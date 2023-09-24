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Валерий Гладилин: «Рассвет футбольной карьеры Джикии ещё впереди, он пригодится «Спартаку»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлением от игры Георгия Джикии в последних матчах.

В матче с «Динамо» Георгий не вышел на поле, а в матче Кубка России с «Пари НН» Джикия отыграл все 90 минут. «Не думаю, что у Джикии спад. Так сложились обстоятельства, появился новый центральный защитник Бабич. Он хорошо себя проявил, и команда начала выигрывать. Абаскаль пока предпочитает ставить его в стартовый состав.

Джикия еще пригодится, у него есть мастерство. Рассвет его футбольной карьеры еще впереди. Георгий еще покажет хорошую игру», — сказал Гладилин.

Георгий Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года. В составе красно-белых Георгий стал чемпионом России, обладателем кубка и Суперкубка страны.

Источник: «РБ Спорт»

6 комментариев

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bomzerub
Но в данный момент Джикия проигрывает конкуренцию. Так что пусть посидит на лавке и сделает выводы.
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dvpetrov4598@rambler.ru
Ну да...все дело в контракте. У меня тоже договор заканчивается. А я водитель автобуса. Нормально ездить лень.
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Виктор Шарипович
Конечно же пригодится, Ребров ведь пригодился.
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Андрей Чижевский
Ответ Jonny
Джикия даже Дуарте конкуренцию проигрывает ... мне кажется ,что он стал хуже играть из за того ,что у него с контрактом проблемы ... продлят будет играть нормально ,а так он на нервах .
А какие у него проблемы? Он вроде сам говорил, что контракт у него ещё на год пролонгируется.
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