Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре своей команды.

«Думаю, что слова Хлусевича про стабильность больше касались концовок матчей. «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи.

В определенных матчах это можно делать в первом тайме: например, как с «Оренбургом», чтобы во втором тайме спокойно доигрывать.

Или как в матче с «Балтикой»: вышел Миша Игнатов, создал момент, и вроде бы все спокойно. Даже если и пропустили в матче с «Балтикой», то уже на 90+ минуте… Я чувствовал и понимал, что победим», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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