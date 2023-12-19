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💣 Джикия и Мозес могут уйти из «Спартака». Что происходит?

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Сразу два футболиста основного состава «Спартака» могут в ближайшее время покинуть клуб.

InterZone сообщает, что Виктор Мозес может вернуться в «Интер».

По информации источника, в клубе считают 33-летнего нигерийца оптимальным вариантом для усиления защиты в плане соотношения цены и качества.

Мозес уже выступал за «Интер» на правах аренды в сезоне-2019/20, после чего перешел в «Спартак». Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

Спортивный директор футбольного агентства SA-Agency Никита Семенюк сообщил об интересе «Аль-Иттифака» к Георгию Джикии.

Однако вице-президент саудовского клуба Хатем Элмесихел опроверг слухи:

«Нет, это неправда».

Контракт 30-летнего россиянина с московским клубом действует до конца мая 2024 года.

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3 комментария
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Это называется трансферы)) мозес перестал стараться играть давно, а вот Джикия просто проиграл место в основе и стал игроком ротации и просто эта позиция его не устраивает это мое мнение.
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странный вопрос -" что происходит", когда то приходит старость!
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Да никому из грандов Мозес не нужен. Даже и надеяться нечего. На Джикию спрос есть в нашем чемпионате, вот только согласится ли он на приличное понижение зарплаты.
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