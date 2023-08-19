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Александр Хаджи: «В игре «Спартака» и «Зенита» немало будет зависеть от качества судейства»

Александр Хаджи
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Верит в московскую команду.

Матчи между «Спартаком» и петербургским «Зенитом» всегда вызывают огромный интерес, исход встречи зависит не только от игроков, но и от качества судейства, заявил бывший администратор московского клуба Александр Хаджи.

Матч пятого тура чемпионата России пройдет в воскресенье на поле «красно‑белых» и начнется в 19:30. Игру обслужит бригада Сергея Карасева.

«Зенит» − очень сильный соперник. Даже при всем при том, что сейчас у него что‑то не ладится и есть потери в составе. Тем не менее это вовсе не означает, что оппонент настолько серьезно ослаблен, и его можно взять голыми руками. Это совсем не так. Игры между «Спартаком» и «Зенитом» всегда вызывают огромный интерес не только у болельщиков, но и у самих игроков. И весь российский футбол ждет этот матч. Это две самые сильные команды.

Немало в этой принципиальной встрече будет зависеть от качества судейства. Если оно будет нормальное, то игра будет интересная, обоюдоострая.

Надеюсь, что у себя дома наши ребята при должной подготовке обыграют «Зенит» в один мяч. В два вряд ли получится, — сказал Хаджи.

2 комментария

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Слава Молотов
даже если Карась отсудит более менее нормально ВАР не подкачает.
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leonid2406
У Спартака наконец-то будет нормальная поддержка, такая, что можно говорить о 12 игроке на правах хозяина. Если Литвинова выпустят в опорную зону, вместе с Мартинсом, а в центр защиты Джикию и Чернова, то оборона будет понадежнее, чем в прошлом матче. Зенит всегда дает играть, главное грамотно распорядиться моментами. Очень бы хотелось красивого футбола. А кто будет сильнее, тот пускай и празднует после матча. Все в предвкушении.
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