Бикфалви – легенда РПЛ. Спасая «Урал» от вылета, вошел в топ-10 по «гол+пас» последних лет

Эффективность – на уровне Чалова и Классона.

Эрик Бикфалви – главный герой весеннего спасения «Урала» от вылета. Начиная с марта он забил 7 мячей (в том числе «Краснодару», ЦСКА и «Динамо») и закрепился в статусе одного из лучших игроков в истории клуба. Эрик – главный бомбардир «Урала» в чемпионатах России (41, опередил Юрия Матвеева с 33 голами) и второй по сыгранным матчам в РПЛ (137, Денис Кулаков – 185).

Легионеры нечасто так привязываются к региональным командам, а Бикфалви – в топе иностранцев по длительности пребывания в РПЛ. Бикфалви – знаковая фигура для нашей лиги. Румын переехал в Россию в сезоне-2016/17 – раньше здесь оказались только Кристиан Нобоа, Александр Мартынович (свободный агент после ухода из «Краснодара»), Мачей Рыбус (свободный агент, покинул «Локомотив»), Ивелин Попов (после завершения сезона перешел в «Левски»), Квинси Промес плюс натурализованные Гильерме, Жоаозиньо и Марио Фернандес (приостановил карьеру).

Летом 2016-го Бикфалви подписал контракт с «Томью», но уже зимой перебрался в «Урал». За полгода в Томске Бикфалви оформил 3+1 (причем «Томь» выстрадала 8 мячей в 17 турах): запустил камбэк против «Локомотива» (2:2), забил в конце «Оренбургу» и открыл счет с «Локо» в игре второго круга (1:6) – и логично становился лучшим игроком команды по версии болельщиков с октября по декабрь.

Дальше – классическая история с проблемным финансированием. В клубе накопились многомиллионные долги по налогам, «Томь» перестала платить игрокам, РФС запретил регистрацию новичков, приставы арестовали одно из зданий и средства на клубном счете, а зимой вся команда разбежалась: кроме Бикфалви Томск покинули Кирилл Комбаров, Александр Жиров, Антон Коченков (был в аренде), Виталий Дьяков. В итоге руководство заявило 13 воспитанников 1999 и 2000 годов рождения.

«Урал» тоже мучился от огромных проблем. Команда была одной из худших по ожидаемым забитым и пропущенным голам и шла в зоне стыковых матчей (14 очков, опережали «Оренбург» и «Арсенал» на 2 очка, «Томь» – на 5).

Бикфалви сразу выделился: стал самым бьющим игроком, вторым по «гол+пас» (2+1), третьим по ключевым передачам и созданным с игры моментам (xG90+xA90). «Урал» ужасно закончил чемпионат (1 очко в 5 матчах), но последняя победа пришла благодаря голу Бикфалви (1:0 против «Томи») – команда набрала 30 очков и финишировала 11-й (избежали переходных матчей по дополнительным показателям).

В следующих сезонах Бикфалви превратился в главного бомбардира команды (5 сезонов подряд забивал больше всех) и при этом регулярно менял позиции: был нападающим, атакующим полузащитником и даже выходил в опорной зоне. Его дубль затащил «Урал» в полуфинал Кубка России-2016/17 (при счете 1:3 в пользу «Краснодара» дважды забил – команда выиграла в серии пенальти), а удар издали выбил «Спартак» в сезоне-2018/19 – так екатеринбуржцы дважды доходили до финала.

Бикфалви – в топ-10 по «гол+пас» с момента появления в лиге, пятый по голам без учета пенальти и единственный игрок команды, постоянно борющейся за выживание.

Еще одна черта Эрика – три сезона из пяти он в топ-5 по вкладу в забитые мячи команды (соотношение голов игрока и команды).

В этом сезоне реализация Бикфалви сохранила «Уралу» место в РПЛ. В первой половине чемпионата он был основным нападающим в оборонительных 3-4-3, а в конце помог с атакующей трансформацией. «Урал» перешел на 4-2-3-1 с владением и короткими розыгрышами. Бикфалви играл основного форварда и стал лучшим бомбардиром весны без учета пенальти, забив 7 голов «Урала» из 15 (46,6%).

Эрик провел фантастическую весну: едва не вытащил матч с «Краснодаром» (1:2 – забил плюс дважды мог сравнивать), вывел «Урал» вперед в матче с ЦСКА (2:2), открыл счет против «Уфы» (2:1), отыгрался и забил победный гол «Динамо» (3:2), оформил дубль в важнейшей игре против «Рубина» (3:0).

Во второй половине чемпионата Бикфалви забил двум прямым конкурентам («Рубину» и «Уфе») и стал самым бьющим игроком команды. У него 4 победных гола за сезон (больше только у Николая Калинского из «Нижнего Новгорода» – 5). Точность Эрика принесла «Уралу» 36,3% очков за сезон (если учитывать только победные мячи).

В апреле Бикфалви рассказывал, что реальных шансов пойти на повышение у него не было: «Меня никогда не звали в топ-клубы РПЛ. Никто из них не интересовался мной». Это подтверждал и президент «Урала» Григорий Иванов – он упоминал небольшие отступные нападающего и отсутствие запросов от других команд.

Недавно агент Даниель Драгош пояснил, что Бикфалви не против сменить команду: «Он чувствует себя очень хорошо в России, и у него контракт еще на два года с клубом. Думаю, у него есть желание перейти в российский топ-клуб».

Возможно, голы через себя и удары в стиле Бергкампа порадуют еще и кого-то в Москве.

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Фото: premierliga.ru