Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделился мнением о том, какое место должен занять «Спартак» в сезоне-2023/2024.

По мнению эксперта, красно-белые обязаны финишировать в тройке РПЛ.

«У «Спартака» и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего — фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы. Поэтому, если с нынешним составом «Спартак» не попадет в тройку РПЛ, — это будет позор.

Они обязаны там быть. Посмотрим, как будет играть «Зенит» без Малкома и Вендела, если он уйдет. Возможно, у «Спартака» появится реальный шанс побороться за чемпионство в этом сезоне», — сказал Мостовой.

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