Александр Соболев считает, что «Спартак» мог бы выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/22.

«Не знаю, на что бы мы претендовали, если бы пробились в Лигу чемпионов. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, чего бы мы добились. Нас дисквалифицировали грамотно», - заявил нападающий «Спартака».

Напомним, что в 2021 году «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, опередив «Легию», «Наполи» и «Лестер». Московский клуб должен был встретиться с «Лейпцигом» в 1/8 финала, однако из-за отстранения команде было засчитано техническое поражение. Победителем турнира стал «Айнтрахт».