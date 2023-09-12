Владимир Кузьмичёв: «Джикия был бы усилением для «Локомотива» и сильным ходом»

Потерял место в основе клуба.

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«Я считаю, что говорить о том, что переход Джикии в «Локомотив» вероятен, рано. Зная Георгия с малых лет, зная его характер, он никогда не опустит руки, несмотря ни на какую конкуренцию. У него был очень сложный путь от детско-юношеского футбола к профессиональному. В его карьере были и маленькие, и большие клубы. С характером всё в порядке, это не закрытая история.

Если мы гипотетически предположим, что переход Георгия в «Локомотив» возможен, то его возраст — расцвет сил для центрального защитника. У него колоссальный опыт. В обойме «Локомотива» все центральные защитники молодые. Это было бы сильным ходом и усилением для «Локомотива». В футболе может произойти всё что угодно. Нельзя зарекаться о каких-то переходах. Многие факторы влияют, многое зависит от главного тренера. Он определяет состав. Если тренер считает, что какой-то игрок ему не подходит, как бы клуб ни старался, игрок всё равно не будет получать игрового времени. Возникнет ситуация, что ему придётся задуматься о смене команды», — сказал Кузьмичёв.

Источник: championat.com