборов: Литвинов быстро находит свободных партнеров. И это может принести опасные моменты.

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф