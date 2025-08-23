Морган о дубле Дьокереша «Лидсу»: «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне благодаря этой голевой машине»
Пирс Морган предрек «Арсеналу» победу в АПЛ.
«Канониры» разгромили «Лидс» во втором туре со счетом 5:0. Дубль на счету новичка лондонцев Виктора Дьокереша.
«Два гола от нашего нового лидера. «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне… И все это благодаря этой голевой машине», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет на везде с «Ливерпулем». Встреча пройдет 31 августа.
Увольнять ли Семака?34548 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Пирса Моргана в Х
