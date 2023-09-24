Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлением от игры Георгия Джикии в последних матчах.

В матче с «Динамо» Георгий не вышел на поле, а в матче Кубка России с «Пари НН» Джикия отыграл все 90 минут. «Не думаю, что у Джикии спад. Так сложились обстоятельства, появился новый центральный защитник Бабич. Он хорошо себя проявил, и команда начала выигрывать. Абаскаль пока предпочитает ставить его в стартовый состав.

Джикия еще пригодится, у него есть мастерство. Рассвет его футбольной карьеры еще впереди. Георгий еще покажет хорошую игру», — сказал Гладилин.

Георгий Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года. В составе красно-белых Георгий стал чемпионом России, обладателем кубка и Суперкубка страны.

Источник: «РБ Спорт»