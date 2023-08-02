Зиньковский: «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи»
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре своей команды.
«Думаю, что слова Хлусевича про стабильность больше касались концовок матчей. «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи.
В определенных матчах это можно делать в первом тайме: например, как с «Оренбургом», чтобы во втором тайме спокойно доигрывать.
Или как в матче с «Балтикой»: вышел Миша Игнатов, создал момент, и вроде бы все спокойно. Даже если и пропустили в матче с «Балтикой», то уже на 90+ минуте… Я чувствовал и понимал, что победим», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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