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Чернов — Медине: «Привыкай — в таких командах, как «Спартак», за тобой всегда будут пристально следить»

Никита Чернов Никита Чернов
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о знакомстве с новичком красно-белых Хесусом Мединой, который перешел из ЦСКА.

«Сразу, когда увидел Медину на базе, пообщался с ним. Спросил, как у него дела. Медина ответил, что хорошо. Я ему рассказал про свою ситуацию, сколько было злых комментариев, когда только пришел с «Крыльев».

Медина сказал, что у него тоже телефон разрывается. Говорю: «Ничего, привыкай. В таких командах за тобой всегда будут пристально следить. Надо, стиснув зубы, работать дальше и доказывать, на что ты способен», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

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1 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Да работать надо, не обращать внимание. Чернов себе больше вопросов задавай. Больно понтов "стиснув зубы" звучит в этом
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