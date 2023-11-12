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Квинси Промес: «Спартак» должен был забивать три‑четыре мяча в ворота «Ростова»

Квинси Промес Квинси Промес
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Забили всего два.

Форвард «Спартака» Квинси Промес после матча 15‑го тура РПЛ с »Ростовом» заявил, что московская команда должна была побеждать с более крупным счетом.

«Мне кажется, что самым сложным получился второй тайм, а именно последние 15 минут после пенальти. Мы немного прижались к воротам. Нам нужно было закрывать эту игру раньше, забивать три или четыре мяча. Здорово, что мы удержали победу. Это были два разных тайма, но итог такой, какой есть. Моя позиция на поле? У меня есть свобода действий в атаке, я использую свои сильные стороны, мне это нравится», — сказал Промес.

Воскресная встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, Промес отметился голом и результативной передачей. Он был признан лучшим игроком матча.

«Спартак» (24 очка) занимает шестое место в турнирной таблице, «Ростов» (17 очков) идет 11‑м.

Источник: matchtv.ru

4 комментария

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Игорь Заварзин
Спасибо, Антоха за результат сегодня! Между тем, скромно пожелаю тебе - не транжирить свои моменты, которые с таким трудом создаëт команда. Любим тебя и верим в тебя! Вперëд, Спартак!))))
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Андрей Корнилов
да инициативу просто отдали и отбивались в дальнейшем, сами игру себе сломали
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