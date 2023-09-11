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😢 «Тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы». Александр Соболев уверен, что два года назад красно-белые могли бы взять первый евротрофей

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Александр Соболев считает, что «Спартак» мог бы выиграть Лигу Европы в сезоне-2021/22.

«Не знаю, на что бы мы претендовали, если бы пробились в Лигу чемпионов. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, чего бы мы добились. Нас дисквалифицировали грамотно», - заявил нападающий «Спартака».

Напомним, что в 2021 году «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, опередив «Легию», «Наполи» и «Лестер». Московский клуб должен был встретиться с «Лейпцигом» в 1/8 финала, однако из-за отстранения команде было засчитано техническое поражение. Победителем турнира стал «Айнтрахт».

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