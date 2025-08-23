Морган о дубле Дьокереша «Лидсу»: «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне благодаря этой голевой машине»

Пирс Морган предрек «Арсеналу» победу в АПЛ.

«Канониры» разгромили «Лидс » во втором туре со счетом 5:0. Дубль на счету новичка лондонцев Виктора Дьокереша .

«Два гола от нашего нового лидера. «Арсенал» выиграет АПЛ в этом сезоне… И все это благодаря этой голевой машине», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган .

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 6 очками. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет на везде с «Ливерпулем». Встреча пройдет 31 августа.