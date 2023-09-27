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«Мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице». Первый тренер Соболева рассказал о вариантах решения проблем с дисциплиной 💡🧐

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Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева отреагировал на новость об отстранении игрока от тренировок красно-белых.

«У Соболева не было особых проблем с дисциплиной. Единственное, его было сложно уложить и нельзя было поднять. Спит хорошо! Может, проспал, но не думаю, что специально.

В наше время я у них в лагере телефоны забирал. В восемь вечера получали, играли, а в десять отдавали и ложились спать. Не возникало проблем. Могли ли они прятать телефоны? Они все где-то старались спрятать, но телефоны были на учете, как и дети. Раньше же было не так.

Мама разрешала его наказывать, можно было и шлепнуть по заднице. Это не то что сейчас, попробуй как-то наказать. Не было проблем ни с ним, ни с его родителями. Мне вообще непонятно, что в «Спартаке» за дела, по-моему, внутри там атмосфера не очень», - заявил Александр Горбунов.

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