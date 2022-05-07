Неопределенность с вылетом оживила РПЛ. «Урал» заиграл в атаку, аутсайдеры вмешались в медальную гонку

Спортивный принцип – одна из главных тем второй части сезона. После 24 февраля часть легионеров покинула Россию, нарушилось авиасообщение в Ростов и Краснодар (команды добираются на матчи на поездах), а руководители клубов забеспокоились о бюджетах на следующий сезон.

Последнее – самое страшное. Вылет в ФНЛ – гарантированное снижение бюджетных средств, увеличение логистических расходов, падение в имидже (особенно для клубных менеджеров).

Ниже – о хроника споров и последствий разговоров о моратории.

Большинство проголосовало за мораторий и расширение, но исполком РФС признал, что клубы не учли мнение ФНЛ

28 февраля выяснилось, что руководители клубов из опасной зоны организовали свой союз спасения. Президент «Урала» Григорий Иванов предложил вариант, при котором из-за форс-мажора путь из РПЛ в ФНЛ временно перекрывают (данные – Рейтинг Букмекеров). В начале марта клубы проголосовали за мораторий на вылет из РПЛ и расширение лиги до 18 команд (10 – за, 5 – против, «Спартак» отсутствовал).

«В этом сезоне потерялся спортивный принцип, потому что многие команды лишились своих иностранных игроков. Из «Урала» ушли четыре человека. Мы вернулись со сборов, а у нас вдруг уехал капитан команды, ведущий игрок Денис Кулаков. У «Рубина» тоже много кто уехал. А посмотрите на «Краснодар»!

Будет нечестно, если в этом сезоне кто-то вылетит из-за таких проблем. Команды готовились, платили деньги, а тут раз – и отправляйтесь в первый дивизион? Но это мое мнение. Пускай коллеги тоже выскажутся.

10 клубов высказались за мораторий на вылет. Многие спрашивают: как мы будем смотреть в глаза командам ФНЛ? Так пускай они заходят, две команды, без проблем», – высказался Григорий Иванов.

Шамиль Газизов давно лоббировал идею расширения, поэтому февральские события – автоматический триггер на активность его кампании: «Я считаю, что мораторий на вылет будет правильным решением. Большинство клубов проголосовали за. Стоит задача сохранить футбол».

Один из аргументов Газизова – наличие 18 команд позволит легче вздохнуть клубам ниже первой пятерки. По его мнению, молодежь получит больше шансов на раскрутку и отъезд в Европу, плюс с увеличением количества матчей возрастут доходы от телевидения.

Но логика говорит об обратном: большинство игр команд с 12-го места по 16-е практически не смотрятся (в том числе между собой), а атакующая ментальность «Крыльев Советов» – исключение из правил. Большинство аутсайдеров заезжают в лигу на автобусах из 5 защитников в надежде на контратаки. Российская школа тренеров почти не выпускает специалистов, настроенных на зрелищность и интенсивность, поэтому расширение вряд ли повлияет на смотрибельность (даже в матчах между равными).

Недавно генеральный директор «Уфы» высказался конкретнее: «Я придерживаюсь мнения, что если «Уфа» вылетит из РПЛ, ее [«Уфы»] не будет. Наверно, будет большая-большая перезагрузка, а сколько времени это займет, я не знаю. Мы пытаемся всеми силами уйти от госфинансирования, но это, к сожалению, можно сделать только в Премьер-лиге».

Самое интересное, что основная тема переговоров – не расширение, а мораторий на вылет. Увеличение команд – лишь побочный эффект заморозки турнира, чтобы сгладить потенциальный конфликт с ФНЛ.

Никто не предложил расширение РПЛ за счет смягчения лицензирования (так уже прокатывали «Оренбург» и «Аланию» из-за качества стадионов), ни один клуб не озвучил мысль о реформах по спортивному принципу – а ведь на повышение претендовали четыре команды из ФНЛ, но в системе координат утопающих учитывалось положение только вылетающих клубов.

Неопределенность сохранила спортивный принцип: аутсайдеры повлияли на медальную гонку, «Ростов» и «Химки» в топ-7 по очкам весной, «Урал» вернул атакующий футбол

Вопрос вылета до сих пор не решен: большинство клубов голосовало за мораторий и расширение, но исполком РФС мыслит иначе. 23 марта Александр Дюков предложил сформировать рабочую группу, которая подробно изучит вопрос вместе с представителями РФС, РПЛ и ФНЛ.

Президент РФС признал экстраординарность ситуации, но отказался от радикальности: «Действительно, клубы РПЛ находятся в непростой экономической ситуации, но апелляция к тому, что это привело к нарушению спортивного принципа, на наш взгляд, является неправильной. Условия усложнились, но мы считаем, что этот аргумент не имеет оснований.

Если мы считаем, что спортивный принцип нарушен, более правильным была бы приостановка или прекращение чемпионата. Но этот шаг был бы неправильным, так как у клубов есть обязательства перед спонсорами и болельщиками.

Предложение РПЛ нарушает спортивный принцип в отношении ФНЛ. Но это экспресс-анализ. Возможно, в мае будет принято какое-то иное решение».

Долгие споры спасли спортивную составляющую сезона-2021/22. Да, отъезд легионеров, новые экономические реалии и затруднение авиасообщения повлияли на команды. Но неопределенность помогла в другом – турнирная таблица формировалась на футбольном поле, а не в кабинетах. Чемпионство, гонка за медали, конкуренция в зоне стыков и вылета – все это распределяется благодаря борьбе.

Возможно, РФС и РПЛ пойдут на компромисс с клубами, но неопределенность заставила работать не только на исполкомах и совещаниях. Отмена вылета в феврале-марте обеспечила бы безразличие – интриги нет, никто не цепляется за очки. Какой смысл бороться за жизнь, когда теплое место уже обеспечено?

В начале споров интересную тему подсветил Андрей Аршавин: «Спортивный принцип не должен страдать, он должен быть на первом месте. К примеру, вот «Зенит» уже сыграл с «Уфой», она скоро будет играть с ЦСКА. Только, играя с нами, они боролись за то, чтобы остаться, а против ЦСКА уже будут знать, что не вылетают. Это неправильно».

В итоге борьба внизу таблицы повлияла даже на медальную гонку:

• «Динамо» оступилось на «Ростове» (1:1) и потеряло математические шансы на титул против «Урала» (2:3);

• ЦСКА едва не проиграл «Уралу» (2:2), попал под контратаки «Химок» (2:4), упустил победу в Уфе (1:1).

И «Ростов», и «Урал» доработали свою философию.

Руководство ростовчан прочувствовало ситуацию и воспользовалось договоренностями с Валерием Карпиным – сейчас команда на 5-м месте по набранным очкам весной, в 5 баллах от стыковых матчей и в 11 – от пятнадцатого места.

«Урал» тоже изменился – задумался об атаке. После назначения Игоря Шалимова команда быстро перешла на оборонительные 3-4-3, но все равно весной падала все ниже. Возможно, именно потенциальный вылет в ФНЛ вынудил играть в упрощенную версию шалимовского «Краснодара» – команда разыгрывала мяч от ворот и комбинировала на чужой половине.

Главный тренер не говорил об этом публично и списал новую философию на хорошую форму Олега Шатова и Эрика Бикфалви, но «Урал» стал гораздо смелее, приблизившись к вылету: екатеринбуржцы использовали 4-2-3-1 против «Уфы» (2:1) и «Динамо» (3:2) и лезли вперед даже в Москве. В этих встречах «Урал» набрал 6 весенних очков из 8. Впереди у «Урала» «Спартак», «Рубин» и «Арсенал» – каждый матч невероятно важен для сохранения прописки и финансирования.

«Химкам» пришлось сложнее. Команда уходила на зимний перерыв последней (14 очков) и многое потеряла после отъезда легионеров (например, Ламкель Зе топово усилил нападение). Но сейчас «Химки» – седьмые по набранным очкам весной, выбрались из зоны прямого вылета и могут избежать теоретических стыков.

Если объективно, команда Юрана не добавила в качестве игры, несмотря на тактический поиск, зато воспользовалась чужими ошибками и падением «Арсенала» и «Рубина»: Илья Лантратов отразил пенальти Артура Юсупова (0:0, неплохо закрылись) и несколько раз спас против «Нижнего» (0:0) и «Крыльев» (4:1), а ЦСКА наиграл на пару голов в начале встречи (4:2, помогли классные контратаки).

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Возможно, РФС пойдет на компромисс: две лучшие команды ФНЛ выйдут в РПЛ напрямую, а третье и четвертое место сыграют переходные матчи против двух аутсайдеров чемпионата России.

Долгий анализ сохранил спортивную составляющую этого сезона: аутсайдеры бились за очки с «Динамо», ЦСКА и «Сочи», а яркая борьба за место в РПЛ еще впереди. Да, неопределенность – не идеальное решение, но РФС впервые в такой форс-мажорной ситуации, а клубам пришлось играть не только в кабинетах, но и на поле.

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Фото: vk.com/fc_ue; vk.com/fcrostov; fcufa.pro; РИА Новости/Рамиль Ситдиков