Готовимся к финалу Кубка: «Спартаку» Ваноли комфортно в топ-матчах, а у «Динамо» худший отрезок при Шварце

Все решится в опорной зоне «Динамо».

Российский сезон завершается – в воскресенье «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок России.

Скорее всего, этот матч станет последним для Сандро Шварца в России. Для «Спартака» финал – шанс спасти катастрофический сезон.

Илья Васильев – о том, как команды подходят к исторической игре.

У Ваноли нет постоянной схемы, но он хочет использовать сильнейшие качества игроков. Лучше всего получалось в топ-матчах

Финал Кубка – главный матч «Спартака» в сезоне-2021/22, от которого, вероятно, зависит судьба Паоло Ваноли .

За полгода в России Ваноли использовал несколько схем и разные вводные внутри них:

– 3-4-3 с высоким прессингом и рывками за спину – так «Спартак» победил ЦСКА в Кубке (1:0) и «Динамо» в чемпионате (2:0);

– оборонительные 3-5-2, трансформирующиеся в 5-3-1-1 при обороне (1:1 с «Зенитом»);

– 3-5-2 с большими нападающими – Николсон и Соболев затоптали «Арсенал» (3:0);

– 4-4-2 – хороший первый тайм в Екатеринбурге (3:1), возвращение в игру с «Крыльями» (2:1), неплохой второй тайм с «Рубином» (1:1, после перерыва перестроились с 3-5-2).

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отмечал перфекционизм итальянца: «Требовательность, которую Ваноли привнесет в «Спартак», будет на высочайшем уровне. У нас с ним есть общее качество – внимание к деталям. Он может показаться придирчивым, но это не так. Работа над маленькими деталями позволит добиться много. В этом и есть секрет успеха».

Правильная психология, организация игры и внимание к деталям – главные тезисы Ваноли и Каттани. Концепция лучше всего работала в топ-матчах.

Сначала «Спартак» оказался слабее ЦСКА (0:2), но затем грамотно разобрал «Динамо» (2:0) и перекрыл позиционные атаки «Зенита» (1:1). Плюс Ваноли подготовился в Кубке России: закрыл звезд ЦСКА (1:0) и использовал высокую линию обороны «Енисея» (3:0).

Важный момент лучших отрезков – отказ от владения. Весной «Спартак» в среднем владеет мячом 54%, но в равных составах в матче с «Динамо» держал мяч 49,9% (Варела получил вторую желтую в дополнительное время первого тайма). Похожая история была и до второй желтой карточки Гбамена в дерби – «Спартак» показал 48% владения и смотрелся сильнее благодаря организованному прессингу.

С «Енисеем» «Спартак» доминировал через контратаки: подбирал мяч и разгонялся, создавая выходы один на один из-за высокой линии защитников красноярцев (44% владения). Также Ваноли не настаивал на владении в Екатеринбурге: «Урал» забрал мяч в первом тайме (56,4%), но гости трижды забили, использовав смещения Промеса и Мозеса в середину поля.

Против «Зенита» «Спартак» совсем отказался от мяча. «Зенит» владел 69% (до гола Соболева – 67,3%), но при счете 0:0 ничего не придумал в позиционных атаках (намеки на остроту были только в контратаках после потерь «Спартака»).

Нельзя сказать, что в таких условиях «Спартак» идеально оборонялся. Против «Динамо», ЦСКА и «Зенита» эпизодически пропускали быстрые отрывы, но идеи по сдерживанию смотрелись гораздо четче, чем в матчах, когда нужно было доминировать.

Бакаев и Промес разрывали «Динамо» смещениями, ЦСКА был запрессингован, Ваноли закрыл Вендела, но «Спартак» очень однообразен на мяче без пространства

Конструктив у чужих ворот – вопрос не только владения. Основные проблемы лежат в стартовых планах Ваноли – мы уже затрагивали спорные решения итальянца.

По сути, «Спартак» не выдал ни одного стабильного матча в РПЛ (кроме тонущего «Арсенала» – 3:0) и очень сумбурно атаковал.

Например, в позиционной атаке угрожали только при окончательной парковке «Нижнего» во втором тайме, с «Рубином» заиграли при переходе на 4-4-2 из-за увеличения количества навесов и фланговой игры (похожий сценарий был с «Крыльями»).

«Спартак» доминировал по тайму против «Крыльев», «Рубина» , «Урала», а также добавил по 20-30 минут против «Нижнего» и «Ростова» .

У «Спартака» были интересные розыгрыши после креатива Бакаева и Игнатова, а также смещения Мозеса и Промеса в середину, но лучшие атакующие отрезки связаны со стандартами (подачи, второй темп) и контратаками (могли прибивать ЦСКА и «Зенит»).

Например, против «Динамо» «Спартак» избавлялся от прессинга за счет инсайдов, качественно открывавшихся под передачи. Благодаря Бакаеву и Промесу быстрые отрывы удалось реализовать.

Против ЦСКА идеально реализовали персональный прессинг: агрессивно и организованно давили по всему полю, выдавливая во фланги, перекрывали передачи ближним, а тройка защитников играла со нападающими ЦСКА до упора (доходили даже до трети соперника). В том матче «Спартаку» снова не приходилось разыгрывать коротко – ЦСКА позволял защитникам стрелять в сторону атакующей тройки.

В первые 50 минут «Зенитом» в «Спартак» не позволил ничего у своих ворот за счет низкого блока и плотной игры по Венделу с подстраховкой в финальной трети. Два качественных тайма в равных составах против «Динамо» и ЦСКА и хороший разбор стартовых идей «Зенита» с «Енисея» – маловато, но в матчах с аутсайдерами было и гораздо хуже.

Финиш сезона – худший отрезок «Динамо» при Шварце. Очень сильно просели в обороне

Поражение от ЦСКА (0:1) запустило ужасную серию – «Динамо» проиграло трижды подряд в РПЛ, впервые при Сандро Шварце. Последние матчи – ужасный отрезок, но и на нем «Динамо» могло набрать больше очков. Например, против ЦСКА (0:1) Тюкавин попал в штангу, «Урал» в первые 20 минут часто терялся под прессингом (2:3), с «Локо» «Динамо» вело 3:1 (итог – 3:3).

Весной «Динамо» сильно просело в обороне. В пяти матчах пропустили 17 голов (41,4% пропущенных мячей за весь сезон) и стали допускать гораздо больше ударов (5,04 из штрафной за игру в 25 турах, 9,2 – в последних играх).

С конца апреля «Динамо» – худшая команда РПЛ по пропущенным голам, ожидаемым и набранным очкам (даже у «Арсенала больше – 2), допущенному xG.Также – двенадцатая по созданному xG и седьмая по реальным голам.

По ходу весны Шварц не говорил о проблемах «Динамо», но после разгрома от «Сочи» (1:5) рассказал о деталях: «К сожалению, в последних матчах мы играем недостаточно компактно и агрессивно. Мы пропустили очень много мячей за последние встречи, и мы критично анализируем нашу игру. В первую очередь мы должны проанализировать эти пропущенные мячи, переложить это на тренировочный процесс, наладить сбитые настройки и подойти с надежной обороной к последнему матчу сезона. Мы уже не раз по ходу сезона показывали, что умеем цепко и дисциплинированно обороняться».

Сбитые настройки – наиболее точное утверждение. Одна из ключевых проблем – опорная зона. «Динамо» допустило много моментов из середины после собственной агрессии в прессинге. Сложности были и в среднем блоке – «Крылья», «Локо» и «Сочи» находили пространство при динамовском откате назад.

После возобновления сезона «Динамо» не усовершенствовало прессинг, а лига к нему привыкла. Подготовка «Крыльев» и «Сочи» – идеальный пример по разбору опорной зоны динамовцев.

«Крылья» успешно манипулировали динамовскими позициями: центральные защитники контролировали мяч в своей трети, крайние защитники удерживали расстояние от вингеров и защитников «Динамо» и обеспечивали ширину, опорник Якуба пользовался свободой (его накрывали не сразу). В итоге «Крылья» проходили прессинг и развивали атаки через центр. Там помогал левый нападающий Зиньковский, несколько раз смещавшийся в середину и создававший численное преимущество.

«Сочи» использовал ширину от латералей и умное движение полузащитников, растягивая тройку опорников «Динамо» (Нобоа, Цаллагов, Ангбан и Юсупов хорошо открывались).

Общее от «Крыльев» и «Сочи» – качественная игра на третьего и отскоки под передачи назад (игроки оставались свободными) – это окончательно нарушало компактность тройки центральных полузащитников «Динамо». В системе Шварца восьмерки часто помогают флангам, а вингеры остаются немного выше, но когда полузащитников отыгрывали, соперники получали свободные зоны около штрафной и на флангах.

46 допущенных ударов из 55 были из штрафной (83%, доля остальной части сезона – 59,1%), все 17 голов – допущенная острота внутри штрафной.

Удары по воротам «Динамо» в последних 5 турах – данные InStat

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«Спартак» кажется фаворитом благодаря подготовке Паоли Ваноли к топ-матчам. Красно-белым было удобнее, когда они подстраивались под слабые качества соперников. Агрессия, компактность в среднем блоке, контратаки и фланговая игра – главные шансы «Спартака» на победу в финале Кубка.

Сандро Шварц признавался, что «Динамо» нуждается в перезагрузке. На финише сезона команда испытывала огромные проблемы в защите, опорной зоне и быстрых отрывах. За полтора года в России Шварц удивлял тактическим постоянством – «Динамо» практически не отказывалось от 4-3-3 и не переходило на прагматичный футбол. Возможно, ради трофея Сандро удивит «Спартак», чтобы замаскировать слабые стороны последнего отрезка.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander; РИА Новости/Владимир Астапкович