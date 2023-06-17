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🗿 «Ничего от них не жду». Александр Мостовой дал скептический прогноз на выступление «Спартака» в следующем сезоне

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Потому что ожидания - ...

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о претендентах на чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«От «Спартака» я ничего не жду в новом сезоне, это команда-загадка. Могут выдать отличный матч против лидеров, а потом два раза проиграть аутсайдерам. А чемпионами становятся именно в матчах с командами из нижней части таблицы, с которыми красно-белые хронически плохо играют.

Основные конкуренты «Зенита» в следующем сезоне — ЦСКА и «Локомотив». В концовке сезона-2022/23 эти команды смотрелись лучше остальных. Надеюсь, они навяжут борьбу «Зениту» за чемпионство», — заявил Александр Мостовой.

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4 комментария

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Сергей Комаров
Александр. Ты прямо-таки ясновидящий. Не надоело лить грязь на Спартак?
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