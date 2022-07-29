Новый защитник «Динамо» из Парагвая: любит агрессивные забеги вперед, начинает атаки и улучшает борьбу

Но есть и проблема.

«Динамо» закрывает проблемную позицию центрального защитника: после отъезда Фабиана Бальбуэны команда начала сезон с экспериментальными парами Кутицкий-Паршивлюк и Кутицкий-Сазонов. На этой неделе клуб подписал 22-летнего парагвайца Роберто Фернандеса из «Гуарани» за 3,5 миллиона евро.

Кто это такой?

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Фернандес с 13 лет воспитывался в структуре парагвайского «Гуарани» и дебютировал в основе еще три года назад. Одним из важнейших игроков родной команды он стал только в 2021-м: второй по сыгранным минутам и в топ-5 по количеству матчей (33 из 40 в сезоне).

Фернандес выделялся среди защитников в чемпионате Парагвая – постоянно в топе по борьбе и единоборствам.

В сборной Роберто далек от статуса ключевой фигуры, но по крайней мере вызывался в январе, когда Парагвай сыграл в квалификации ЧМ-2022 против Уругвая (0:1) и Бразилии (0:4).

«Неплохо чувствую себя как при игре внизу, так и в верховой борьбе, а также стремлюсь забивать мячи», – рассказывал о себе Роберто.

По словам главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, клуб давно вел Фернандеса, а спортивный директор Желько Бувач отметил левую ногу защитника и хорошую игру вверху.

«Динамо» и правда требовался защитник, способный качественно начинать атаки. После отъезда Бальбуэны и Ивана Ордеца команда в этом компоненте просела – например, под прессингом «Ростова» (1:1) крайне не хватало хороших длинных передач и забросов. Фернандес не похож на полноценного глубинного диспетчера, но в Парагвае он неплохо забрасывал вперед, периодически использовал свободные зоны для разрезающих передач и уходил в левый полуфланг, когда опорник создавал ситуативную тройку.

Нужны «Динамо» и навыки Фернандеса в борьбе – тут тоже очевидная просадка в отсутствие Ордеца и Бальбуэны. Среди Кутицкого, Сазонова и Паршивлюка, игравших в центре защиты в первых турах, в единоборствах на дистанции хорош только Сазонов.

В Парагвае Фернандес с каждым годом прогрессировал в борьбе. Изначально он не справлялся с нагрузкой (56% выигранных единоборств в обороне, 60% наверху в 2020-м), но в прошлом сезоне сделал огромный рывок по количеству и качеству дуэлей (вошел в топ-5 Парагвая – 69% выигранной борьбы), а в 2022-м только прибавил (73%). Это сделало его одним из лучших защитников лиги – некоторые выигрывали борьбу больше в абсолютных числах дуэлей, но реже в процентном соотношении.

Правда, в борьбе есть нюансы. Фернандес качественно боролся 1-в-1 – например, приклеивался к спине и, даже если не добирался до мяча, блокировал движение соперника. Но периодически агрессия приводила к двойным шансам, когда Роберто стоял перед выбором. Как итог – мог получиться интересный атакующий перформанс или фэйл около своих ворот.

Например, в этом эпизоде Фернандес сыграл на опережение, считал возможность для подключения и забежал в штрафную (вратарь спас).

Скриншоты сделаны в InStatScout

В игре с «Олимпией» (0:2) он снова агрессивно выбросился, отобрал мяч и потащил его вперед.

Но в этом же матче была и другая ситуация: Фернандес вылетел на подстраховку в опорную зону и заблокировал соперника, но из-за неудачного отскока «Олимпия» проскочила через освободившуюся зону.

В другой игре с «Олимпией» (0:1) он поздно сделал пару шагов вперед, и соперник снова забежал за спину защитникам.

У Фернандеса три гола за «Гуарани»: месяц назад он сравнял счет в матче против «Либертада» на угловом (1:1), а два других мяча забил в контратаках после стандартов, когда добегал до чужой штрафной и замыкал передачи.

Как итог – «Динамо» подписало левоногого центрального защитника в основу, который хорошо обращается с мячом, вполне качественно ведет борьбу и подходит для агрессивного футбола с высокой линией обороны. Смелость парагвайца может привести к разным последствиям, но стилистически поможет команде: «Динамо» необходим защитник с хорошей борьбой.

Скорее всего, Фернандес – не последний новичок. Команду уже покинули трое защитников (Бальбуэна, Ордец, Евгеньев), вот-вот уедет Варела. Приходится собирать оборону заново.

Фото: fcdm.ru; кадры трансляции «Tigo Sports»