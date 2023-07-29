Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о знакомстве с новичком красно-белых Хесусом Мединой, который перешел из ЦСКА.

«Сразу, когда увидел Медину на базе, пообщался с ним. Спросил, как у него дела. Медина ответил, что хорошо. Я ему рассказал про свою ситуацию, сколько было злых комментариев, когда только пришел с «Крыльев».

Медина сказал, что у него тоже телефон разрывается. Говорю: «Ничего, привыкай. В таких командах за тобой всегда будут пристально следить. Надо, стиснув зубы, работать дальше и доказывать, на что ты способен», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

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