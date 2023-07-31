Московский «Спартак» отреагировал на информацию об интересе к защитнику Даниилу Хлусевичу со стороны итальянской «Болоньи».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» готов расстаться с игроком на определенных условиях.

Московский клуб желает выручить с продажи Хлусевича минимум шесть миллионов евро. Transfermarkt оценивает 22-летнего российского игрока в пять миллионов.

В сезоне-2023/2024 Даниил сыграл три матча, забил два мяча и сделал голевую передачу. Контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.

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